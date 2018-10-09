Помер співзасновник Microsoft Аллен

Пішов з життя співзасновник корпорації Microsoft Пол Аллен. Як повідомили в понеділок, 16 жовтня, члени його родини, бізнесмен помер від раку. Йому було 65 років. Раніше повідомлялося, що Аллен страждав від лімфоми.
Аллен створив Microsoft в 1975 році разом з Біллом Гейтсом. Він залишив компанію вже в 1983 році, але зберіг за собою частину акцій і місце в раді директорів.
Після цього Аллен займався інвестиціями, у тому числі в космічну галузь. Крім того, Аллен володів кількома спортивними командами.
У 2018 році Аллен посів 44-е місце в списку найбагатших людей планети за версією журналу Forbes зі статком 20,5 мільярда доларів.
-
Персональний комп'ютер: історія дизайну
Дизайн, гідний музею
Чудеса старої комп'ютерної техніки - як цей Commodore PET 2001 1977-го року випуску - з їхнім ретродизайном сьогодні знову в моді. У більшості випадків вони навіть цілком функціональні. Цього року в німецькому Дортмунді має відкритися Німецький музей цифрової культури. У ньому свої почесні місця займуть справжні унікуми комп'ютерної техніки.
-
Персональний комп'ютер: історія дизайну
Винахідник
Перший комп'ютер, який працював з бінарною (двійковою) системою обчислення нулів та одиниць, спроектував німецький інженер-механік Конрад Цузе, якого найняв нацистський режим. У хід пішли підручні матеріали: перфокарта була виготовлена на основі старої кінострічки. 1982-го року Цузе, відвідуючи комп'ютерний ярмарок в Нюрнберзі, не зміг приховати подиву тим, як далеко просунувся його винахід.
-
Персональний комп'ютер: історія дизайну
Легендарний Z3
Першу програмно керовану обчислювальну машину винахідник Цузе представив у 1938-му. За три роки на основі Z3 з'явився і перший у світі комп'ютер, який складався з трьох шаф та важив тонну. Комп'ютер потребував секунду або й довше на реакцію, залежно від процесу розрахунку. Єдину модель Z3 було знищено у Другій світовій війні. Реконструйована модель зараз виставлена у Німецькому музеї в Мюнхені.
-
Персональний комп'ютер: історія дизайну
Перший ПК: Altair 8800
1974-го року на американський ринок вийшов набір для збору домашнього комп'ютера або ж персонального комп'ютера, як його називають сьогодні. Це стало поштовхом до появи багатьох комп'ютерних клубів, де аматори експериментували з конфігураціями комп'ютера. Засновники Apple Стів Джобс та Стів Возняк теж частенько приходили на такі зустрічі. Altair цілком відповідав духу своєї епохи.
-
Персональний комп'ютер: історія дизайну
Початок успіху Apple
Apple І побачив світ у 1976-му році в легендарному гаражі співзасновника компанії Возняка. Пристрій, який нагадував перебудований телевізор, вже тоді коштував 666, 66 доларів. Корпус і клавіатуру треба було купувати окремо. Сьогодні комп'ютери Apple І - популярні й дорогі колекційні моделі, ціна на які може сягати кількох сотень тисяч доларів.
-
Персональний комп'ютер: історія дизайну
Комп'ютери-велетні
Американська фірма IBM в 1981-му році представила свою першу модель ПК. Але успішнішими за персональні комп'ютери виявилися її великі обчислювальні машини, що їх фірма випускала вже не перший рік. 1964-го року на ринок вийшла IBM System/360.Вона об'єднувала кілька великих комп'ютерів, які за потреби можна було інтегрувати в єдину систему.
-
Персональний комп'ютер: історія дизайну
Музейний експонат Apple ІІ
Невдовзі після заснування Apple естет Стів Джобс почав особисто впливати на весь продуктний ряд фірми, що розташовувалась у каліфорнійській "Кременевій долині". Нові моделі Apple вирізнялися чіткими, пуристськими формами дизайну. Apple ІІ, який з'явився у продажі в 1977-му році, сьогодні посідає одне з центральних місць в експозиції нью-йоркського Музею рухомих зображень.
-
Персональний комп'ютер: історія дизайну
Нові форми та кольори
Поки конкуренти з Microsoft сконцентрувалися на розробці програмного забезпечення та операційних систем для офісних комп'ютерів, Apple експериментувала із зовнішніми формами та естетикою. Перший іMAC, що вийшов 1998-го року, був доступний, приміром, у бірюзовому корпусі із закругленими краями. Корпус був злегка прозорим і давав можливість зазирнути всередину комп'ютерного "начиння".
-
Персональний комп'ютер: історія дизайну
Комп'ютерний чіп як ювелірна прикраса
Дивовижний світ комп'ютерних технологій: після випуску компанією Intel в 1971-му році перших мікропроцесорів, комп'ютери почали розвиватися з неймовірною швидкістю і ставали дедалі компактнішими. Ювеліри, тим часом, теж доклали тут свою руку. Усередині ПК та ноутбуків ці мікрочіпи показують чудеса обчислювання.
-
Персональний комп'ютер: історія дизайну
Пласкість і зручність
Майбутнє за безшумними планшетами. Люди, які часто подорожують, особливо цінують ці міні-комп'ютери за портативність і постійну доступність - в поїзді або в літаку - цей пристрій легко помістити до сумки і користуватися ним не заважаючи сусідові, за умови вимкненого звукового режиму. На відміну від газети, яка шелестить, гортати сторінки в інтернеті можна зручно і тихо.
-
Персональний комп'ютер: історія дизайну
Комп'ютер на зап'ясті
Розумний годинник, за допомогою якого можна не лише читати електронні листи, але й стежити за своїм здоров'ям, з'явився на ринку ще кілька років тому. Але популярності він зажив із виходом Apple Watch в 2015-му році. Це, насамперед, пристрій, покликаний підкреслювати статус власника. Ціна на золоту модель такого годинника починається від 11 тисяч євро. До слова, він ще й показує час.
Автор: Гайке Мунд, Дмитро Каневський