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"Помаранчева революція"

Помаранчева революція – протести в Україні в листопаді-грудні 2004 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "помаранчева революція". "Помаранчевою революцією" називають протести в Україні в листопаді-грудні 2004 року. Вони були викликані масовими фальсифікаціями на президентських виборах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чому німці обирають життя в Україні? (24.08.2021) 24.08.2021

Німці, які вже багато років живуть в Україні, теж святкують День незалежності. Вони розповіли DW, якою вони побачили Україну під час свого першого візиту, які зміни вони пережили в країні за роки незалежності та якою вони хотіли би бачити Україну в майбутньому.
Коментар: Білорусь прийде до свого мирного Майдану

Коментар: Білорусь прийде до свого мирного Майдану 27.09.2020

Білоруська революція поки програла, а між нинішніми протестами у Мінську і Майданом 2014 року у Києві більше відмінностей, ніж спільного, пише Сергій Руденко.
Як Україна відзначила річницю Революції гідності

Як Україна відзначила річницю Революції гідності 22.11.2019

День свободи і гідності у шосту річницю від початку Євромайдану відбувся в Україні мирно. Кілька тисяч людей зібралося на віче під гаслом "Ми маємо гідність", яке ініціював "Рух опору капітуляції".

Існує ризик, що українське питання зникне з поля уваги ЄС

Існує ризик, що українське питання зникне з поля уваги ЄС 21.11.2019

Чому політичні лідери ЄС можуть повчитися у демонстрантів Євромайдану і чому Київ має постійно нагадувати Заходу про наслідки російської агресії, в інтерв’ю DW розповів французький євродепутат Рафаель Глюксманн.
Історія участі України у Євробаченні: злети та падіння

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 27.02.2019

З 2003 року Україна бере участь у конкурсі "Євробачення". Перемоги і поразки та найяскравіші моменти - у нашій фотогалереї.

Колір протесту (фотогалерея) 15.12.2018

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років.

Акції жовтих жилетів у Парижі

Колір протесту 15.12.2018

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років.

Справа на 100 томів: екс-міністра юстиції України Лавриновича судять за допомогу Януковичу

Справа на 100 томів: екс-міністра юстиції України Лавриновича судять за допомогу Януковичу 18.10.2018

Подільський райсуд Києва розпочав розглядати по суті справу екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича. ГПУ інкримінує йому співучасть у захопленні держвлади колишнім президентом Віктором Януковичем.

Олександр Ірванець: Вогонь запеклих не пече, час нетямущих не навчає

Олександр Ірванець: Вогонь запеклих не пече, час нетямущих не навчає 04.09.2017

"Графіті на Грушевського нагадували кожному про історії боротьби, смертей і втрат", - Олександр Ірванець, спеціально для DW.

На День гідності і свободи задіють 18 тисяч силовиків

На День гідності і свободи задіють 18 тисяч силовиків 21.11.2016

У День гідності і свободи в Києві та багатьох містах України відбудеться низка урочистих заходів з нагоди відзначення третьої річниці Революції гідності.

Реформи в Україні: Берлін і Париж не втрачають надії

Реформи в Україні: Берлін і Париж не втрачають надії 23.02.2016

Невдовзі після других роковин загибелі "Небесної сотні" на Майдані міністри закордонних справ Німеччини та Франції намагаються достукатись до можновладців у Києві. Париж і Берлін все ще вірять у реформи в Україні.
Коментар: Держжах, або Україна як дзеркало страхів російської влади

Коментар: Держжах, або Україна як дзеркало страхів російської влади 10.04.2015

Федеральним телеканалам у Росії поставлено завдання запобігти "майдану" в країні. Поки що вони його виконують, вважає журналіст Костянтин Еггерт у спеціальному коментарі DW.
Європейська преса: Вибори до Ради як капітальний ремонт України

Європейська преса: Вибори до Ради як "капітальний ремонт" України 28.10.2014

Європейські видання продовжують аналізувати результати парламентських виборів в Україні та пишуть про те, чому важливо не змарнувати "другий шанс", який з'явився зараз після провалу "Помаранчевої революції".
Майдан очима українських інтелектуалів

Майдан очима українських інтелектуалів 14.03.2014

На Лейпцизькому книжковому ярмарку українські інтелектуали поділилися своїми інтерпретаціями подій на Майдані. З ними поспілкувалася кореспондентка DW.
Ґернот Ерлер: із Юлією Тимошенко треба рахуватися

Ґернот Ерлер: із Юлією Тимошенко треба рахуватися 25.02.2014

Уповноважений уряду ФРН зі співпраці з Росією і країнами "Східного партнерства" Ґернот Ерлер розповів DW, що вважає загрозу розколу України невеликою, а також про своє бачення ролі Юлії Тимошенко у теперішніх реаліях.
Сперечайтеся за демократію - інакше вона програє!

Сперечайтеся за демократію - інакше вона програє! 27.05.2013

Політичні рішення ухвалюються в обхід парламентів - транснаціональними корпораціями, міжнародними інституціями, але не громадянами! На часі - нові форми громадянської участі.
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