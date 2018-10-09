Помер співзасновник Microsoft Аллен

Пішов з життя співзасновник корпорації Microsoft Пол Аллен. Як повідомили в понеділок, 16 жовтня, члени його родини, бізнесмен помер від раку. Йому було 65 років. Раніше повідомлялося, що Аллен страждав від лімфоми.

Аллен створив Microsoft в 1975 році разом з Біллом Гейтсом. Він залишив компанію вже в 1983 році, але зберіг за собою частину акцій і місце в раді директорів.

Після цього Аллен займався інвестиціями, у тому числі в космічну галузь. Крім того, Аллен володів кількома спортивними командами.

У 2018 році Аллен посів 44-е місце в списку найбагатших людей планети за версією журналу Forbes зі статком 20,5 мільярда доларів.