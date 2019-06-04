Польща викликала посла РФ через висловлювання Путіна на історичну тематику

Міністерство закордонних справ Польщі у п'ятницю, 27 грудня, викликало російського посла Сергія Андреєва у Варшаві через закиди президента РФ Володимира Путіна щодо антисемітизму в Польщі до Другої світової війни.
Польща висловила "різкий протест через історичні звинувачення російських високопосадовців", - заявив заступник міністра закордонних справ Республіки Польща Марчин Пшидач. За його словами, Росія намагається применшити свою "частку відповідальності за руйнування миру в Європі". У Варшаві заявили, що виступають проти "пропаганди тоталітарної держави" та "історичних інсинуацій" відповідно до сталіністського історичного контексту. "Це і глузування над мільйонами жертв сталінського тоталітаризму, жертвою якого став і російський народ", - додав Пшидач.
Суперечка на історичну тематику між Варшавою та Москвою останніми днями загострилася: раніше Володимир Путін під час засідання розширеної колегії міністерства оборони РФ заявив, що тодішній посол Польщі у Німеччині пообіцяв встановити пам’ятник Адольфу Гітлеру у Варшаві у 1930-х роках як подяку нацистському фюреру за ідею депортації євреїв до Африки. Посол був "сволотою" і "антисемітською свинею", сказав Путін. Також під час своєї останньої пресконференції президент РФ заявив, що Польща "сама брала участь у поділі Чехословаччини".
У Польщі агресорами рівною мірою вважають нацистську Німеччину та більшовицький СРСР відповідно до пакту Молотова-Ріббентропа та таємного протоколу щодо розділу Польщі. У Москві ж кажуть, що пакт дозволив СРСР відтягнути початок нацистського вторгнення та підготувати до війни армію. Приводом для свіжих суперечок на цю тему стала резолюція Європейського парламенту, яка покладає на Москву частину відповідальності за початок Другої світової війни. Президент РФ тричі за тиждень засудив цей документ і назвав його "повною маячнею". Путін наполягав, що не німецько-радянський пакт, а Мюнхенська змова за участі країн Заходу "послужила поворотним моментом в історії, після якого Друга світова війна стала неминучою".
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"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Як і багато інших
Що за фотографія! Завдяки віддзеркаленню складається враження, що Залман Левінсон дивиться на нас з усіх боків. Знімок датується 1937 роком. Це маленький Салман, чи Сіма, - така ж дитина, як і багато інших. Він виріс у Ризі з мамою Фрідою й татом Селігом. У 1936-му його тітка переїхала у тодішню Палестину, яка перебувала під британським мандатом. Сіма регулярно надсилав їй листи.
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"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Будинок в Ризі
От цим малюнком Салман подякував тітці Агнесі за подарунок на дев 'ятиріччя. "Бейт" - на ідиші "будинок" - написав він над малюнком. Незабаром після цього німецький верхмат захопив Ригу. Агнес більше нічого не чула про свого племінника. Вже після війни вона дізналася: Салмана та його батьків депортували в ризьке гетто, де вони й загинули.
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"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Показати обличчя жертв
Цією онлайн-виставкою Меморіал історії Голокосту "Яд Вашем" вирішив показати останні листи жертв Голокосту - що вони писали перед тим, як загинули від рук нацистів. Крім того, "Яд Вашем" оприлюднив ще й фотографії дописувачів та їхніх близьких. Вгорі: світлина двадцятих років родини Келлер-Мозес. Вони були з німецького Ахена.
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"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
"J" - єврей
На паспорті Зіґфріда Келлера у 1938-му нацисти поставили штамп "J" (Jude - єврей). Для багатьох ця позначка стала смертним вироком. Зіґфрід - єдиний з родини, хто вижив. 2013 року він передав Яд-Вашем листи своєї матері Берти. У 1942-му вона написала йому з Терезіна в Чехії: "А тепер, мої любі діти, прощавайте і моліться за нас, і Бог захистить і нас, і вас".
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"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Десять листів з тисяч
З тисяч листів, що зберігаються в архіві, Яд Вашем обрав для експозиції десять. Більшість з тих, хто їх написав, не знали, що це буде їхній останній лист перед смертю. Особливо німецькі євреї - такі, як Зіґфрід Боденгаймер (на фото у військовій формі), які воювали у Першій світовій на боці Німеччини і не могли уявити, що нацисти їх вб'ють.
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"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Останній лист перед депортацією
Багато хто з авторів листів намагалися приховати і прикрасити справжню ситуацію в концтаборі. Анна Майнінґер писала своїм дітям: "Ми у таборі з середи, зі мною справді все добре. Вам справді не потрібно турбуватися ... Якби б ми й надалі мали можливість отримувати звістки одне від одного … Сердечно цілую. Ваша любляча мама".
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"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
На Святу землю…
З варшавського гетто Перла Тітельман написала своєму чоловікові Йозефу та доньці Рейчел: "Я збираю всю свою волю в кулак, аби вижити заради вас ... Наша туга одне за одним - безмежна". Перлу вбили. Однак Рейчел і Джозеф вижили й емігрували у 1947 році на Святу землю - в майбутній Ізраїль.
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"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Поїзд в Освенцім
Картина "Транспорт №2" Павла Кора зображує потяг, який привіз його батька в Освенцім - до місця його смерті. Виставка "Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту 1941-1942 рр." в онлайн-версії також нагадує і про родичів та близьких шести мільйонів євреїв, вбитих у Європі.
Автор: Сара Юдіт Гофманн