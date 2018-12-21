 Понад дві тисячі біженців загинули у 2018 році в Середземному морі - УВКБ ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2019

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Новини

Понад дві тисячі біженців загинули у 2018 році в Середземному морі - УВКБ ООН

За даними Організації Об'єднаних Націй, понад дві тисячі біженців загинули торік у Середземному морі, намагаючись дістатися південного узбережжя ЄС.

Порятунок біженців у Середземному морі (фото з архіву)

Порятунок біженців у Середземному морі (фото з архіву)

За даними управління Верховного комісара ООН (УВКБ ООН) у справах біженців, оприлюдненими у четвер, 3 січня, у минулому році 2262 мігранти загинули або зникли безвісти у центральній частині Середземного моря.

Минулоріч організація зафіксувала цифру у 3139 загиблих або пропалих безвісти в Середземному морі, інформує агенція AFP.

Загальна кількість біженців, котрі дісталися Середземним морем південного узбережжя Євросоюзу, становила у 2018 році 113 482 особи. У 2017 році кількість мігрантів була вищою - 172 301 особа.

 

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Іспанія прийняла судно з урятованими в Середземному морі мігрантами

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ЄC продовжить місію з порятунку біженців у Середземному морі 18.12.2018

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