Поліція розігнала акцію протесту біля парламенту в Тбілісі

Правоохоронці витіснили демонстрантів, які намагалися блокувати входи до будівлі парламенту Грузії. Затримано 28 осіб.
Сили спеціального призначення МВС Грузії вранці вівторка, 26 листопада, розігнали протестувальників, які блокували входи до будівлі парламенту у Тбілісі. У грузинському МВС повідомляють про затримання 28 учасників акції протесту та трьох постраждалих під час сутичок.
"Загалом затримано 28 осіб. Різні ушкодження отримали троє громадян. Постраждалим надали відповідну допомогу у медичних закладах", - зазначається у повідомленні МВС Грузії.
У відомстві також уточнюють, що більшість протестувальників затримані через непокору правоохоронцям та "дрібне хуліганство".
В розгоні демонстрантів на світанку вівторка взяли участь сотні поліцейських. Однак для того, аби звільнити входи до парламенту, правоохоронцям довелося застосувати водомет. Попри це багато активістів залишаються на проспекті і заявляють, що мають намір організувати пікети перед початком засідання парламенту.
Акція протесту розпочалася ввечері 25 листопада. Тоді на мітинг біля парламенту в Тбілісі зібралися від двох до трьох тисяч людей. Учасники демонстрації вимагали провести парламентські вибори в 2020 році за пропорційною системою замість змішаної, що є чинною у Грузії нині. Протестувальники мали намір блокувати парламент, аби зірвати його пленарне засідання 26 листопада.
В середині листопада парламент Грузії відхилив поправки до Конституції про перехід до пропорційної системи виборів. На знак протесту 12 депутатів оголосили про відхід з правлячої партії "Грузинська мрія".
Також рішення парламенту викликало протести опозиції. Акція опозиції 18 листопада переросла в спроби пікетування парламенту. Але й тоді демонстранти були розігнані силами спецпризначенців та із застосуванням водометів.