Політична партія "Сила і честь"

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"Сила і честь" - українська політична партія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сила і честь".
Партія "Сила і честь" називає себе "ідейно-політичною партією парламентського типу, що діє на території всієї України. Очолює цю політичну силу колишній керівник Служби безпеки України Ігор Смешко. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Зміна партійних кольорів для багатьох українських політиків є звичною справою. Нинішні вибори до Верховної Ради не стали винятком. Політики і депутати, які опинилися у новому для себе партійному списку, в добірці DW.