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Запорізька АЕС
Щоденник війни

Політика й економіка

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Топтема

Прапор України на звільненому від окупантів Зміїному

Зеленський: Прапор України повернеться на окуповані землі

Україна
48 хв. тому
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Новини

2 год. тому

Фон дер Ляєн різко рокритикувала Путіна

3 год. тому

Шольц і Трюдо домовилися про подальшу допомогу Україні

14 год. тому

Міноборони ФРН відхилило пропозицію дати Києву більше зброї

17 год. тому

Мельник: Німецької допомоги недостатньо, Берлін може більше

18 год. тому

Обстріли біля ЗАЕС: мер Енергодара повідомив про загиблого

18 год. тому

ФСБ заявила, що до вбивства Дугіної причетна українка

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Запуск оперативно-тактичної ракети ATACMS (Фото з архіву: навчання військ США у Південній Кореї)

Чи реально відкинути російських окупантів до кінця року?

Чи реально відкинути російських окупантів до кінця року?

Російська армія вже перетнула пік своєї ударної міці, каже відставний генерал армії США Бен Годжес.
Україна
2 год. тому
Росія захопила ЗАЕС ще в березні (архівне фото)

Війна РФ проти України та АЕС: що каже міжнародне право

Війна РФ проти України та АЕС: що каже міжнародне право

ЗАЕС може зазнати нападу. Згідно з Женевською конвенцією, за певних умов це не підпадало би під заборону.
Україна
18 год. тому
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"Як не стріляють, нам ще страшніше"

"Як не стріляють, нам ще страшніше"

Війська РФ намагаються взяти Бахмут. Мешканці вже не знають, чого бояться більше: обстрілів чи затишшя перед ними.
Україна
20 год. тому
02:17 хв.
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У Харкові спорудили першу зупинку-укриття

У Харкові спорудили першу зупинку-укриття

Бетонна конструкція розрахована на 50 осіб. Ось що про це думають самі харків'яни.
Україна
20 год. тому
01:19 хв.
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Монета з Естонії на підтримку України

Монета з Естонії на підтримку України

Нумізмати та ті, хто хочуть підтримати Україну, можуть придбати монету з написом "Слава Україні" від Банку Естонії.
Естонія
23 год. тому
01:01 хв.
Зерновий термінал у порту Одеси

Місяць зернової угоди: невизначеність залишається

Місяць зернової угоди: невизначеність залишається

Експорт зерна з України повільно набирає обертів. Але українські фермери поки не можуть зітхнути з полегшенням.
Україна
22 серпня 2022 р.
Пропустити розділ Близькі за темою публікації

Близькі за темою публікації

Потік російських туристів до Білорусі зріс

У Білорусь ринув потік росіян. Що їх приваблює?

У Білорусь ринув потік росіян. Що їх приваблює?

У Білорусі туристичний бум. Левова частка приїжджих - росіяни, які їдуть за банківськими картками й західними брендами.
Білорусь
15 год. тому
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Утікачі з окупованого Херсона - "Європа у фокусі"

Утікачі з окупованого Херсона - "Європа у фокусі"

Що розповідають очевидці про російську окупацію в Херсоні. Як "маленька Одеса" в Іспанії приймає українців.
Європа
22 год. тому
25:50 хв.
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Чи можуть дрони-вбивці застосовуватися на війні в Україні?

Чи можуть дрони-вбивці застосовуватися на війні в Україні?

Дрони-вбивці вважаються зброєю майбутнього, однак етичні аспекти викликають чимало дискусій. Чи випробують їх в Україні?
Україна
22 серпня 2022 р.
04:34 хв.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Глава МЗС ФРН підтримує постачання озброєнь Україні

Глава МЗС ФРН підтримує постачання озброєнь Україні

Альтернативи постачанню озброєнь України немає, вважає очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок.
Німеччина
21 серпня 2022 р.
Канцлер ФРН Олаф Шольц

Шольц: Німеччина постачає Україні велику кількість озброєнь

Шольц: Німеччина постачає Україні велику кількість озброєнь

Німеччина постачає й постачатиме Україні сучасне й ефективне озброєння, наголосив канцлер ФРН Олаф Шольц.
Німеччина
21 серпня 2022 р.
Судно, зафрахтоване ООН, що вивезло 23 тис. тонн зерна

"Зерновий коридор": з України вивезли 670 тис. т продукції

"Зерновий коридор": з України вивезли 670 тис. т продукції

178-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. DW стежила за подіями суботи, 20 серпня.
Україна
20 серпня 2022 р.
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Київ заявляє про майже 7000 дітей, вивезених до РФ чи підконтрольних їй територій. Та довести системність явища важко.
Україна
19 серпня 2022 р.
Установка виробництва біогазу в Шведті на сході Німеччини

Біометан замість газу? Чи стане в нагоді ФРН досвід Данії

У Данії до 2034 біометан повністю замістить природний газ. Чому ФРН не прагне розвивати виробництво біогазу як Данія?
Німеччина
19 серпня 2022 р.
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Німецькі ноу-хау замість російського газу

Готуючись до зими, німецькі споживачі купують каміни, сонячні панелі і теплові насоси. Який у них план Б для газу з РФ?
Німеччина
19 серпня 2022 р.
05:22 хв.
Пропустити розділ Точка зору

Точка зору

Ганна Улюра

Ганна Улюра: Романс про консервовані помідори

Ганна Улюра
Гостьовий коментар
Україна
21 серпня 2022 р.
Політологиня Жужанна Вег

Як Угорщина втрачає союзників через проросійську позицію

Жужанна Вег
Коментар
Угорщина
19 серпня 2022 р.
Сара Юдіт Гофманн

Запізніла реакція Шольца на скандальні слова Аббаса

Сара Юдіт Гофманн
Коментар
Німеччина
17 серпня 2022 р.
Міодраг Шоріч

Жодних Шенгенських туристичних віз для росіян під час війни!

Міодраг Шоріч
Коментар
Європа
15 серпня 2022 р.
Міодраг Шоріч

Путін в Україні прорахувався

Міодраг Шоріч
Коментар
Україна
11 серпня 2022 р.
Portrait Prof. Dr. Dr. Alexander Görlach

Паралелі між Україною і Тайванем очевидні

Александер Ґерлах
Коментар
Китай
10 серпня 2022 р.
Пропустити розділ Панорама

Панорама

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Як фіни "тролять" росіян українським гімном

Аби туристи з РФ не забували, що їхня країна веде війну в Україні, у Фінляндії їх "змушують" слухати гімн України.
Фінляндія
15 серпня 2022 р.
03:05 хв.
Пиво солідарності

Пиво солідарності з Україною

Невеличка пивоварня в Будапешті та київські пивовари об'єднали свої зусилля, аби привертати увагу до війни в Україні.
Угорщина
10 травня 2022 р.
02:37 хв.
Сліди обстрілів церкви у Харкові

Зруйновані війною РФ проти України храми (фотогалерея)

Київщина, Маріуполь, Волноваха...Фото зруйнованих під час війни РФ проти України храмів у низці українських міст і сіл.
Україна
2 квітня 2022 р.