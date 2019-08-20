Поліція Гонконгу вперше застосувала водомети проти демонстрантів

Вперше з початку масштабних акцій протесту з червня цього року поліція Гонконгу застосувати під час сутичок з мітингарями водомети. За даними кореспондента інформагенції AFP, у неділю, 25 серпня, під час протистояння з групою демонстрантів поліція застосувала два водомети.

За повідомленням AFP, перед цим тисячі учасників акції протесту зібралися поблизу стадіону та рушили колоною до району Цуен Ван. Дехто з демонстрантів споруджував барикади та трощив бруківку на уламки, які потім полетіли в бік поліцейських.

У відповідь на це поліція спочатку застосувала проти мітингарів сльозогінний газ, а вже потім на передові позиції поліції виїхала вантажівка з двома водометами. Раніше поліція Гонконгу запевняла, що спецтехніку застосовуватимуть лише в разі "масштабних заворушень".

Попереджувальний постріл

Водночас повідомляється також і про перший попереджувальний постріл з боку поліції. 25 серпня один правоохоронець вистрілив у повітря після того, як його оточили багато учасників акції протесту, передає агенція новин dpa.

Напередодні увечері між протестувальниками та поліцейськими виникли сутички. На суботньому марші зібралися тисячі людей. Деякі з них почали кидати каміння у правоохоронців. У відповідь ті застосували сльозогінний газ та кийки. Після цього протестувальники відступили, а поліцейські затримали 29 демонстрантів.

Нагадаємо, масове обурення громадян Гонконгу і початок протестів спричинив розгляд поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Нинішні акції протесту стали наймасовішими в Гонконгу від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

Попри те, що 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений, протести не вщухли. Мітингарі почали вимагати не лише остаточної відмови від цього законопроєкту, а й відставки Керрі Лам і розслідування дій поліції під час демонстрацій. Хвиля протестів, яка триває з червня, вже призвела до значних втрат для економіки Гонконгу, насамперед для туристичної та транспортної галузей.

Тим часом уряд Китаю звинувачує учасників протестів у насильстві, вандалізмі та "тероризмі". Днями китайські військові та силовики провели навчання поблизу Гонконгу, де зокрема відпрацьовували силовий розгін демонстрацій.