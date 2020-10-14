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Політична реклама

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "політична реклама".

Політична реклама - вид реклами, спрямований на членів суспільства з метою вплинути на їхній політичний вибір.

Сканер українських політиків до місцевих виборів (14.10.2020) 14.10.2020

Навели камеру смартфону на біг-борд чи агітаційну листівку - й інформація про учасників місцевих виборів на вашому екрані. DW протестувала мобільний додаток, що розпізнає обличчя політиків і має допомогти українцям зробити вибір 25 жовтня.

Коментар: Дякую, Twitter! Як там справи у Facebook?

Коментар: Дякую, Twitter! Як там справи у Facebook? 03.11.2019

Рішення очільника Twitter відмовитися від політичної реклами є правильним і демонструє суспільну відповідальність. Але інші соціальні мережі мають наслідувати цей приклад, вважає Мартін Муно.
Twitter припиняє розміщення політичної реклами

Twitter припиняє розміщення політичної реклами 31.10.2019

За словами засновника Twitter Джека Дорсі, компанія вважає неправильною ситуацію, коли політичні послання чують, оскільки за них заплатили.

Голова "Опори" Айвазовська про мажоритарку, владу "Слуги народу" та колосальну помилку Порошенка (24.07.2019) 24.07.2019

У Верховній Раді України постає нова реальність, коли все залежить від абсолютної влади партії "Слуга народу". Про колосальну помилку попередньої влади, партійну мажоритарку та жінок в українському парламенті - інтерв'ю DW з головою правління "Опори" Ольгою Айвазовською.

Facebook взявся за політичну рекламу в Україні

Facebook взявся за політичну рекламу в Україні 25.06.2019

Україна та Канада включені у список з понад 50 країн, в яких опублікована в Facebook політична реклама супроводжується вказівкою на те, хто за неї заплатив.
Штайнмаєр: Facebook та Ко мають нести відповідальність за демократію

Штайнмаєр: Facebook та Ко мають нести відповідальність за демократію 06.05.2019

Facebook та інші схожі платформи несуть відповідальність за демократію, вважає президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Білборди з Путіним і Слуга народу: чи порушують кандидати закон - #LocalHeroes (відео)

Білборди з Путіним і "Слуга народу": чи порушують кандидати закон - #LocalHeroes (відео) 11.04.2019

Активісти ВГО "Комітет виборців України" моніторять, чи порушують кандидати у президенти виборче законодавство. Вже 25 років вони борються за чесні вибори і чесну політичну рекламу. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

Борди Порошенка і "Слуга народу": як у Комітеті виборців з нечесною рекламою борються - #LocalHeroes (11.04.2019) 11.04.2019

Активісти ВГО "Комітет виборців України" моніторять, чи порушують кандидати у президенти виборче законодавство. Уже 25 років вони є незаангажованою інстанцією, що бореться за чесні вибори, зокрема - за чесну політичну рекламу. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Facebook пояснив, як боротиметься з маніпулятивною рекламою на виборах в Україні

Facebook пояснив, як боротиметься з маніпулятивною рекламою на виборах в Україні 31.01.2019

Facebook буде розширювати примусові заходи, щоб не допускати іноземну передвиборну рекламу в Україні напередодні голосування. На маніпулятивну рекламу можуть поскаржитись і звичайні користувачі соцмережі.
Facebook запровадить нові правила для політичної реклами в Україні

Facebook запровадить нові правила для політичної реклами в Україні 17.01.2019

Соцмережа хоче упередити спроби політичних маніпуляцій і втручання у вибори, в тому числі і в Україні.
Google і Facebook виплатять 500 тисяч доларів через непрозору політичну рекламу

Google і Facebook виплатять 500 тисяч доларів через "непрозору" політичну рекламу 19.12.2018

Інтернет-гіганти відшкодують майже півмільйона доларів за позовами, що закидали їм непрозорість розміщення політичної реклами.
Google розширює вимоги до політичної реклами в ЄС

Google розширює вимоги до політичної реклами в ЄС 22.11.2018

Перед виборами до Європейського парламенту Google зобов'язує розкривати інформацію про тих, хто оплатив політичну рекламу, та скільки вона коштувала.
Прихована політреклама: і країну привітати, і про себе любого сказати

Прихована політреклама: і країну привітати, і про себе любого сказати 27.08.2018

На День незалежності політики вітали українців зі святом, використовуючи приховану політрекламу. Дехто прямим текстом натякав на наступні вибори, пакуючи в один відеоролик і привітання, і агітацію.
Президентські вибори в Україні: як агітують за себе кандидати (відео)

Президентські вибори в Україні: як агітують за себе кандидати (відео) 27.06.2018

Битва за президентську булаву. Ляшко вдягає дітей у футболки зі своїм іменем, Тимошенко в образі принцеси Леї з "Зоряних воєн". Дехто навіть вже встиг порушити закон.

Президентські вибори в Україні: що постять про себе кандидати? (27.06.2018) 27.06.2018

Тимошенко в образі принцеси Леї з "Зоряних воєн", Ляшко вдягає дітей у футболки зі своїм іменем, Порошенко відкриває "клаптик" дороги. До президентських виборів в Україні залишилось 9 місяців. Ось як політики агітують за себе у соцмережах.

Google запроваджує нові правила розміщення політичної реклами

Google запроваджує нові правила розміщення політичної реклами 05.05.2018

Замовники політичної реклами у США мають пред'являти документ про проживання в країні. Цей та інші заходи сприятимуть більшій прозорості при розміщенні політичних оголошень.
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