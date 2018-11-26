Помпео: У Росії є 60 днів, щоб знову почати виконувати ДРСМД

Сполучені Штати Америки дали Росії 60 днів для того, щоб вона повернулася до виконання умов Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), заявив у вівторок, 4 грудня, держсекретар США Майк Помпео. В іншому випадку Вашингтон припинить дотримуватися власних зобов'язань в рамках цієї угоди. Помпео додав, що для США немає ніякого сенсу бути єдиною країною, яка виконує умови ДРСМД.

"Сполучені Штати сьогодні заявляють про суттєве порушення Росією цього договору. Як захід у відповідь ми призупинено виконання наших зобов'язань у тому разі, якщо Росія не повернеться до повного і контрольованого виконання (договору)", - заявив Пемпео.

Одночасно у порушенні ракетного договору Росію офіційно звинуватив і Північноатлантичний альянс. "Союзники дійшли висновку, що Росія створила і розгорнула ракетну систему 9M729, яка порушує Договір РСМД та створює серйозні ризики для євроатлантичної безпеки", - йдеться у заяві міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, що була ухвалена у вівторок у Брюсселі. Альянс також підтримав висновок США щодо того, що РФ порушує умови договору.

У заяві країн НАТО наголошується, що Росія лише нещодавно визнала наявність ракетної системи 9M729, але не надала достатніх пояснень. Водночас США повністю виконують умови договору з моменту набрання ним чинності, наголошується у документі. Зазначається, що НАТО буде продовжувати забезпечувати виконання договору. "Ми будемо продовжувати регулярно проводити консультації з метою забезпечення нашої колективної безпеки. Ми будемо продовжувати уважно стежити за розгортанням російських ракет середньої дальності", - наголосив альянс. Там закликали Росію негайно повернутися до виконання умов договору.

Вашингтон звинувачує Москву в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". У США вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії. Президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір розірвати з Росією договір про РСМД. При цьому Трамп допускає можливість укладення нової угоди, якщо її третім учасником стане Китай.

Договір підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.