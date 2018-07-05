 Польсько-ізраїльська заява як відповідь на суперечливий закон про Голокост | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 05.07.2018

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Європа

Польсько-ізраїльська заява як відповідь на суперечливий закон про Голокост

Ізраїль та Польща на правах реклами оприлюднили спільну заяву в німецьких медіа. Ідеться про закон про Голокост, який раніше призвів до суперечки між обома державами.

У колишньому нацистському концтаборі Аушвіц на території Польщі

У колишньому нацистському концтаборі Аушвіц на території Польщі

"Уже тридцять років, як зв'язок між нашими країнами та народами ґрунтується на міцній основі - довірі та порозумінні". Так починається незвичне рекламне оголошення, яке цієї середи, 4 липня, з'явилося зокрема у щоденній газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung. Спільна заява, оприлюднена в німецьких ЗМІ, підписана прем'єр-міністрами Ізраїлю та Польщі, Біньяміном Нетаньяху та Матеушом Моравєцьким. 

Обидві країни пов'язані "глибокою, багаторічною дружбою" в дусі "взаємоповаги до ідентичності та чутливих історичних питань, прямо пов'язаних з трагічними подіями минувшини", наголошується в заяві.

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Український парламент ухвалив заяву, в якій висловив розчарування і занепокоєння щодо закону про Інститут національної пам'яті, ухваленого наприкінці січня Сеймом і Сенатом Польщі.

Нижня палата польського парламенту вилучила із закону про Інститут національної пам'яті, відомого як "закон про Голокост", норми про позбавлення волі за заяви про участь поляків у нацистських злочинах проти євреїв. (27.06.2018)

У Держдепартаменті США висловили розчарування тим, що польський президент Анджей Дуда підписав суперечливий історичний закон. (07.02.2018)

Суперечливий польський закон про Голокост

Ще кілька місяців тому тон у діалозі двох країн був геть іншим. Причина - в суперечливому польському законі про Голокост, який став приводом і для актуальної спільної заяви. На початку 2018-го року, коли цей закон було ухвалено, на Варшаву посипалася гостра критика з Ізраїлю, США та України. Лунали побоювання, що нові правила можуть завадити тим, хто пережив чи хто досліджує Голокост, згадувати про участь поляків у німецькому геноциді євреїв.

Спочатку закон передбачав окрім штрафів ще й до трьох років позбавлення волі, якщо хтось, наприклад, "публічно та всупереч фактам" приписуватиме польському народові чи державі відповідальність чи співвідповідальність за нацистські злочини. Варшава згодом пом'якшила закон - через півроку після ухвалення. З каталогу покарань викреслили погрозу тюремним ув'язненням. Про правки до закону просив сам прем'єр-міністр Моравєцький.

Чому заява на правах реклами в німецьких ЗМІ?

Рішення опублікувати заяву на шпальтах німецької преси може виглядати дивно, але саме Берлін відіграє у цій суперечці особливу роль. "Саме Німеччині важливо, щоб між Польщею та Ізраїлем були добрі стосунки", - каже Мануель Саррацін (Manuel Sarrazin), голова німецько-польської міжпарламентської групи, в розмові з DW. "Така спільна заява є важливим сигналом для польсько-ізраїльських відносин", - каже політик, представник партії Зелених.

Рекламна заява Нетаньягу та Моравєцького на шпальтах FAZ

"Рекламна" заява Нетаньягу та Моравєцького на шпальтах FAZ

Він вважає, що варто лише вітати спільну заяву двох прем'єрів щодо поглиблення діалогу про спільну історію. "На цьому тлі нам у Німеччині важливо пам'ятати, що німецькі ЗМІ також причетні до виникнення дебатів у Польщі, оскільки свого часу були не в стані дистанціюватися від власного викривленого подання історії", - додає депутат Бундестагу.

Ніхто не сумнівається в тому, що "Голокост - безпрецедентний злочин, який німецькі нацисти вчинили проти єврейського народу включно з усіма поляками єврейського походження", говориться в ізраїльсько-польській заяві. 

У заяві Нетаньяху та Моравєцького також зазначаєтся: "Ми визнаємо, що були випадки звірства щодо євреїв, скоєні поляками під час Другої світової війни, і ми засуджуємо кожен такий випадок". Водночас глави урядів нагадали також про "героїчні вчинки багатьох поляків", які ризикували власним життям, аби врятувати євреїв.

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