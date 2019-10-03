Поліція застрілила у передмісті Парижа нападника з ножем

Невідомий з ножем напав на перехожих у парку в місті Вільжуїф поблизу Парижа. Поліція відкрила вогонь по нападнику та вбила його. Внаслідок нападу загинула одна людина, ще двоє - поранені.
Французька поліція у п'ятницю, 3 січня, застрілила чоловіка, який з ножем напав на кількох перехожих у парку в місті Вільжуїф, розташованому приблизно за вісім кілометрів на південь від Парижа. Як повідомляє агентство новин Reuters з посиланням на французький телеканал BFM TV, нападник помер від куль правоохоронців.
Зловмисник поранив кількох людей у парку, після чого попрямував до торговельного центру, розташованого вже у сусідньому місті - Л'Аї-ле-Роз. У торговельному центрі, припускають представники місцевої влади, він мав намір продовжити напади. Утім, поліцейські знешкодили зловмисника, повідомляє агентство новин AFP.
Внаслідок поранень, завданих нападником у парку у Вільжуїфі, помер 56-річний місцевий житель, який прогулювався з дружиною. Він намагався захистити жінку, коли до них наблизився зловмисник, повідомив мер містечка. Ще двоє людей поранені: чоловік та жінка, у першого - серйозні поранення. Кільком перехожим вдалося втекти від нападника, кажуть у поліції.
Правоохоронці поки не повідомляють про можливі мотиви нападу.
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