 Поліція Цюриха водометами розігнала демонстрацію проти форуму в Давосі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2020

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Новини

Поліція Цюриха водометами розігнала демонстрацію проти форуму в Давосі

Поліція у Цюриху застосувала водомети, сльозогінний газ та гумові кулі на акції протесту проти Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Учасники протесту у Цюриху проти форуму у Давосі використовували петарди, зокрема кидаючи їх у перехожих

Учасники протесту у Цюриху проти форуму у Давосі використовували петарди, кидали їх у перехожих

Ввечері середи, 22 січня, поліція була змушена застосувати проти учасників акції протесту у Цюриху водомети, сльозогінний газ та гумові кулі. Про ці заходи щодо демонстрантів під час акції проти проведення Всесвітнього економічного форуму у Давосі повідомила у своєму пресрелізі поліція швейцарського міста.

Згідно з повідомленням, троє з протестувальників, які зокрема використовували піротехніку та кидалися пляшками, були заарештовані поліцейськими. Внаслідок застосування демонстрантами петард було поранено стороннього перехожого. Також одного поліцейського було госпіталізовано, хоча причини його ушкоджень не уточнюються.

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Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі екологічна активістка Грета Тунберг визнала, що її кліматичний рух привернув багато уваги, однак реальних змін поки не досяг. (21.01.2020)

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, американський президент розповів про економічний бум в США, "якого світ ніколи не бачив", та розкритикував екологічних "пророків гибелі". (21.01.2020)

Зазначається, що у демонстрації, яка була попередньо погоджена із місцевою владою, взяли участь декілька сотень осіб. Учасники акції виступили не лише проти проведення форуму у Давосі, розташованому приблизно за 150 кілометрів від Цюриха у Швейцарії, але й закликали до швидких дій у боротьбі зі змінами клімату.

Попри заклики організаторів акції до незастосування насильства, деякі з учасників демонстрації запалювали феєрверки та кидалися ними у перехожих і розмальовували вітрини крамниць, заподіявши шкоди "на тисячі швейцарських франків", повідомили у поліції.

Як повідомлялося, раніше того ж дня на форумі у Давосі виступав президент України Володимир Зеленський. Він запропонував низку ініціатив для інвесторів, які вкладатимуть кошти в Україні. Зокрема, він заявив про можливість надання податкових канікул та персонального "опікуна" від уряду України за певних умов.

А за день до цього шведська кліматична активістка й співініціаторка екологічного руху Fridays for Future Грета Тунберг під час свого виступу на форумі у Давосі закинула світовим лідерам недостатні зусилля для захисту клімату.

Трохи пізніше, під час свого виступу президент США Дональд Трамп розкритикував кліматичних активістів, які попереджають, що світ стоїть перед великою екологічною кризою. "Ми повинні відкинути вічних пророків загибелі та їхні передбачення апокаліпсису", - наголосив він через кілька годин після виступу Тунберг на форумі у Давосі.

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