Політична партія "Сила і честь"

"Сила і честь" - українська політична партія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сила і честь".

Партія "Сила і честь" називає себе "ідейно-політичною партією парламентського типу, що діє на території всієї України. Очолює цю політичну силу колишній керівник Служби безпеки України Ігор Смешко. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.