Поліція ліквідувала наметові табори мігрантів на півночі Парижа

Французькі поліцейські в четвер, 7 листопада, вивезли понад 1600 мігрантів з двох наметових таборів біля кільцевої дороги на півночі Парижа. "Я більше не терпітиму цих наметів на узбіччі дороги тут чи деінде в громадському просторі Парижа", - цитує агенція Reuters очільника паризької поліції Дідьє Лаллемана.

У таборах жили мігранти, переважно чоловіки, з Близького Сходу та Африки. Їх відвезли на автобусах до спортзалів та інших громадських закладів у Парижі та поблизу нього. У цей час екскаватори знесли імпровізовані будинки, намети, а правохоронці зібрали пластикові стільці, матраци і сміття. Лаллеман зазначив, що найближчим часом поліцейські будуть постійно присутні у тій місцевості, щоб запобігти поверненню мігрантів.

Напередодні прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп оголосив про жорсткіші правила стосовно мігрантів. Уряд країни оголосив про закриття наметових містечок та вирішив запровадити квоти на трудових мігрантів, а також обмежити доступ для новоприбулих шукачів притулку до медичної допомоги, яка не є невідкладною.

У МВС Франції пообіцяли, що розмістять мігрантів у спеціальних центрах

Заступник міського голови Парижа Еммануель Грегуар заявив, що в інших районах на півночі міста також є наметові містечка, у яких проживають ще 1600 мігрантів. "Операції з розгону - це не рішення. Нашій країні потрібно забезпечити постійне та належне житло під час розгляду заяв мігрантів про надання притулку", - наголосив Грегуар.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер запевнив, що вивезених з наметових містечок мігрантів розмістять у центрах, фінансованих урядом країни. Вони будуть там жити на час розгляду їхніх прохань про притулок. Також міністр стверджує, що деякі мігранти, яким надали притулок, відмовляються у ньому жити. У свою чергу, ті мігранти, яким було відмовлено у притулку, повинні будуть покинути Францію, деякі з них будуть депортовані.

Французькі правоохоронці намагаються не допустити створення і поширення стихійних таборів мігрантів на півночі країни, на кшталт відомого табору біженців "Джунглі" у Кале, в якому мешкали близько шести тисяч людей. Табір у Кале ліквідували у 2016 році. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив тоді про ліквідацію всіх незаконних таборів біженців.