Понад дві тисячі біженців загинули у 2018 році в Середземному морі - УВКБ ООН

За даними управління Верховного комісара ООН (УВКБ ООН) у справах біженців, оприлюдненими у четвер, 3 січня, у минулому році 2262 мігранти загинули або зникли безвісти у центральній частині Середземного моря.

Минулоріч організація зафіксувала цифру у 3139 загиблих або пропалих безвісти в Середземному морі, інформує агенція AFP.

Загальна кількість біженців, котрі дісталися Середземним морем південного узбережжя Євросоюзу, становила у 2018 році 113 482 особи. У 2017 році кількість мігрантів була вищою - 172 301 особа.