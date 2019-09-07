 Польща домоглася в суді скасування рішення ЄК щодо газогону OPAL | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2019

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Новини

Польща домоглася в суді скасування рішення ЄК щодо газогону OPAL

Рішення суду дозволить зберегти систему енергетичної безпеки Польщі і України, заявив міністр енергетики Польщі. Раніше домогтися скасування рішення ЄК у суді безрезультатно намагався "Нафтогаз України".

Будівництво газопроводу OPAL у Німеччині (фото з архіву)

Будівництво газопроводу OPAL у Німеччині (фото з архіву)

Польська державна газова компанія PGNiG виграла в Суді ЄС справу про неправомірність звільнення газопроводу OPAL від дії деяких норм Третього енергопакета ЄС, котре дозволяло "Газпрому" збільшити потужності газопроводу.

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У Суді ЄС дійшли висновку, що рішення Єврокомісії щодо OPAL не підлягає оскарженню у зазначеному суді. Тому позов "Нафтогазу України", який вимагав скасувати це рішення, було відхилено. (02.05.2018)

Газогін "Північний потік" вже тривалий час псує німецько-польські відносини. Польща почувається ошуканою. Нині сваркою між Берліном та Варшавою загрожує новий газогін. (11.04.2017)

На думку НАК "Нафтогаз України", рішення Єврокомісії посилює домінування "Газпрому" та створює загрози безпеці постачання до України та інших східноєвропейських країн. (29.03.2017)

Таку інформацію у вівторок, 10 вересня, поширила агенція Bloomberg із посиланням на міністра енергетики Польщі Кшиштофа Тхужевського. "Позитивне для Польщі рішення суду  щодо газопроводу OPAL дозволить зберегти систему енергетичної безпеки Польщі і України на високому рівні", - зазначив Тхужевський. Згодом ухвалення судового вердикту підтвердила агенція dpa. 

У 2009 році Єврокомісія наклала обмеження на використання "Газпромом" газопроводу OPAL, згідно з якими російська компанія мала право лише на 50 відсотків його потужностей. Пізніше рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року дало можливість "Газпрому" отримувати квоти ще на 40 відсотків потужностей цього газопроводу. У грудні 2016 року польська компанія PGNiG подала позов до суду ЄС із вимогою зупинити виконання цього рішення Єврокомісії.

Нагадаємо, газопровід OPAL є суходільним продовженням "Північного потоку" потужністю 36 мільярдів кубометрів і протяжністю у 470 кілометрів і дає "Газпрому" вихід на ринки Центральної й Східної Європи в обхід України. OPAL дозволяє транспортувати газ від німецької частини узбережжя Балтійського моря до кордону ФРН з Чехією. За допомогою OPAL Росія прагне постачати більше газу до цих регіонів після спорудження "Північного потоку-2".

У травні 2018 року Суд ЄС відхилив позов "Нафтогазу України" з вимогою скасувати рішення, що дозволило "Газпрому" значно збільшити використання потужностей газопроводу.

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