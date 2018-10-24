Польський бізнес готовий боротися за українських працівників

Дев'ята година ранку. Перед львівським візовим центром - черга з 30 осіб. Охоронник каже, що вона ще маленька. Навесні, коли в Європі розпочинаються сезонні роботи, черга в рази більша. І хоча тут відкривають візи до 18 країн, більшість у черзі - це ті, що хочуть відкрити робочу візу до Польщі.

Як-от Зеновій Худинович, який в польському Радомі працює вже три роки на підприємстві, яке займається ремонтом та будівництвом доріг. Їде туди знову, бо умовами задоволений. Каже, що проживання та медичну страховку оплачує працедавець. Робітники витрачають гроші лише на харчування. А найголовніше, за три роки його шеф кілька разів піднімав зарплату. "Якщо, коли я тільки приїхав, він платив мені 8 злотих за годину, то тепер за легші роботи, наприклад, укладку плитки, я маю 16 злотих, а на роботах на дорозі - до 22 злотих", - розповідає Худинович.

Про те, що польські працедавці почали піднімати зарплати, підтакують з черги й інші заробітчани. Григорій, який їде в Ополе, каже, що українських працівників почали більше цінувати. Працедавець обіцяв віддячити йому, якщо приведе нових працівників на їхнє підприємство. А польська будівельна фірма Budimex навіть оголосила на своєму сайті, що виплатить винагороду кожному, хто допоможе знайти працівників на певні позиції.

Польща втрачає працездатне населення

Усе через те, що в Польщі - кадрова криза. До 2020 року, за даними міністерства інвестицій і розвитку Польщі, країна втратить півмільйона працездатного населення. А за десять років з 20 мільйонів необхідних працівників в Польщі буде лише 16 мільйонів. Головна причина, за даними міністерства, - падіння демографічних показників. Інша - виїзд польських працівників до країн Європи, де зарплати в кілька разів більші від польських. Тому боротьба за українців, як робочу силу, посилюється, конкуренція між польськими підприємцями зростає.

Пункт пропуску на українсько-польському кордоні (фото з архіву)

За даними дослідження "Барометр трудової міграції", який підготувала польська компанія Personnеl Service, якщо ще півроку тому українці працювали в 19 відсотках польських фірм, то вже у вересні - у 23 відсотках. Також зросла кількість працедавців, які хочуть найняти українців. "Заробітні плати поляків і українців стали ближчими. Потреба в кадрах зі Сходу так швидко росте, що роботодавці мусять пропонувати їм привабливі умови, наближені до пропонованих співвітчизникам", - розповідає Луіза Рослонь з Personnel Serwis. Нині, за даними компанії, третина українських робітників отримує до 3 тисяч злотих (693 євро) на місяць, ще третина - до 3,5 тисячі. І лише 15 відсотків заробляють понад 3,5 тисячі злотих (808 євро).

Працедавці бояться виїзду українців до ФРН

Віднедавна польські працедавці почали відчувати страх через конкуренцію з працедавцями з Західної Європи, зокрема, Німеччини, де політичні сили вже погодили міграційну політику і готові голосувати. "Ми бачимо, як стрімко там взялися за спрощення міграційних правил. У них теж є кадрова криза, ще більша ніж у нас, і їм теж бракує працівників. Тому ми повинні бути готові до відтоку частини українців до Німеччини", - розповів DW Аркадіюш Пачка, керівник відділу моніторингу організації "Працедавці Речі Посполитої". За даними компанії Work Service, 59 відсотків опитаних українських робітників заявили про готовність переїхати до Німеччини, якщо для них відкриють німецький ринок праці.

Тому, щоб втримати українського працівника, за словами Пачки, польські працедавці почали покращувати умови праці українців. Уже зараз, крім зарплати, вони пропонують різні бонуси. Майже 38 відсотків польських підприємців взяли на себе оформлення документів, 31 відсоток - забезпечують українців житлом, 29 відсотків - медстраховкою. Утім, працедавці не можуть змінити складні адміністративні формальності. "Ми домагаємося, щоб збільшили дозволений термін праці і також збільшили термін проживання в Польщі на основі дозволу на роботу з трьох до п'яти років, але поки - безрезультатно, бо в країні досі не прийняли міграційну політику", - каже Пачка.

В очікуванні виборів

У польському уряді розуміють проблеми бізнесу, але вирішувати їх поки не поспішають. Міністерство інвестиції і розвитку, якому доручили розробку нової міграційної політики, наразі розробило лише "Соціально-економічні пріоритети міграційної політики". Цей документ містить, зокрема, пропозиції зі спрощення життя мігрантів-іноземців. Наприклад, ідеться про створення пунктів підтримки іноземців за принципом "єдиного вікна", де всі адміністративні послуги будуть надаватися в одному пункті.

Але проект політики трудової міграції, який дозволив би реалізувати ці ідеї, досі не готовий. "Робота над міграційною політикою триває. Це завдання, яке виконують різні міністерства, тому погодження займають деякий час", - пояснив DW речник міністерства інвестицій і розвитку Польщі Павел Новак. Працедавці водночас вбачають у цьому політику. "В новому міграційному законі йтиметься не тільки про українських мігрантів, але й про вихідців з Азії чи Африки. А правляча партія зі своїм урядом обіцяла своїм виборцям політику, орієнтовану передовсім на поляків, тому й не поспішає з міграційною політикою", - пояснює Пачка. Відтак на якісь зміни в міграційному законодавстві до парламентських виборів, що відбудуться в Польщі восени 2019 року, за його словами, розраховувати не доводиться.

Тим часом Зеновій Худинович у Львові зізнається, що попри непогані умови в Польщі, мріє поїхати західніше. "Звичайно, що хотів би працювати в Німеччині чи Франції. За ту ж працю, що я виконую в Польщі, я мав би в два-три рази більше", - каже він.