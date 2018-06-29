Польща заявила, що не підписувала угоду щодо біженців у ЄС

Офіційна Варшава заявила, що не приєднувалася до нових угод стосовно пришвидшеного повернення шукачів притулку. Про це сказав речник міністерства закордонних справ держави в суботу, 30 червня, після того, як стало відомо про німецький урядовий документ, в якому Польща зазначається як один з урядів, готових до такої угоди з Німечччиною.

"Ніяких нових угод щодо прийняття шукачів притулку з країн ЄС немає. Підтверджуємо це, як і Чехія та Угорщина", - зазначив Артур Ломарт, якого цитує Reuters. Раніше офіційний представник уряду Угорщини також сказав, що "такої угоди досягнуто не було".

Нагадаємо, що Польща, Чехія та Угорщина, а також ще 11 інших країн перелічені в урядовому документі ФРН, де підбиваються підсумки саміту в Брюсселі. За його даними, до Іспанії і Греції, які раніше вже погодилися з "планом Меркель", приєдналися Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Литва, Латвія, Люксембург, Нідерланди, Португалія і Швеція. У документі йдеться про прискорення висилки мігрантів, чиї випадки підпадають під дію Дублінського угоди.

Крім того, в неділю, 1 липня, в Німеччині очікується вирішення внутрішньополітичної кризи. Високопосадовці мають зробити офіційну заяву щодо розв'язання конфлікту довкола міграційної проблеми. Після того, як 30 червня кацлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) і глава німецького МВС Горст Зеегофер (Horst Seehofer) укотре обговорили ситуацію, що виникла, керівники сестринських партій ХДС і ХСС, які утворюють єдину парламентську силу, проведуть окремі засідання щодо досягнутих на саміті ЄС домовленостей щодо біженців.

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