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Політична партія "Сила і честь"

"Сила і честь" - українська політична партія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сила і честь".

Партія "Сила і честь" називає себе "ідейно-політичною партією парламентського типу, що діє на території всієї України. Очолює цю політичну силу колишній керівник Служби безпеки України Ігор Смешко. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ігор Смешко став кандидатом у мери Києва від партії Сила і Честь

Ігор Смешко став кандидатом у мери Києва від партії "Сила і Честь" 20.09.2020

Партія "Сила і Честь" висунула кандидатом в мери Києва свого голову Ігоря Смешка. В Київраді партія хоче опікуватися боротьбою з корупцією та покращенням медичного і комунального забезпечення киян.
З партії Смешка Сила і честь виключили вісьмох провідних членів

З партії Смешка "Сила і честь" виключили вісьмох провідних членів 08.08.2019

Політрада партії "Сила і честь" Ігоря Смешка закидає восьми провідним членам цієї політсили дії, спрямовані на зниження рейтингу партії.
До Верховної Ради можуть пройти шість партій - опитування

До Верховної Ради можуть пройти шість партій - опитування 10.07.2019

Згідно із соцопитуванням КМІС, до Ради наступного скликання можуть пройти партії "Слуга народу", ОП-ЗЖ, "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос" та "Сила і честь". Рейтинг "Слуги народу" - 48,5 відсотка.

Політики-хамелеони: хто змінив партію перед виборами до Ради (фотогалерея)

Політики-хамелеони: хто змінив партію перед виборами до Ради (фотогалерея) 09.07.2019

Зміна партійних кольорів для багатьох українських політиків є звичною справою. Нинішні вибори до Верховної Ради не стали винятком. Політики і депутати, які опинилися у новому для себе партійному списку, в добірці DW.
Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради 09.07.2019

Зміна партійних кольорів для багатьох українських політиків є звичною справою. Нинішні вибори до Верховної Ради не стали винятком. Політики і депутати, які опинилися у новому для себе партійному списку, в добірці DW.

Старі політики - на вихід: чому українці хочуть нових облич у Раді

Старі політики - на вихід: чому українці хочуть нових облич у Раді 26.06.2019

Незадовго до виборів в Україні партії, представлені новими обличчями, витісняють традиційні політсили. Соціологи пояснюють це безпрецедентним розчаруванням у політиках та провальною роботою чинної влади.
Самопоміч та Сила і честь оголосили списки кандидатів на парламентські вибори

"Самопоміч" та "Сила і честь" оголосили списки кандидатів на парламентські вибори 08.06.2019

Партії "Самопоміч" та "Сила і честь" оприлюднили свої списки. Серед кандидатів в народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради України політики, волонтери, активісти та підприємці.
Порошенко призначив Кіхтенка головою Донецької ОДА замість Тарути

Порошенко призначив Кіхтенка головою Донецької ОДА замість Тарути 10.10.2014

Президент України змінив очільника Донецької облдержадміністрації. Замість бізнесмена Сергія Тарути ним став колишній командувач Внутрішніх військ Олександр Кіхтенко.