Помер Літл Річард - один із засновників рок-н-ролу - ЗМІ

Пішов з життя один з піонерів рок-н-ролу Літл Річард. Про смерть зірки повідомив у суботу, 9 травня, музичний часопис Rolling Stone з посиланням на сина музиканта. Американський виконавець помер на 88-му році життя, йдеться в повідомленні. Причина смерті поки що невідома, зазначає агенція новин Reuters.

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Літл Річард вважається легендарним американським музикантом і виконавцем, який надихав цілі покоління, в тому числі й багатьох інших музикантів і співаків. Серед останніх були й такі рок-зірки, як Бадді Холлі, Джеррі Лі Льюїс і Елвіс Преслі.

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Літл Річард був одним із творців нового музичного жанру в 1950-х роках. Своїм шанувальникам він запам'ятався насамперед такими хітами, як Tutti Frutti і Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly, Ooh! My Soul та низкою інших. Деякі з його хітів були згодом переспівані багатьма виконавцями, серед яких і Елвіс Преслі, нагадує агенція новин "Інтерфакс".

1986 року Літл Річард в числі перших увійшов до Залу слави рок-н-ролу. А вже 1993 року Літл Річард став лауреатом премії Grammy.

Чимало шанувальників любили померлого за його незабутнє сценічне виконання.