Поліція застрілила у передмісті Парижа нападника з ножем

Французька поліція у п'ятницю, 3 січня, застрілила чоловіка, який з ножем напав на кількох перехожих у парку в місті Вільжуїф, розташованому приблизно за вісім кілометрів на південь від Парижа. Як повідомляє агентство новин Reuters з посиланням на французький телеканал BFM TV, нападник помер від куль правоохоронців.

Зловмисник поранив кількох людей у парку, після чого попрямував до торговельного центру, розташованого вже у сусідньому місті - Л'Аї-ле-Роз. У торговельному центрі, припускають представники місцевої влади, він мав намір продовжити напади. Утім, поліцейські знешкодили зловмисника, повідомляє агентство новин AFP.

Внаслідок поранень, завданих нападником у парку у Вільжуїфі, помер 56-річний місцевий житель, який прогулювався з дружиною. Він намагався захистити жінку, коли до них наблизився зловмисник, повідомив мер містечка. Ще двоє людей поранені: чоловік та жінка, у першого - серйозні поранення. Кільком перехожим вдалося втекти від нападника, кажуть у поліції.

Правоохоронці поки не повідомляють про можливі мотиви нападу.