 Понад 3,6 тисячі українців за кордоном хочуть повернутися додому - МЗС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2020

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Понад 3,6 тисячі українців за кордоном хочуть повернутися додому - МЗС

Понад 3,6 тисячі українців звернулися до МЗС України з проханням допомогти їм повернутися з-за кордону додому. Мінінфраструктури України розглядає можливість вивезення українців потягами та літаками.

3,6 тисячі українців за кордоном хочуть повернутися додому

3,6 тисячі українців за кордоном хочуть повернутися додому

Понад 3,6 тисячі українців звернулися до міністерства закордонних справ України (МЗС) з проханням допомогти їм повернутися з-за кордону. Про це у вівторок, 17 березня, повідомив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, передає інформагенція "Українські Новини".

"Сьогодні у нас зареєстровано 3 644 наших співвітчизники, які виявили бажання ідентифікувати себе в наших посольствах і звернулися з проханням про повернення додому", - сказав він.

Божок нагадав, що Україні вже вдалося повернути кілька тисяч громадян. Він запевнив, що всі охочі незабаром також  зможуть повернутися.

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Україна може повернути своїх громадян із-за кордону потягами

Україна розглядає можливість вивезення українських громадян із-за кордону залізничним транспортом, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. "Укрзалізниця" та мінінфраструктури в координації з міністерством закордонних справ... працюють над тим, щоб була можливість вивезення наших громадян не лише авіаційними рейсами, а й залізничним сполученням", - цитує його агенція "Інтерфакс-Україна".

За його словами, насамперед це стосуватиметься напрямків із Німеччини, Чехії та Польщі. Можливо, перелік буде доповнено.

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Нагадаємо, уряд України заборонив з 18 березня міжміські та міжобласні перевезення пасажирів через коронавірус. З 17 березня не працюватиме метро в Києві, Харкові та Дніпрі. Також заборонено проведення масових заходів, у яких бере участь понад 10 людей.

За останніми даними, в Україні зафіксовано сім випадків зараження коронавірусом. Перший пацієнт, в якого виявили коронавірус, одужав. Ще одна інфікована особа померла.

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