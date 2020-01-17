Польський Сейм схвалив законопроєкт про покарання суддів

Польський Сейм у четвер, 23 січня, схвалив законопроєкт, що передбачає покарання суддів, які ставлять під сумнів законність судових рішень та кадрові призначення. "За" розроблений правлячою партією "Право і справедливість" документ проголосували 234 депутати, проти - 211, 9 утрималися.

17 січня Сенат Польщі, де незначну більшість має опозиція, відхилив цей законопроєкт, тож тепер його долю має вирішити близький до правлячої партії президент країни Анджей Дуда.

Нагадаємо, 20 грудня Сейм Польщі схвалив суперечливу судову реформу, яку критикує Європейська Комісія. Правляча партія трохи пом'якшила свої вимоги, видаливши із законопроєкту норму, яка зобов'язувала суддів розкривати свої справжні імена у соціальних мережах, в яких вони представлені під псевдонімами. У ПіС запевняють, що нова судова реформа допоможе уникнути хаосу в правовій системі.

Між тим, Європейська Комісія неодноразово критикувала Польщу за судову реформу. Також відкликати її закликала Венеціанська комісія. Реформу критикують і в самій Польщі. Раніше верховний суд країни у своєму висновку припустив, що в разі ухвалення цього законопроєкту Польщі, ймовірно, доведеться вийти з ЄС. Несумісність законопроєкту із законодавством ЄС також була підкреслена юридичним бюро Сейму. У Польщі відбулися багатотисячні протести проти цієї реформи.

Нагадаємо, що консервативна партія "Право і справедливість", яка у 2015 році прийшла до влади, здійснила судову реформу, щодо якої критично висловлювались як місцеві правники, так і Європейська Комісія. Нещодавно партія знову здобула перемога на виборах.