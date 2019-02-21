Помпео назвав "політичним театром" референдум на Кубі

Державний секретар США Майк Помпео у вівторок, 26 лютого, розкритикував референдум, що відбувся минулого тижня на Кубі стосовно нової конституції країни. "Весь процес являв собою ретельно керований політичний театр та придушення громадських дискусій", - йдеться в заяві голови Державного департаменту США. За його словами, цей референдум слугував лише "приводом для збереження диктатури однієї партії" - Компартії Куби.

Помпео розкритикував Кубу за затримання протестувальників перед голосуванням, а також за конфіскацію в них мобільних телефонів. "Ми рішуче засуджуємо ці спроби придушити мирні протести, які свідчать про те, що лідери Куби бояться кубинського народу", - заявив держсекретар.

Нагадаємо, що референдум стосовно нової констиуції відбувся на Кубі 24 лютого. За офіціними даними, в ньому взяли участь 97 відсотків кубинців, що мають право голосу. З них майже 87 відсотків схвалили проект основного закону, згідно з яким у країні будуть створені посади президента та прем'єр-міністра, а період перебування при владі буде обмежено двома термінами по п'ять років.

У проекті новій конституції країни узаконено право приватної власності, але водночас Комуністичну партію Куби названо "основною силою, що спрямовує суспільство". Ця партія й надалі залишатиметься єдиною в країні.