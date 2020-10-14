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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "політична реклама".
Політична реклама - вид реклами, спрямований на членів суспільства з метою вплинути на їхній політичний вибір.
Навели камеру смартфону на біг-борд чи агітаційну листівку - й інформація про учасників місцевих виборів на вашому екрані. DW протестувала мобільний додаток, що розпізнає обличчя політиків і має допомогти українцям зробити вибір 25 жовтня.
У Верховній Раді України постає нова реальність, коли все залежить від абсолютної влади партії "Слуга народу". Про колосальну помилку попередньої влади, партійну мажоритарку та жінок в українському парламенті - інтерв'ю DW з головою правління "Опори" Ольгою Айвазовською.
Активісти ВГО "Комітет виборців України" моніторять, чи порушують кандидати у президенти виборче законодавство. Вже 25 років вони борються за чесні вибори і чесну політичну рекламу. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Активісти ВГО "Комітет виборців України" моніторять, чи порушують кандидати у президенти виборче законодавство. Уже 25 років вони є незаангажованою інстанцією, що бореться за чесні вибори, зокрема - за чесну політичну рекламу. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Тимошенко в образі принцеси Леї з "Зоряних воєн", Ляшко вдягає дітей у футболки зі своїм іменем, Порошенко відкриває "клаптик" дороги. До президентських виборів в Україні залишилось 9 місяців. Ось як політики агітують за себе у соцмережах.