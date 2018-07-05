Польсько-ізраїльська заява як відповідь на суперечливий закон про Голокост

Ізраїль та Польща на правах реклами оприлюднили спільну заяву в німецьких медіа. Ідеться про закон про Голокост, який раніше призвів до суперечки між обома державами.
"Уже тридцять років, як зв'язок між нашими країнами та народами ґрунтується на міцній основі - довірі та порозумінні". Так починається незвичне рекламне оголошення, яке цієї середи, 4 липня, з'явилося зокрема у щоденній газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung. Спільна заява, оприлюднена в німецьких ЗМІ, підписана прем'єр-міністрами Ізраїлю та Польщі, Біньяміном Нетаньяху та Матеушом Моравєцьким.
Обидві країни пов'язані "глибокою, багаторічною дружбою" в дусі "взаємоповаги до ідентичності та чутливих історичних питань, прямо пов'язаних з трагічними подіями минувшини", наголошується в заяві.
Суперечливий польський закон про Голокост
Ще кілька місяців тому тон у діалозі двох країн був геть іншим. Причина - в суперечливому польському законі про Голокост, який став приводом і для актуальної спільної заяви. На початку 2018-го року, коли цей закон було ухвалено, на Варшаву посипалася гостра критика з Ізраїлю, США та України. Лунали побоювання, що нові правила можуть завадити тим, хто пережив чи хто досліджує Голокост, згадувати про участь поляків у німецькому геноциді євреїв.
Спочатку закон передбачав окрім штрафів ще й до трьох років позбавлення волі, якщо хтось, наприклад, "публічно та всупереч фактам" приписуватиме польському народові чи державі відповідальність чи співвідповідальність за нацистські злочини. Варшава згодом пом'якшила закон - через півроку після ухвалення. З каталогу покарань викреслили погрозу тюремним ув'язненням. Про правки до закону просив сам прем'єр-міністр Моравєцький.
Чому заява на правах реклами в німецьких ЗМІ?
Рішення опублікувати заяву на шпальтах німецької преси може виглядати дивно, але саме Берлін відіграє у цій суперечці особливу роль. "Саме Німеччині важливо, щоб між Польщею та Ізраїлем були добрі стосунки", - каже Мануель Саррацін (Manuel Sarrazin), голова німецько-польської міжпарламентської групи, в розмові з DW. "Така спільна заява є важливим сигналом для польсько-ізраїльських відносин", - каже політик, представник партії Зелених.
Він вважає, що варто лише вітати спільну заяву двох прем'єрів щодо поглиблення діалогу про спільну історію. "На цьому тлі нам у Німеччині важливо пам'ятати, що німецькі ЗМІ також причетні до виникнення дебатів у Польщі, оскільки свого часу були не в стані дистанціюватися від власного викривленого подання історії", - додає депутат Бундестагу.
Ніхто не сумнівається в тому, що "Голокост - безпрецедентний злочин, який німецькі нацисти вчинили проти єврейського народу включно з усіма поляками єврейського походження", говориться в ізраїльсько-польській заяві.
У заяві Нетаньяху та Моравєцького також зазначаєтся: "Ми визнаємо, що були випадки звірства щодо євреїв, скоєні поляками під час Другої світової війни, і ми засуджуємо кожен такий випадок". Водночас глави урядів нагадали також про "героїчні вчинки багатьох поляків", які ризикували власним життям, аби врятувати євреїв.