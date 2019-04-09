 Померла мати Анґели Меркель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2019

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Новини

Померла мати Анґели Меркель

Мати канцлерки ФРН Анґели Меркель Герлінд Каснер пішла з життя у віці 90 років.

Герлінд Каснер під час святкування 60-річчя її доньки Анґели Меркель (17 липня 2014 року)

Герлінд Каснер під час святкування 60-річчя її доньки Анґели Меркель (17 липня 2014 року)

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Мати канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) Герлінд Каснер (Herlind Kasner) померла, повідомив у середу, 9 квітня, представник уряду країни. Він попросив журналістів "поважати приватну сферу канцлерки і її сім'ї". Герлінд Каснер пішла з життя у віці 90 років, повідомляють німецькі ЗМІ.

Батько очільниці німецького уряду Горст Каснер (Horst Kasner) помер у 2011 році. Батьки Ангели Меркель не часто з'являлися на публіці. Однак вони були серед гостей таких важливих подій в житті їхньої дочки, як приведення її до присяги в Бундестазі після чергового обрання канцлеркою або святкування її 60-річчя у 2014 році.

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