 ЦВК РФ звітує про 78 відсотків голосів за поправки до конституції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2020

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Новини

ЦВК РФ звітує про 78 відсотків голосів за поправки до конституції

Російський центрвиборчком після підрахунку 99,1 відсотка голосів заявив, що переважна більшість росіян підтримала запропоновані Володимиром Путіним поправки до конституції РФ.

Голосування за поправки до конституції у РФ тривало тиждень

Голосування за поправки до конституції у РФ тривало тиждень

Поправки до конституції Росії підтримали 78 відсотків виборців. Про це у четвер, 2 липня, після обробки 99,1 відсотка протоколів заявили у Центральній виборчій комісії РФ. Згідно з даними комісії, проти висловилися 21,2 відсотка учасників голосування, а явка склала близько 65 відсотків.

У Чечні, Дагестані та Тиві кількість людей, які підтримали ухвалення поправок, що дозволять Володимиру Путіну знову претендувати на президентство та розширять його повноваження, склала більше 90 відсотків виборців. Лише Ненецький автономний округ став регіоном, де більшість виборців - близько 54 відсотків - проголосувала проти. При цьому ЦВК почала оприлюднювати перші результати підрахунків ще до закриття виборчих дільниць по всій країні.

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Закиди у фальсифікації

Незалежні спостерігачі заявляють, що під час голосування відбувалися масштабні фальсифікації, подібні до тих, які відбувалися під час виборів до Державної думи у 2011 році, спровокувавши протести на Болотній площі. Наприклад, журналіст телеканалу "Дождь", аби перевірити можливість підтасувати результати виборів, зміг проголосувати декілька разів - на виборчій дільниці та електронно.

Водночас очільниця ЦВК Елла Памфілова заявила, що за весь період голосування "серйозних порушень, які вимагали б розгляду центрвиборчкому, не виявлено".

Нагадаємо, під час референдуму росіяни голосували щодо внесення змін одразу до 22-х статей конституції. Головною серед них є норма про "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна, що дозволить йому знову балотуватися на виборах в 2024 і 2030 роках і в результаті залишатись при владі до 2036 року.  Голосування через поширення коронавірусної інфекції відбувалося як онлайн, так і на дільницях. Воно тривало з 25 червня, однак основним днем волевиявлення було 1 липня.

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