Політичний землетрус у Німеччині: прем'єра землі вперше обрали завдяки правопопулістам

У федеральній землі Тюрингія в середу, 5 лютого, за три з половиною місяці після земельних виборів обрали прем'єр-міністра. Головою земельного уряду став Томас Кеммеріх (Thomas Kemmerich) з Вільної демократичної партії (ВДП).

Він отримав 45 голосів у ландтазі - земельному парламенті. Це - на один більше, ніж його суперник, експрем'єр Тюрингії Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) з Лівої партії. Один з 90 депутатів ландтагу утримався під час голосування.

Кеммеріх переміг завдяки підтримці депутатів з правопопулістської політсили "Альтернатива для Німеччини" (АдН). За нього проголосували всі 22 парламентарів від АдН.

Після обрання новий прем'єр Тюрингії Томас Кеммеріх заявив, що хоче сформувати новий центристський уряд з представниками Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Соціал-демократичною партією (СПД) та Зеленими.

Утім, представники СПД і Зелених вже відмовилися від співпраці з Кеммеріхом.

Земельні вибори в Тюрінгії не виявили явного переможця

27 жовтня 2019 року на земельних виборах в Тюрингії перемогла Ліва партія. Вона набрала 31 відсоток голосів виборців і отримала 29 місць у парламенті.

На другому місці опинилася АдН, яка більш ніж удвічі поліпшила свій результат у порівнянні з попередніми виборами. За неї проголосували 23,4 відсотка виборців, завдяки чому вони отримали 22 місця в ландтазі.

Також у ландтаг пройшли представники Християнсько-демократичного союзу, які отримали 21,8 відсотка і 21 місце; Соціал-демократична партія, яка набрала 8,7 відсотка і 8 місць; за Зелених проголосували 5,2 відсотка виборців, завдяки чому вони отримали 5 місць; Вільна демократична партія набрала 5 відсотків голосів і отримала 5 місць.

Перш ніж формувати коаліцію, депутати ландтагу повинні були обрати нового голову земельного уряду.

Згідно із законодавством, вибори можуть проходити максимально у три тури. Якщо в перших двох кандидат не набере абсолютної більшості голосів, то в третьому достатньо простої більшості.

Ні в першому, ні в другому турі експрем'єр Тюрингії Рамелов та висунутий від АдН безпартійний кандидат Крістоф Кіндерфатер (Christoph Kindervater) не отримали необхідних 46 голосів.

У третьому турі вільні демократи несподівано висунули свого представника. Після цього правопопулісти з АдН відмовилася підтримувати свого кандидата і проголосували за кандидатуру вільних демократів. За нього також проголосували його однопартійці і більшість представників ХДС.

Після виборів глави уряду Тюрингії політолог з Ерфурта Андре Бродоч (Andre Brodocz) заявив, що "вперше в історії Федеративної Республіки прем'єр-міністр отримав свій пост завдяки голосам АдН".

Кеммеріх став другим представником вільних демократів за всю історію ФРН, який очолив одну з федеральних земель. Раніше це вдалося лише Райнхольду Майеру (Reinhold Maier). Він був прем'єром Баден-Вюртембергу з моменту утворення ФРН в 1949 році до вересня 1953 року.

Літні "ходіння в народ" німецьких політиків Німецьких політиків влітку можна зустріти в найнесподіваніших місцях, в найвіддаленіших куточках Німеччини, куди їх нога ступає зрідка, а також за найрізноманітнішими заняттями (щоправда, на батискафах під воду вони не занурюються і античні вази з дна морського не дістають). Це так звані літні тури, що мають в Німеччині давні демократичні традиції ходіння політиків у народ.

Літні "ходіння в народ" німецьких політиків Попередня фотографія була зроблена в 2002 році в фортеці Кьонігштайн, куди Анґела Меркель приїхала на посаді голови ХДС, ця - в 2004 році на острові Боркум. Часто такі поїздки відбуваються в рамках передвиборчих кампаній, але не тільки. Для багатьох політиків літо - просто можливість спокійно поспілкуватися з людьми або познайомитися з проектами, на які зазвичай не вистачає часу.

Літні "ходіння в народ" німецьких політиків Улітку 2001 року Анґела Меркель відвідала відразу вісім федеральних земель, в тому числі - заглянула у велосипедну столицю Німеччини, місто Мюнстер. Посаду канцлерки вона обійме у 2005 році після поразки партії Ґергарда Шредера (СДПН) на дострокових виборах у Бундестаг. Шредера ми ще побачимо ...

Літні "ходіння в народ" німецьких політиків У свою чергу, ця фотографія була зроблена влітку 2017 року в землі Мекленбург - Передня Померанія. Тут знаходиться виборчий округ, що його Меркель безперервно представляє в Бундестазі, починаючи від 1990 року, коли був обраний перший федеральний парламент об'єднаної Німеччини. Хочете подивитися знімок тих часів? Щоправда, він був зроблений не під час літнього туру.

Літні "ходіння в народ" німецьких політиків Під час своєї першої передвиборчої кампанії в листопаді 1990 року тодішня кандидатка в депутати і політикиня Анґела Меркель спілкувалася з рибалками на острові Рюген.

Літні "ходіння в народ" німецьких політиків А Ґергард Шредер у 1990 році вже очолював земельний уряд Нижньої Саксонії. Тут він розмовляє по мобільному телефону під час свого літнього туру цією федеральною землею в 1995 році.

Літні "ходіння в народ" німецьких політиків На цій фотографії - Ґергард Шредер, який на той час вже кілька років обіймав посаду федерального канцлера, демонструє свої таланти футболіста на стадіоні міста Айзенхюттенштадт під час подорожі східнонімецькими землями влітку 2001 році.

Літні "ходіння в народ" німецьких політиків Влітку "ходять в народ" не тільки німецькі канцлери та очільники земельних урядів, а й міністри - федеральні і земельні. В один із дощових днів нинішнього літа міністр культури Тюрингії Беньямін-Іммануель Гофф (Benjamin-Immanuel Hoff) (Ліва партія) відвідав замок Альтенштайн, який зараз реставрують на бюджетні кошти. Не будемо заважати бесіді експертів ...

Літні "ходіння в народ" німецьких політиків Затримаємося в Тюрингії, але спустимося під землю в музейну шахту "Чорний хрест" ("Schwarze Crux"), як спустився туди прем'єр-міністр Тюрингії Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) (Ліві). Тут упродовж багатьох століть видобували залізну руду. Це родовище виникло близько 500 мільйонів років тому в результаті виверження підводного вулкану та вважається найдавнішим геологічним формуванням у Німеччині.

Літні "ходіння в народ" німецьких політиків Так Бодо Рамелов виглядає при денному світлі. Фотографія зроблена цього літа під час його подорожі до парку розваг поблизу водосховища Хоенфельден. Там прем'єр-міністр Тюрингії ознайомився з планами розвитку туризму в цих місцях і навіть постріляв з лука. У кінці жовтня в цій федеральній землі відбудуться вибори до ландтагу - земельного парламенту.

Літні "ходіння в народ" німецьких політиків Ще раніше - 1-го вересня - земельні вибори відбудуться в Саксонії. Ця фотографія зроблена на початку літнього туру саксонського прем'єр-міністра Міхаеля Кречмера (Michael Kretschmer) (ХДС), в рамках якого він відвідає всі шістдесят виборчих округів Саксонії. Перед такою подорожжю потрібно добре підкріпитися!

Літні "ходіння в народ" німецьких політиків У Берліні для політиків теж знайдеться достатньо місць, якими можна подорожувати, хоча великих відстаней долати не доведеться. Ця фотографія зроблена минулого літа, коли правлячий бургомістр столиці Міхаель Мюллер (Michael Müller) (СДПН) зазирнув до історичного аудіоархіву Університету імені Гумбольдта.

Літні "ходіння в народ" німецьких політиків Зліва на цій фотографії - прем'єр-міністр землі Шлезвіг-Гольштейн Даніель Гюнтер (Daniel Günther) (ХДС). У 2018 році він вирішив відчути себе трохи вікінгом під час відвідування археологічного музею під відкритим небом в Хедебю. Напередодні візиту політика музей отримав статус пам'ятки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Літні "ходіння в народ" німецьких політиків Прем'єр-міністерка землі Рейнланд-Пфальц Малу Драєр (Malu Dreyer) (СДПН) свою подорож улітку цього року вирішила повністю присвятити питанням охорони здоров'я, а також догляду за людьми похилого віку та хворими. Вона за столом - у центрі.

Літні "ходіння в народ" німецьких політиків Прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль (Stephan Weil) (СДПН) маршрут туру цього року проклав сільськими районами своєї федеральної землі, щоб обговорити перспективи розвитку цих регіонів. Частину поїздки він здійснив велосипедом. На цьому фото - у першому ряду праворуч, а на наступній фотографії ...

Літні "ходіння в народ" німецьких політиків … Штефан Вайль випробує себе в ролі коваля.

Літні "ходіння в народ" німецьких політиків Розповідь про "ходіння в народ" німецьких політиків була б неповною без фотографії в захисній касці. Обмежимося одним таким знімком, який було зроблено під час цьогорічного туру прем'єр-міністерки землі Мекленбург - Передня Померанія Мануели Швезіг (Manuela Schwesig) (СДПН). Вона відвідала одне з лісових господарств. Останнім часом кліматичні зміни спричиняють вмирання лісів у Німеччині.

Літні "ходіння в народ" німецьких політиків Судячи з численних фотографій в інформаційних агентствах, серед федеральних міністрів особливе задоволення від таких поїздок отримує міністерка довкілля та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze) (СДПН). Під час подорожей різними містами її цікавлять природоохоронні проекти. Але ми вирішили вибрати цей кадр, де вона просто рада частуванню - справжній бранденбурзькій солянці. Автор: Максим Нелюбін

