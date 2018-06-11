 Польща скасувала податок на доходи для молодих працівників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2019

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Польща скасувала податок на доходи для молодих працівників

У Польщі скасували податок на доходи фізичних осіб для молодих працівників, які заробляють менше 20 тисяч євро на рік. Так уряд країни хоче зупинити "відтік мізків".

Польща скасувала податок на доходи для молодих працівників, прем'єр Моравецькй вважає, що це допоможе запобігти витоку мізків з країни

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецькй вважає, що скасування податку на доходи фізосіб для молоді допоможе запобігти "витоку мізків" з країни

У Польщі в четвер, 1 серпня, набуло чинності скасування податку на доходи фізичних осіб для молодих працівників, які заробляють менше 85,5 тисячі злотих (20 тисяч євро) на рік. Так польський уряд намагається зупинити "відтік мізків" в інші країни, зазначає агенція АР.

Відтепер податок на доходи фізичних осіб для молодих працівників зменшився з 18 відсотків до нуля. Це скасування стосується осіб, молодших за 26 років, які заробляють менше 85,5 тисячі злотих (20 тисяч євро) на рік. Очікується, що завдяки цьому статки майже двох мільйонів поляків зростуть.

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В уряді сподіваються, що цей захід також переконає повернутися додому тих молодих поляків, які працюють за кордоном. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький нещодавно заявив, що сподівається, що це "запобіжить подальшим втратам, знекровленню населення, що особливо боляче для нації, суспільства, коли йдеться про молоде покоління".

За його словами, з початку вступу Польщі до Євросоюзу в 2004 році близько півтора мільйона поляків виїхали з країни. Це можна порівняти з населенням Варшави. За іншими підрахунками, з країни виїхали близько двох мільйонів поляків. Це скасування податку для молоді є лише частиною ширшого пакету соціальних виплат, який уряд Польщі вирішив запровадити перед осінніми парламентськими виборами. Серед них - грошові бонуси для сімей з дітьми та одноразова виплата пенсіонерам.

Нещодавнє опитування Національного банку Польщі показало, що близько 15 відсотків польських емігрантів готові повернутися додому. Особливо це стосується тих, хто живе у Великобританії, де є перспектива жорсткого Brexit. 

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