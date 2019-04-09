Померла мати Анґели Меркель

Мати канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) Герлінд Каснер (Herlind Kasner) померла, повідомив у середу, 9 квітня, представник уряду країни. Він попросив журналістів "поважати приватну сферу канцлерки і її сім'ї". Герлінд Каснер пішла з життя у віці 90 років, повідомляють німецькі ЗМІ.

Батько очільниці німецького уряду Горст Каснер (Horst Kasner) помер у 2011 році. Батьки Ангели Меркель не часто з'являлися на публіці. Однак вони були серед гостей таких важливих подій в житті їхньої дочки, як приведення її до присяги в Бундестазі після чергового обрання канцлеркою або святкування її 60-річчя у 2014 році.