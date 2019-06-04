Польща викликала посла РФ через висловлювання Путіна на історичну тематику

Міністерство закордонних справ Польщі у п'ятницю, 27 грудня, викликало російського посла Сергія Андреєва у Варшаві через закиди президента РФ Володимира Путіна щодо антисемітизму в Польщі до Другої світової війни.

Польща висловила "різкий протест через історичні звинувачення російських високопосадовців", - заявив заступник міністра закордонних справ Республіки Польща Марчин Пшидач. За його словами, Росія намагається применшити свою "частку відповідальності за руйнування миру в Європі". У Варшаві заявили, що виступають проти "пропаганди тоталітарної держави" та "історичних інсинуацій" відповідно до сталіністського історичного контексту. "Це і глузування над мільйонами жертв сталінського тоталітаризму, жертвою якого став і російський народ", - додав Пшидач.

Суперечка на історичну тематику між Варшавою та Москвою останніми днями загострилася: раніше Володимир Путін під час засідання розширеної колегії міністерства оборони РФ заявив, що тодішній посол Польщі у Німеччині пообіцяв встановити пам’ятник Адольфу Гітлеру у Варшаві у 1930-х роках як подяку нацистському фюреру за ідею депортації євреїв до Африки. Посол був "сволотою" і "антисемітською свинею", сказав Путін. Також під час своєї останньої пресконференції президент РФ заявив, що Польща "сама брала участь у поділі Чехословаччини".

У Польщі агресорами рівною мірою вважають нацистську Німеччину та більшовицький СРСР відповідно до пакту Молотова-Ріббентропа та таємного протоколу щодо розділу Польщі. У Москві ж кажуть, що пакт дозволив СРСР відтягнути початок нацистського вторгнення та підготувати до війни армію. Приводом для свіжих суперечок на цю тему стала резолюція Європейського парламенту, яка покладає на Москву частину відповідальності за початок Другої світової війни. Президент РФ тричі за тиждень засудив цей документ і назвав його "повною маячнею". Путін наполягав, що не німецько-радянський пакт, а Мюнхенська змова за участі країн Заходу "послужила поворотним моментом в історії, після якого Друга світова війна стала неминучою".

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