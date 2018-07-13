 Понад 400 мігрантів евакуювали з дерев′яного судна на військові кораблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2018

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Новини

Понад 400 мігрантів евакуювали з дерев'яного судна на військові кораблі

Близько 450 мігрантів були врятовані з дерев'яного човна у морі поряд з італійським островом Лампедуза. Утім, Італія та Мальта відмовляються їх прийняти на своїй території.

У Середземному морі врятували понад 400 мігрантів

У Середземному морі врятували понад 400 мігрантів

Близько 450 мігрантів, які дрейфували на дерев'яному човні в Середземному морі неподалік від італійського острова Лампедуза, у суботу, 14 липня, евакуювали з нього на два військові кораблі. Один з цих кораблів належить італійській береговій охороні, інший - бере участь у місії Європейського агентства з охорони кордонів Frontex. Вісьмох жінок та дітей для надання медичної допомоги італійська берегова охорона доправила на острів Лампедуза.

DW.COM

Італія хоче заборонити кораблям міжнародних місій, зокрема місій ЄС, доставляти мігрантів, врятованих у Середземному морі, в порти країни. Глава МВС Італії Сальвіні просуватиме таке рішення на рівні ЄС. (08.07.2018)

Австрія та Німеччина планують разом з Італією докласти зусиль для перекриття "середземноморського маршруту", яким мігранти потрапляють до Європи. Анонсована зустріч міністрів внутрішніх справ трьох країн. (05.07.2018)

Утім, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, який займає жорстку антимігрантську позицію, не дозволяє іншим врятованим зійти на італійську територію. Як сказав він у телефонній розмові з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, мігрантів потрібно відправити на Мальту або "ще краще - до Лівії", повідомляє агентство dpa з посиланням на соратників Сальвіні з ультраправої "Ліги Півночі". Глава італійського МВС обґрунтовував таке своє рішення необхідністю боротися з торговцями людьми.

Уряд у Римі ще напередодні намагався схилити Мальту до рішення, дозволити судну з мігрантами зайти у порт острівної держави. Однак у Валетті відповіли, що корабель перебуває ближче до італійської території, до того ж люди на борту хотіли б краще потрапити до Італії.

В останні кілька тижнів між державами вже спалахували суперечки щодо прийому рятувальних кораблів з мігрантами, зокрема, через судна Aquarius та Lifeline. Італійський уряд заборонив кораблям благодійних організацій, які рятували мігрантів, заходити в порти країні, а тому судна приватних рятувальників зараз не працюють у Середземному морі. Сальвіні хотів просунути таку ж заборону і щодо кораблів, які беруть участь у місіях ЄС із боротьби з контрабандистами та підбирають врятованих. Італія зобов'язувалася приймати такі кораблі.

Уряд Мальти стверджує, що країна не є відповідальною за врятованих у Середземному морі мігрантів, і що відповідальність за них має взяти на себе Рим.

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