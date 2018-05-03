 Польща, Угорщина й Чехія відзначили в Варшаві 20-річчя вступу до НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2019

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Новини

Польща, Угорщина й Чехія відзначили в Варшаві 20-річчя вступу до НАТО

Перша танкова бригада Польщі показала свою техніку й озброєння. Серед почесних гостей церемонії були прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Танки польської армії беруть участь у навчаннях НАТО в Польщі (фото з архіву)

Танки польської армії беруть участь у навчаннях НАТО в Польщі (фото з архіву)

У Варшаві в неділю, 10 березня, відбулася урочиста церемонія з нагоди 20-річчя приєднання Польщі, Угорщини та Чехії до Північноатлантичного Альянсу (НАТО). Перша танкова бригада польської армії продемонструвала свою техніку та озброєння, передає інформагенція dpa з посиланням на польські ЗМІ. Серед почесних гостей церемонії були прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

"Наші країни довели, що є важливими членами НАТО, а Альянс показав, що він і надалі є гарантом спільної безпеки", - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Нові виклики для НАТО - безпека у кіберпросторі та гібридні війни, додав він.

12 березня у Празі відбудуться окремі урочистості до 20-річчя членства трьох країн у НАТО. Польща, Угорщина та Чехія (у складі тодішньої Чехословаччини. - Ред.) в минулому були членами Організації Варшавського договору. Вони одночасно приєдналися до Альянсу 12 березня 1999 року.

Після анексії Криму Росією та початку військового конфлікту на Сході України НАТО розширив свою присутність у Східній Європі. У 2017 році в Польщі та країнах Балтії розмістили чотири багатонаціональні батальйони. До 2020 року європейські члени Альянсу мають бути у змозі протягом місяця привести в повну боєготовність близько 15 тисяч військовослужбовців. Окрім того, Альянс проводить масштабні військові навчання. Приміром, у червні 2018 року в навчаннях Saber Strike у Польщі й країнах Балтії взяли участь близько 18 тисяч солдатів.

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