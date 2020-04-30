Понад 30 мільйонів американців втратили роботу через пандемію COVID-19

У США через пандемію викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 за останні шість тижнів втратили роботу понад 30 мільйонів людей. Лише за минулий тиждень (до 25 квітня) заявки на допомогу з безробіття подали 3,84 мільйона осіб, повідомило в четвер, 30 квітня, міністерство праці США.

Утім, порівняно з минулими тижнями цей показник дещо знизився. Наприклад, за тиждень до 18 квітня кількість безробітних у США зросла на 4,427 мільйона осіб, за тиждень до 11 квітня - на 5,2 мільйона осіб, а за тиждень до 4 квітня - на 6,6 мільйона осіб.

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Ці дані вказують на катастрофічні наслідки пандемії для США. До кінця березня 2020 року кількість первинних заявок безробітних не перевищувала 100 тисяч на тижденм, а загалом до початку кризи допомогу з безробіття в країні отримували 1,7 мільйона осіб.

Нагадаємо, що останніми тижнями США є епіцентром пандемії COVID-19. У країні виявлено понад мільйон заражень коронавірусом, майже 62 тисячі осіб померли.

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