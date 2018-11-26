 Помер екс-президент США Джордж Буш-старший | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2018

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Новини

Помер екс-президент США Джордж Буш-старший

41-й президент США Джордж Буш-старший помер у віці 94 років, повідомила його родина.

Джордж Буш-старший помер у віці 94 років

Джордж Буш-старший помер у віці 94 років

У США ввечері в п'ятницю, 30 листопада, у віці 94 років помер колишній президент країни  Джордж Буш-старший. Про це повідомила його родина. "Джордж Буш був людиною високих моральних якостей і найкращим батьком, якого могли би побажати син чи дочка. Вся сім'я Буша глибоко вдячна за життя та любов 41-го, за співчуття тих, хто дбав та молився за батька, за співчуття наших друзів та співгромадян", - йдеться у повідомленні екс-президента Джорджа Буша-молодшого у Twitter. 

Джордж Герберт Уокер Буш народився в штаті Массачусетс у 1924 році. Він служив у військово-морському флоті США та здійснив 58 бойових місій, отримавши кілька нагород. У 1966 році за підтримки президента Річарда Ніксона Буш був обраний до Палати представників Конгресу США, а в 1971 році Ніксон призначив його послом країни в Організації Об'єднаних Націй.

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Буш також був першим дипломатичним представником США в Китаї та главою Центрального розвідувального управління, а потім був обраний віце-президентом. У 1988 році Джордж Буш був обраний 41-м президентом США та обіймав цю посаду по 1993 рік.

Через вісім років 43-м американським президентом став його старший син Джордж Буш-молодший, який очолював країну у 2001-2009 роках. Його другий син - Джеб Буш - обіймав пост губернатора Флориди. Джордж Буш-старший помер через вісім місяців після смерті його дружини Барбари Буш, з якою одружився у 1945 році.

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