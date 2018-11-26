 Помпео: У Росії є 60 днів, щоб знову почати виконувати ДРСМД | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Помпео: У Росії є 60 днів, щоб знову почати виконувати ДРСМД

Вашингтон надав Москві два місяці для повернення до виконання умов Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, заявив держсекретар США Майк Помпео. НАТО також офіційно звинуватив Росію у невиконанні угоди.

Держсекретар США Майк Помпео

Держсекретар США Майк Помпео

Сполучені Штати Америки дали Росії 60 днів для того, щоб вона повернулася до виконання умов Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), заявив у вівторок, 4 грудня, держсекретар США Майк Помпео. В іншому випадку Вашингтон припинить дотримуватися власних зобов'язань в рамках цієї угоди. Помпео додав, що для США немає ніякого сенсу бути єдиною країною, яка виконує умови ДРСМД.

"Сполучені Штати сьогодні заявляють про суттєве порушення Росією цього договору. Як захід у відповідь ми призупинено виконання наших зобов'язань у тому разі, якщо Росія не повернеться до повного і контрольованого виконання (договору)", - заявив Пемпео.

Одночасно у порушенні ракетного договору Росію офіційно звинуватив і Північноатлантичний альянс. "Союзники дійшли висновку, що Росія створила і розгорнула ракетну систему 9M729, яка порушує Договір РСМД та створює серйозні ризики для євроатлантичної безпеки", - йдеться у заяві міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, що була ухвалена у вівторок у Брюсселі. Альянс також підтримав висновок США щодо того, що РФ порушує умови договору.

У заяві країн НАТО наголошується, що Росія лише нещодавно визнала наявність ракетної системи 9M729, але не надала достатніх пояснень. Водночас США повністю виконують умови договору з моменту набрання ним чинності, наголошується у документі. Зазначається, що НАТО буде продовжувати забезпечувати виконання договору. "Ми будемо продовжувати регулярно проводити консультації з метою забезпечення нашої колективної безпеки. Ми будемо продовжувати уважно стежити за розгортанням російських ракет середньої дальності", - наголосив альянс. Там закликали Росію негайно повернутися до виконання умов договору.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп хоче вивести свою країну з договору 1987 року про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), оскільки РФ і так його порушує. Нова гонка озброєнь неминуча, вважає Удо Бауер. (22.10.2018)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з Росією. DW аналізує контроль над ядерними озброєннями та його значення. (22.10.2018)

Вашингтон звинувачує Москву в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". У США вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії. Президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір розірвати з Росією договір про РСМД. При цьому Трамп допускає можливість укладення нової угоди, якщо її третім учасником стане Китай.

Договір підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.

Дивитись відео 03:22
Now live
03:22 хв

Нова гонка озброєнь та протиракетний договір: що стоїть за рішенням США (23.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Нова гонка озброєнь та протиракетний договір: що стоїть за рішенням США (23.10.2018)  

Також за темою

Deutschland Heiko Maas, Außenminister

Маас про необхідність ДРСМД: Ми не хочемо нової гонки озброєнь 04.12.2018

Німеччина сподівається на виконання усіма сторонами умов Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, заявив голова МЗС ФРН Гайко Маас.

UN Symbolbild Flagge

В ООН відмовилися обговорювати російський проект резолюції про ракетний договір 27.10.2018

Пропозицію Москви підтримала лише 31 держава зі 140. Низка країн відзначила, що цією темою повинна опікуватися не Генеральна асамблея, а Рада Безпеки ООН.

John Bolton

Болтон у Москві: Переговори про ракетний договір триватимуть 22.10.2018

США продовжать обговорювати з Росією та іншими сторонами питання Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, повідомив у Москві радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

Реклама

Докладно

Куполи Києво-Печерської лаври

Єпископ УПЦ МП: Маємо позбутися "радянської церкви"

Інтерв’ю DW з митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським УПЦ (МП) Олександром (Драбинком). 

Нафтопереробний завод у Катарі

Що буде з ОПЕК після виходу Катару?

Експерти очікують підвищеної активності Саудівської Аравії, а також РФ і США. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  