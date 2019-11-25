Поліція розігнала акцію протесту біля парламенту в Тбілісі

Сили спеціального призначення МВС Грузії вранці вівторка, 26 листопада, розігнали протестувальників, які блокували входи до будівлі парламенту у Тбілісі. У грузинському МВС повідомляють про затримання 28 учасників акції протесту та трьох постраждалих під час сутичок.

"Загалом затримано 28 осіб. Різні ушкодження отримали троє громадян. Постраждалим надали відповідну допомогу у медичних закладах", - зазначається у повідомленні МВС Грузії.

У відомстві також уточнюють, що більшість протестувальників затримані через непокору правоохоронцям та "дрібне хуліганство".

В розгоні демонстрантів на світанку вівторка взяли участь сотні поліцейських. Однак для того, аби звільнити входи до парламенту, правоохоронцям довелося застосувати водомет. Попри це багато активістів залишаються на проспекті і заявляють, що мають намір організувати пікети перед початком засідання парламенту.

Акція протесту розпочалася ввечері 25 листопада. Тоді на мітинг біля парламенту в Тбілісі зібралися від двох до трьох тисяч людей. Учасники демонстрації вимагали провести парламентські вибори в 2020 році за пропорційною системою замість змішаної, що є чинною у Грузії нині. Протестувальники мали намір блокувати парламент, аби зірвати його пленарне засідання 26 листопада.

В середині листопада парламент Грузії відхилив поправки до Конституції про перехід до пропорційної системи виборів. На знак протесту 12 депутатів оголосили про відхід з правлячої партії "Грузинська мрія".

Також рішення парламенту викликало протести опозиції. Акція опозиції 18 листопада переросла в спроби пікетування парламенту. Але й тоді демонстранти були розігнані силами спецпризначенців та із застосуванням водометів.