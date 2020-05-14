Понад 80 випадків коронавірусу підтвердили у будинку-інтернаті в Києві

У Києві виявили новий осередок коронавірусу. В Дарницькому дитячому будинку-інтернаті підтверджено 81 випадок інфікування COVID-19, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу у п'ятницю, 15 травня.

"У столиці виявлено нове вогнище коронавірусу. У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчаток сьогодні підтвердили захворювання у 81 людини", - цитує Кличка інформагенція "Українські новини".

За даними Кличка, вірус виявили в однієї з працівниць інтернату. Після цього ПЛР-тести зробили всім вихованкам, загалом протестували 182 людей. За результатами тестів виявлено 81 хворого на коронавірус. "Зокрема, серед заражених 53 вихованки віком від семи до 35 років. А також інфіковано 28 людей із персоналу інтернату - 26 жінок і двох чоловіків", - повідомив Кличко.

Троє працівників закладу перебувають у лікарнях, решта перебувають удома. Інфіковані мешканки закладу отримують медичну допомогу в інтернаті. "Зазначу, що такі інтернати працюють у закритому режимі. Крім персоналу, їх ніхто не відвідує", - додав мер Києва.

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Кличко уточнив, що заклад цілковито закрили на карантин. Там проводять дезінфекцію й медичне обстеження. На в'їзді на територію чергують рятувальники і поліцейські.

483 випадки інфікування в усій Україні за добу

За останню добу в Україні зафіксували 483 нові випадки інфікування коронавірусом. Усього від початку епідемії підтверджено 17 330 випадків COVID-19.

Унаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби від початку епідемії померли 476 людей. 4473 пацієнти одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі, повідомив на Facebook Центр громадського здоров'я України при МОЗ.