 Поліція Північної Ірландії з′ясовує інцидент з вибухом автомобіля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2019

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Новини

Поліція Північної Ірландії з'ясовує інцидент з вибухом автомобіля

За даними північноірландській поліції, у результаті вибуху потерпілих немає, одна з версій слідства - закладений в автомобіль вибуховий пристрій. Політики говорять про теракт.

Вибух у Лондондеррі

На місці вибуху в Лондондеррі, 19 січня 2019 року

У північноірландському місті Лондондеррі стався вибух автомобіля. Ввечері суботи, 19 січня, вибухнув автомобіль, розташований поблизу будівлі місцевого суду. Місцеві ЗМІ повідомили, що поліція отримала попередження по телефону, після чого одразу розпочала блокувати цей район. Саме в цей момент пролунав вибух, передає агенція новин dpa.

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Поліція затримала трьох підозрюваних після вибуху біля офісу "Альтернативи для Німеччини" в саксонському місті Дебельн. Повідомляється, що в Саксонії побільшало політично вмотивованих атак на офіси правопопулістів. (04.01.2019)

За даними місцевої влади, кількість жертв вибуху трубопроводу з нафтопродуктами у мексиканському штаті Ідальго зросла до 73-х. Ще 74 особи зазнали різноманітних тілесних ушкоджень. (20.01.2019)

Рятувальники знайшли тіло ще однієї жінки, яка загинула внаслідок вибуху у пекарні у центрі Парижа. З району через пошкодження інших будинків були евакуйовані 150 людей. (13.01.2019)

На своїй сторінці в соціальній мережі Twitter поліція опублікувала фотографію з місця події в центрі міста. За даними правоохоронців, постраждалих внаслідок вибуху немає. Про це повідомлялося на Facebook-сторінці міського управління поліції.

Згодом було проведено евакуацію мешканців цього району через інший автомобіль, що викликав підозри. Тим часом слідчими розглядається версія закладеного в автомобіль вибухового пристрою, передає агенція новин AFP.

Хоч поліція називає цю подію "інцидентом", представники політичних сил вже встигли назвати її "терактом". Приміром, колишня очільниця північноірландського уряду Арлін Фостер назвала це "безглуздим терактом". Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Коувені також вважає, що в даному разі йдеться про "терористичний характер вибуху автомобіля".

Протягом десятиліть конфлікту в Північній Ірландії неодноразово траплялися вибухи закладених в автомобілі бомб, внаслідок чого загинули десятки людей. Боротьба між католиками і протестантами тривала з 1960-х років. У 1998 році конфлікту поклала край угода, що гарантує, серед іншого, розподіл влади між представниками двох конфесій.

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