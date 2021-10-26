Польська партія "Право і справедливість" (ПіС)

Право й справедливість - польська політична партія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Право і справедливість". Політична партія "Право і справедливість" (ПіС) – є польською консервативною партією. Її заснував 2001 року Лех Качинський. Нині лідером ПіС є Ярослав Качинський. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.