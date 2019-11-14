 Поліція Аахена не підтверджує затримання Олександра Онищенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2019

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Новини

Поліція Аахена не підтверджує затримання Олександра Онищенка

ЗМІ повідомили, що в німецькому Аахені був затриманий підприємець Олександр Онищенко, якого розшукують в Україні. В поліції Аахена заявили, що їм про затримання нічого не відомо.

Олександр Онищенко

Олександр Онищенко

Поліція Аахена не має відомостей про затримання українського підприємця, колишнього народного депутата Олександра Онищенка. Співробітники поліції міста такого затримання не проводили, повідомили DW в пресслужбі в середу, 4 грудня.

Напередодні DW повідомляла про те, що в поліції Аахена начебто підтвердили затримання Онищенка. Утім, зрештою з'ясувалося, що йшлося про затримання іншої людини. Крім того, про відсутність затриманого з таким ім'ям DW повідомили і в Федеральній поліції Німеччини. Вона відповідає у ФРН за прикордонний контроль і так само працює в Аахені, що розташований на кордоні з Бельгією та Нідерландами.

Раніше у вівторок, 3 грудня, проєкт видання "Радіо Свобода" "Схеми" з посиланням на джерела в українських правоохоронних органах повідомив про те, що німецькі правоохоронці 29 листопада за запитом НАБУ та САП затримали Олександра Онищенка в місті Аахені.

"За процедурою далі німецький суд має ухвалити рішення стосовно його подальшої екстрадиції в Україну, про що у запиті просили українські правоохоронці. Також суд має визначити Онищенку запобіжний захід на період розгляду цього питання. Дата засідання ще невідома", - йдеться в повідомленні ЗМІ. Зазначається, що в очікуванні призначення суду підприємець перебуває під вартою.

DW.COM

Верховний суд України задовольнив апеляційну скаргу ЦВК і скасував рішення апеляційного суду, який зобов'язував її зареєструвати кандидатом на дострокових парламентських виборах Олександра Онищенка. (21.07.2019)

Нагадаємо, що в Україні Онищенка підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування". Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт 5 липня 2016 року, проте напередодні голосування покинув територію держави. Його було оголошено в національний розшук 8 серпня 2016 року.

8 лютого 2019 року директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник повідомив, що бюро завершило розслідування щодо Онищенка в рамках справи про розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу. 18 лютого прокурори САП затвердили і скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі" стосовно Онищенка та його фінансового директора.

Олександр Онищенко відомий своєю підтримкою кінного спорту. У місті Аахені проводяться міжнародні змагання з кінного спорту.

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