Політика й економіка

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Топтема
Зеленський: Прапор України повернеться на окуповані землі
Україна
48 хв. тому
48 хв. тому
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Новини
2 год. тому
2 год. тому
Фон дер Ляєн різко рокритикувала Путіна
3 год. тому
3 год. тому
Шольц і Трюдо домовилися про подальшу допомогу Україні
14 год. тому
14 год. тому
Міноборони ФРН відхилило пропозицію дати Києву більше зброї
17 год. тому
17 год. тому
Мельник: Німецької допомоги недостатньо, Берлін може більше
18 год. тому
18 год. тому
Обстріли біля ЗАЕС: мер Енергодара повідомив про загиблого
18 год. тому
18 год. тому
ФСБ заявила, що до вбивства Дугіної причетна українка
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Чи реально відкинути російських окупантів до кінця року?
Чи реально відкинути російських окупантів до кінця року?
Російська армія вже перетнула пік своєї ударної міці, каже відставний генерал армії США Бен Годжес.
Україна
2 год. тому
2 год. тому
Війна РФ проти України та АЕС: що каже міжнародне право
Війна РФ проти України та АЕС: що каже міжнародне право
ЗАЕС може зазнати нападу. Згідно з Женевською конвенцією, за певних умов це не підпадало би під заборону.
Україна
18 год. тому
18 год. тому
"Як не стріляють, нам ще страшніше"
"Як не стріляють, нам ще страшніше"
Війська РФ намагаються взяти Бахмут. Мешканці вже не знають, чого бояться більше: обстрілів чи затишшя перед ними.
Україна
20 год. тому
20 год. тому
02:17 хв.
У Харкові спорудили першу зупинку-укриття
У Харкові спорудили першу зупинку-укриття
Бетонна конструкція розрахована на 50 осіб. Ось що про це думають самі харків'яни.
Україна
20 год. тому
20 год. тому
01:19 хв.
Монета з Естонії на підтримку України
Монета з Естонії на підтримку України
Нумізмати та ті, хто хочуть підтримати Україну, можуть придбати монету з написом "Слава Україні" від Банку Естонії.
Естонія
23 год. тому
23 год. тому
01:01 хв.
Місяць зернової угоди: невизначеність залишається
Місяць зернової угоди: невизначеність залишається
Експорт зерна з України повільно набирає обертів. Але українські фермери поки не можуть зітхнути з полегшенням.
Україна
22.08.2022
22 серпня 2022 р.
Пропустити розділ Близькі за темою публікації
Близькі за темою публікації
У Білорусь ринув потік росіян. Що їх приваблює?
У Білорусь ринув потік росіян. Що їх приваблює?
У Білорусі туристичний бум. Левова частка приїжджих - росіяни, які їдуть за банківськими картками й західними брендами.
Білорусь
15 год. тому
15 год. тому
Утікачі з окупованого Херсона - "Європа у фокусі"
Утікачі з окупованого Херсона - "Європа у фокусі"
Що розповідають очевидці про російську окупацію в Херсоні. Як "маленька Одеса" в Іспанії приймає українців.
Європа
22 год. тому
22 год. тому
25:50 хв.
Чи можуть дрони-вбивці застосовуватися на війні в Україні?
Чи можуть дрони-вбивці застосовуватися на війні в Україні?
Дрони-вбивці вважаються зброєю майбутнього, однак етичні аспекти викликають чимало дискусій. Чи випробують їх в Україні?
Україна
22.08.2022
22 серпня 2022 р.
04:34 хв.
Глава МЗС ФРН підтримує постачання озброєнь Україні
Глава МЗС ФРН підтримує постачання озброєнь Україні
Альтернативи постачанню озброєнь України немає, вважає очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок.
Німеччина
21.08.2022
21 серпня 2022 р.
Шольц: Німеччина постачає Україні велику кількість озброєнь
Шольц: Німеччина постачає Україні велику кількість озброєнь
Німеччина постачає й постачатиме Україні сучасне й ефективне озброєння, наголосив канцлер ФРН Олаф Шольц.
Німеччина
21.08.2022
21 серпня 2022 р.
"Зерновий коридор": з України вивезли 670 тис. т продукції
"Зерновий коридор": з України вивезли 670 тис. т продукції
178-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. DW стежила за подіями суботи, 20 серпня.
Україна
20.08.2022
20 серпня 2022 р.
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Україна
19.08.2022
19 серпня 2022 р.
Біометан замість газу? Чи стане в нагоді ФРН досвід Данії
У Данії до 2034 біометан повністю замістить природний газ. Чому ФРН не прагне розвивати виробництво біогазу як Данія?
Німеччина
19.08.2022
19 серпня 2022 р.
Німецькі ноу-хау замість російського газу
Готуючись до зими, німецькі споживачі купують каміни, сонячні панелі і теплові насоси. Який у них план Б для газу з РФ?
Німеччина
19.08.2022
19 серпня 2022 р.
05:22 хв.
Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Ганна Улюра: Романс про консервовані помідори
Ганна Улюра
Гостьовий коментар
Україна
21.08.2022
21 серпня 2022 р.
Як Угорщина втрачає союзників через проросійську позицію
Жужанна Вег
Коментар
Угорщина
19.08.2022
19 серпня 2022 р.
Запізніла реакція Шольца на скандальні слова Аббаса
Сара Юдіт Гофманн
Коментар
Німеччина
17.08.2022
17 серпня 2022 р.
Жодних Шенгенських туристичних віз для росіян під час війни!
Міодраг Шоріч
Коментар
Європа
15.08.2022
15 серпня 2022 р.
Путін в Україні прорахувався
Міодраг Шоріч
Коментар
Україна
11.08.2022
11 серпня 2022 р.
Паралелі між Україною і Тайванем очевидні
Александер Ґерлах
Коментар
Китай
10.08.2022
10 серпня 2022 р.
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Панорама
Як фіни "тролять" росіян українським гімном
Аби туристи з РФ не забували, що їхня країна веде війну в Україні, у Фінляндії їх "змушують" слухати гімн України.
Фінляндія
15.08.2022
15 серпня 2022 р.
03:05 хв.
Пиво солідарності з Україною
Невеличка пивоварня в Будапешті та київські пивовари об'єднали свої зусилля, аби привертати увагу до війни в Україні.
Угорщина
10.05.2022
10 травня 2022 р.
02:37 хв.
Зруйновані війною РФ проти України храми (фотогалерея)
Київщина, Маріуполь, Волноваха...Фото зруйнованих під час війни РФ проти України храмів у низці українських міст і сіл.
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02.04.2022
2 квітня 2022 р.
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