 Помпео назвав ″політичним театром″ референдум на Кубі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2019

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Новини

Помпео назвав "політичним театром" референдум на Кубі

Державний секретар США Майк Помпео розкритикував референдум щодо нової конституції Куби, назвавши його "політичним театром". Він слугує лише для консервації влади кубинських комуністів, переконаний Вашингтон.

Майк Помпео

Майк Помпео

Державний секретар США Майк Помпео у вівторок, 26 лютого, розкритикував референдум, що відбувся минулого тижня на Кубі стосовно нової конституції країни. "Весь процес являв собою ретельно керований політичний театр та придушення громадських дискусій", - йдеться в заяві голови Державного департаменту США. За його словами, цей референдум слугував лише "приводом для збереження диктатури однієї партії" - Компартії Куби.

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Нова конституція у разі затвердження визнаватиме приватну власність, дозволить іноземні інвестиції та встановить посаду прем'єр-міністра. Втім, роль Комуністичної партії залишиться керівною у країні. (24.02.2019)

Вогняна куля блискавично вибухнула над західною частиною острова. Унаслідок падіння уламків метеорита шкода не заподіяна, переконує місцева влада. (02.02.2019)

Помпео розкритикував Кубу за затримання протестувальників перед голосуванням, а також за конфіскацію в них мобільних телефонів. "Ми рішуче засуджуємо ці спроби придушити мирні протести, які свідчать про те, що лідери Куби бояться кубинського народу", - заявив держсекретар.

Нагадаємо, що референдум стосовно нової констиуції відбувся на Кубі 24 лютого. За офіціними даними, в ньому взяли участь 97 відсотків кубинців, що мають право голосу. З них майже 87 відсотків схвалили проект основного закону, згідно з яким у країні будуть створені посади президента та прем'єр-міністра, а період перебування при владі буде обмежено двома термінами по п'ять років.

У проекті новій конституції країни узаконено право приватної власності, але водночас Комуністичну партію Куби названо "основною силою, що спрямовує суспільство". Ця партія й надалі залишатиметься єдиною в країні. 

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