Понад 3,6 тисячі українців за кордоном хочуть повернутися додому - МЗС

Понад 3,6 тисячі українців звернулися до міністерства закордонних справ України (МЗС) з проханням допомогти їм повернутися з-за кордону. Про це у вівторок, 17 березня, повідомив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, передає інформагенція "Українські Новини".

"Сьогодні у нас зареєстровано 3 644 наших співвітчизники, які виявили бажання ідентифікувати себе в наших посольствах і звернулися з проханням про повернення додому", - сказав він.

Божок нагадав, що Україні вже вдалося повернути кілька тисяч громадян. Він запевнив, що всі охочі незабаром також зможуть повернутися.

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Україна може повернути своїх громадян із-за кордону потягами

Україна розглядає можливість вивезення українських громадян із-за кордону залізничним транспортом, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. "Укрзалізниця" та мінінфраструктури в координації з міністерством закордонних справ... працюють над тим, щоб була можливість вивезення наших громадян не лише авіаційними рейсами, а й залізничним сполученням", - цитує його агенція "Інтерфакс-Україна".

За його словами, насамперед це стосуватиметься напрямків із Німеччини, Чехії та Польщі. Можливо, перелік буде доповнено.

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Нагадаємо, уряд України заборонив з 18 березня міжміські та міжобласні перевезення пасажирів через коронавірус. З 17 березня не працюватиме метро в Києві, Харкові та Дніпрі. Також заборонено проведення масових заходів, у яких бере участь понад 10 людей.

За останніми даними, в Україні зафіксовано сім випадків зараження коронавірусом. Перший пацієнт, в якого виявили коронавірус, одужав. Ще одна інфікована особа померла.