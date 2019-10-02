Помпео запевнив, що Держдепартамент відповів на запит Конгресу щодо документів

Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що Державний департамент США відповів на запит комітетів Конгресу щодо надання документів, пов'язаних з Україною, у рамках розслідування стосовно можливої процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

"Державний департамент надіслав листа в Конгрес вчора ввечері, що є нашою початковою відповіддю на запит щодо документів. Звісно, ми зробимо все, що від нас вимагає закон", - сказав Помпео на пресконференції під час візиту до Афін у суботу, 5 жовтня, повідомляє агенція Reuters. Водночас очільник Держдепартаменту не повідомив, про що йшлося у листі.

Джерело Reuters у комітеті із закордонних справ Палати представників на умовах анонімності повідомило, що Помпео "не дотримався кінцевого терміну надання документів, про який йшлося у запиті", але підтвердило, що Державний департамент контактував із трьома комітетами, які займаються цим розслідуванням. "Ми сподіваємося, що Держдепартамент співпрацюватиме у повному обсязі", - сказав представник комітету.

Нагадаємо, 27 вересня голови трьох комітетів Палати представників, які очолюють демократи, направили Помпео запит надати документи, пов'язані з Україною, для їхнього розслідування в рамках можливої процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Скандал навколо тнлефонної розмови Трампа із Зеленським, яка відбулася 25 липня, розгорівся в США кілька тижнів тому. Американському президенту закидали, що він тиснув на Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

Крім того, комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року.

24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Дональда Трампа через цей скандал. Напередодні комітети Конгресу надіслали вимогу надати всі документи, пов'язані з Україною, адміністрації Дональда Трампа.