Політичний камбек: до болю знайомі самовисуванці

Стратегія самовисування задля повернення до Верховної Ради на цьогорічних дострокових парламентських виборах спрацювала не для всіх. Чимало одіозних і знаних народних депутатів, які балотувалися на мажоритарних округах як самовисуванці, планували подовжити свою депутатську кар’єру ще на 5 років, однак програли. "Самовисування - традиційна точка входу в український парламент. Нею завжди активно користувалися політики і вигравали. Однак цього разу через популярність бренду "Слуга народу" самовисуванцям було важко перемогти", - пояснює голова правління київського Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко

Попри це, три десятки народних обранців-самовисуванців таки повернуться під купол Ради. Центральна виборча комісія України (ЦВК) на початку зареєструвала 1680 самовисуванців та згодом 93 з них зняли свої кандидатури. На старт виборчих перегонів вийшло 1587 кандидатів, однак до фінішу дійшло лише 47. На момент обробки 97,87 відсотка електронних протоколів, саме стільки самовисуванців перемагають на мажоритарних округах. Хто ці люди і чого від них чекати в новому парламенті?

"Кнопкодави-гречкосії" знову у Раді

За даними ЦВК, найбільше виборці підтримували самовисуванців на мажоритарних округах у Вінницькій, Волинській, Закарпатській та Львівській області. Жоден самовисуванець не виграв вибори у Миколаївській та Київській області та місті Києві. З усіх 47-ми самовисуванців, які набирають найбільше голосів виборців, 33 - це нині чинні народні депутати. Зокрема, у Верховну Раду повертаються представники депутатської групи "Відродження" Віктор Бондар, Антон Кіссе, Юрій Шаповалов, Олег Кулініч, Антон Яценко, члени депутатської групи "Воля народу" Василь Петьовка, соратник екс-мера Києва Черновецького Олесь Довгий, відомий харківський мільйонер Олександр Фельдман та одіозний Сергій Шахов, член депутатської фракції "Опозиційного блоку" Дмитро Шпенов, позафракційний Андрій Деркач та Олександр Герега. "Більшість з цих депутатів знані "кнопкодави", "гречкосії", які протягом своєї роботи в Раді через благодійні фонди чи своїх помічників роздають безкоштовні товари та послуги на мажоритарних округах. Є і фігуранти антикорупційних розслідувань", - зазначає парламентська оглядачка руху "Чесно" Оксана Ставнійчук.

Чимало самовисуванців, які повторно стануть депутатами, поки що є членами парламентських фракцій Блоку Петра Порошенка. У справах НАБУ фігурують Ярослав Дубневич, голова виборчого штабу перейменованої партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, депутати Володимир Арешонков, Максим Єфімов, Андрій Кіт, Андрій Лопушанський та інші.

Багато серед самовисуванців-переможців і депутатів від парламентської фракції "Народний фронт". Зокрема, заступник депутатської фракції "Народного фронту" Андрій Іванчук, Валерій Лунченко, Микола Княжицький та інші. "Самовисування на цих виборах було своєрідним маскуванням депутатам з БПП та "Народного фронту", адже вони хотіли дистанціюватися від іміджевого негативу своїх фракцій. У декого це вийшло", - каже Володимир Фесенко.

До парламенту цього разу пройшли і кілька громадських діячів, підприємців та аграріїв. Також переміг на виборах самовисуванець, голова Одеської облради Анатолій Урбанський, який є членом партії "Європейська солідарність".

На черзі злиття?

Практика українського парламентаризму свідчить про те, що отримавши омріяний мандат, самовисуванці "приб'ються" до тієї чи іншої фракції. Найймовірніше,що нинішні члени фракції "БПП" та "Народний фронт" зіллються з "Європейською солідарністю" Петра Порошенка, кілька депутатів-самовисуванців, які є членами партії "Укроп", можливо, приєднаються до фракції партії "Слуга народу", а представники депутатських груп "Воля народу" та "Відродження" можуть стати членами фракції партії "Опозиційної платформи - "За життя" або створять нову окрему депутатську групу, прогнозують оглядачі.

Виконавчий директор київського Центру суспільних відносин Євген Магда вважає, що, якщо самовисуванці у парламенті знайдуть спільні точки дотику,"то різні депутатські групи можуть зв'язатися задля вирішення своїх прагматичних питань, наприклад, розподілу бюджету та піклування про свої округи".

Фракція "Слуга народу", що отримала монобільшість, навряд чи потребуватиме допомоги самовисуванців, вважає Магда. Утім, голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вже заявив, що депутати-самовисуванці теоретично можуть увійти до її фракції у парламенті, якщо пройдуть "вхідний контроль". "Це може бути за тим самим принципом, як ми відбирали кандидатів від партії на виборах. Можливо, він буде десь видозмінений", - сказав Разумков в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".