 Помпео запевнив, що Держдепартамент відповів на запит Конгресу щодо документів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2019

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Новини

Помпео запевнив, що Держдепартамент відповів на запит Конгресу щодо документів

Майк Помпео заявив, що Держдепартамент США надав відповідь на запит комітетів Конгресу щодо документів, пов'язаних з Україною, в рамках розслідуванням щодо імпічменту Дональда Трампа.

Майк Помпео заявив, що Держдеп відповів на запит комітету Конгресу щодо документів

Майк Помпео заявив, що Держдеп відповів на запит комітету Конгресу щодо документів

Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що Державний департамент США відповів на запит комітетів Конгресу щодо надання документів, пов'язаних з Україною, у рамках розслідування стосовно можливої процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

"Державний департамент надіслав листа в Конгрес вчора ввечері, що є нашою початковою відповіддю на запит щодо документів. Звісно, ми зробимо все, що від нас вимагає закон", - сказав Помпео на пресконференції під час візиту до Афін у суботу, 5 жовтня, повідомляє агенція Reuters. Водночас очільник Держдепартаменту не повідомив, про що йшлося у листі.

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Демократи хочуть змусити держсекретаря США Майка Помпео надати документи, пов'язані з Україною, для їхнього розслідування в рамках можливої процедури імпічменту Дональда Трампа. (28.09.2019)

Очільники кількох комітетів у Палаті представників Конгресу США хочуть отримати у адміністрації президента усі документи, в яких може йтися про тиск Дональда Трампа на українську владу. (05.10.2019)

Представники Демократичної партії в Конгресі США хочуть вивчити роль віцепрезидента Майка Пенса в спробах тиску президента США Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського. (04.10.2019)

Джерело Reuters у комітеті із закордонних справ Палати представників на умовах анонімності повідомило, що Помпео "не дотримався кінцевого терміну надання документів, про який йшлося у запиті", але підтвердило, що Державний департамент контактував із трьома комітетами, які займаються цим розслідуванням. "Ми сподіваємося, що Держдепартамент співпрацюватиме у повному обсязі", - сказав представник комітету.

Нагадаємо, 27 вересня голови трьох комітетів Палати представників, які очолюють демократи, направили Помпео запит надати документи, пов'язані з Україною, для їхнього розслідування в рамках можливої процедури імпічменту президента Дональда Трампа. 

Скандал навколо тнлефонної розмови Трампа із Зеленським, яка відбулася 25 липня, розгорівся в США кілька тижнів тому. Американському президенту закидали, що він тиснув на Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

Крім того, комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року.

24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Дональда Трампа через цей скандал. Напередодні комітети Конгресу надіслали вимогу надати всі документи, пов'язані з Україною, адміністрації Дональда Трампа.

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