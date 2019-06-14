"Помісний собор" Філарета: навіщо патріарху відновлення УПЦ КП?

Не пройшло і року, як у Києві знову скликали "собор". Цього разу не об'єднавчий, як у грудні минулого року, а помісний, який може схвалювати стратегічні рішення в церкві та скасовувати рішення синоду. При цьому ініціювала його не Українська православна церква (ПЦУ), а один з її представників - почесний патріарх Філарет. Місце проведення "собору" у четвер, 20 червня, - колишній головний храм Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) - Володимирський собор, настоятель якого, протоієрей Борис Табачек, є прибічником та давнім соратником Філарета. У соборі зібралося до двох сотень вірян, та кілька церковних представників. Всі вони з бейджами на шиї "делегат". Окрім Філарета на собор приїхало ще двоє священнослужителів УПЦ КП з Росії - митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф та його вікарний єпископ Петро (Москальов). Інші сорок архієреїв колишньої УПЦ КП цей "помісний собор" Філарета проігнорували.

Філарет вважає, що провів "помісний собор"

Закритий захід

Собор починається з молитви. Її виголошує сам Філарет. Моляться у тому числі за здоров'я нинішнього митрополита УПЦ Епіфанія. До журналістів, яких чимало зібралося у храмі, віряни та церковники ставляться дещо агресивно. Своє ставлення пояснюють тим, що після нещодавнього "Форуму української інтелігенції", на якому Філарет анонсував відновлення Київського патріархату і відділення від ПЦУ, почесного патріарха журналісти показали у невигідному церкві світі, мовляв, називаючи його розкольником. "Це ваша провина, що так сталося", - незадоволено промовляє один із священнослужителів в бік представників мас-медіа. Саме тому після молитви всіх журналістів просять вийти з храму. Він закритий для ЗМІ. Репортери неохоче виходять на палюче сонце і терпляче чекають рішення "помісного собору" Філарета.

Незмінний патріарх

До минулорічного об'єднавчого собору та створення Православної церкви України (ПЦУ) патріарх Філарет більше двадцяти років поспіль був предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП). В свої 90 років він залишався керувати церквою. До його думки завжди прислухались. Після об'єднавчого собору, де митрополитом ПЦУ був обраний його учень Епіфаній, Філарет став лише "почесним патріархом" та одним з більш ніж сорока архієреїв нової об'єднаної церкви України. Він власноруч поставив підпис під рішенням минулорічного об'єднавчого собору про припинення діяльності УПЦ КП, за визнання та приєднання до ПЦУ та підтримував цю церкву.

На "собор" Філарета прийшло до двох сотень людей

"Не розкол"

Однак не надовго. Пройшло трохи більше півроку, як Філарет змінив свою точку зору. Попри заперечення свого ставленика митрополита Епіфанія та всієї ПЦУ Філарет вирішив скликати свій так званий "помісний собор". Він тривав більше трьох годин. Після його закінчення Філарет вийшов до журналістів і повідомив, що "собор" вирішив відновити існування ліквідованої Української православної церкви Київського патріархату і скасував визнання Православної церкви України. "Ми відмінили ліквідацію Київського патріархату і навпаки затвердили існування Київської патріархії як юридичної особи, яка має володіти тим майном, монастирями і навчальними закладами, якими вона володіла до цього", - заявив Філарет. Він вважає, що він не розколює Православну церкву України, бо УПЦ Київського патріархату існувала раніше. "Це не розкол. Ми функціонуємо з 1992 року, а ПЦУ - з 2018-го. То хто від кого відколовся?", - дивується Філарет.

За його словами, нині в Україні існуватиме три церкви: УПЦ Московського патріархату, ПЦУ на чолі з митрополитом Епіфанієм та УПЦ Київського патріархату на чолі з ним. "Прийде час, коли буде лише одна Українська православна церква Київського патріархату… Бо це справжня українська церква, а то грецька, інтереси Греції відстоює", - вважає Філарет. В його словах відучувається образа, що з об'єднанням та створенням ПЦУ його поступово усунули від процесу одноосібного прийняття рішення. Про свій підпис під ліквідацією УПЦ КП та визнанням ПЦУ Філарет каже, що поставити його змусили "шляхом обману". На запитання журналістів, чи дійсно йому обіцяли, що він керуватиме новоствореною Православною церквою України Філарет пояснює: "домовленість з президентом (Петром Порошенком - Ред.) та Епіфанієм була така, що відмовляюсь виставляти свою кандидатуру на предстоятеля ПЦУ, але залишусь керувати церквою, а Епіфаній буде представляти цю церкву назовні". Патріарх задоволений повертається у Володимирський собор. А образу на ПЦУ продовжують артикулювати деякі віряни. "Як прийшла ПЦУ, то нам прислали нового єпископа, він принижував нас. У нас немає діалогу. А Епіфаній дивиться на нас зверхньо і слухати не хоче. Краще бути розкольником, ніж жити з таким предстоятелем", - обурюється делегат "помісного собору" Філарета, голова парафіяльної ради церкви Різдва христового в Одесі Василь Суходол.

Томос залишиться?

У Православній церкві України "помісний собор" Філарета називають просто зборами окремих представників церкви та їхнім "відділенням". Одразу ж після "собору" Філарета у Михайлівському соборі, що неподалік, ПЦУ скликає свій брифінг, аби озвучити журналістам свою позицію щодо демаршу патріарха. Там вважають, що такі збори не можуть бути визнані помісним собором, а їхні рішення є від початку нікчемними, не мають юридичних наслідків та не підлягають виконанню. У ПЦУ слова "розкол" теж уникають. "Розкол відбувається, коли церква розділяється через важливі догматичні або канонічні питання. А коли три архієреї, два з яких представляють одну єпархію в Росії з шістьма приходами, збирають збори, де бере участь 200 осіб, але реально їх було менше, то це відділення, а не поділ або розкол", - сказав архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), який раніше вважався правою рукою Філарета.

За його словами, тепер Філарет "не матиме жодного стосунку до ПЦУ і не займатиме жодних посад". "Патріарх і ті, хто були з ним на цих зборах, вони всі брали участь у житті ПЦУ... зараз вони виокремились. Я думаю, що священний синод просто констатує, що вони за власним бажанням вийшли зі складу Православної церкви України", - зазначив Євстратій (Зоря). При цьому він виключив, що Вселенський патріархат може відкликати Томос про автокефалію ПЦУ через дії Філарета.

Аби остаточно визначитися, що робити з рішенням трьох архієреїв на чолі з Філаретом відновити Українську православну церкву Київського патріархату, 24 червня збереться Синод Православної церкви України.