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Польська партія "Право і справедливість" (ПіС)

Право й справедливість - польська політична партія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Право і справедливість". Політична партія "Право і справедливість" (ПіС) – є польською консервативною партією. Її заснував 2001 року Лех Качинський. Нині лідером ПіС є Ярослав Качинський. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Польща планує більш ніж удвічі збільшити армію

Польща планує більш ніж удвічі збільшити армію 26.10.2021

Через "імперські амбіції" Росії та проблеми із біженцями правляча партія "Право і справедливість" воліє "готуватися до війни" і зміцнювати свою армію, заявив Ярослав Качинський.
Воєводство у Польщі відмовилося від статусу зони, вільної від ЛГБТ

Воєводство у Польщі відмовилося від статусу "зони, вільної від ЛГБТ" 23.09.2021

Свентокшиське воєводство не ризикуватиме грошима європейських фондів і відмовляється від статусу "зони, вільної від ЛГБТ".
Сейм Польщі ухвалив спірний закон про телерадіомовлення

Сейм Польщі ухвалив спірний закон про телерадіомовлення 12.08.2021

Головною жертвою схваленого в Польщі закону може стати телекомпанія TVN, що належить американському концерну Discovery. Держдепартамент США розкритикував зміни.
У Польщі з урядової коаліції вийшла партія Порозуміння

У Польщі з урядової коаліції вийшла партія "Порозуміння" 10.08.2021

Партія "Порозуміння", яка є молодшим коаліційним партером правлячої партії "Право і справедливість", вийшла з альянсу після того, як голова уряду звільнив її лідера з посади віцепрем'єра.
Ярослава Качинського переобрали головою партії Право і справедливість

Ярослава Качинського переобрали головою партії "Право і справедливість" 03.07.2021

Правлячу в Польщі партію й надалі очолюватиме Ярослав Качинський. Він заявив, що новий чотирирічний термін стане для нього останнім на посаді голови партії.
Дональд Туск очолюватиме головну опозиційну партію Польщі

Дональд Туск очолюватиме головну опозиційну партію Польщі 03.07.2021

Ексглава Європейської Ради Дональд Туск повернувся у польську політику. Він виконуватиме обов'язки голови опозиційної партії "Громадянська платформа".
Лідер правлячої в Польщі партії закидає Росії масштабну кібератаку

Лідер правлячої в Польщі партії закидає Росії масштабну кібератаку 19.06.2021

Лідер правлячої в Польщі партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський закидає Росії масштабну кібератаку на провідних польських політиків.
Єврокомісія позивається проти Польщі через судову реформу Варшави

Єврокомісія позивається проти Польщі через судову реформу Варшави 31.03.2021

Брюссель вважає, що незалежність польських суддів під загрозою і тому подає позов проти Варшави до Європейського суду.
Європейський суд виніс ще одне рішення щодо судової реформи у Польщі

Європейський суд виніс ще одне рішення щодо судової реформи у Польщі 02.03.2021

Європейський суд назвав порушенням законів ЄС позбавлення суддів Польщі права на оскарження рішень Ради правосуддя.

Заборона абортів: жінки з Польщі змушені порушувати закон (11.02.2021) 11.02.2021

Щороку близько 200 000 жінок з Польщі роблять аборти або за кордоном, або незаконно вдома. Одна з них відверто розповіла DW свою історію.
У Польщі третій день поспіль протестували проти заборони абортів

У Польщі третій день поспіль протестували проти заборони абортів 30.01.2021

Багато протестувальників носили захисні маски із зображенням червоних блискавок. Вони є символом руху за право на аборт.
Заборона абортів у Польщі: розгнівані жінки не здаються

Заборона абортів у Польщі: розгнівані жінки не здаються 29.01.2021

У Польщі не вщухають протести проти жорсткої заборони абортів. Конституційний суд остаточно заборонив переривати вагітність, навіть якщо плід невиліковно хворий. Опоненти вважають рішення нелегітимним.

Поліція намагалася завадити проведенню акції проти заборони абортів у Варшаві

Поліція намагалася завадити проведенню акції проти заборони абортів у Варшаві 29.11.2020

Під час акції протесту проти заборони абортів у Варшаві поліція намагалася оточити її учасників. ЗМІ повідомляють про численні затримання.
У Польщі протестують проти посилення заборони абортів

У Польщі протестують проти посилення заборони абортів 23.11.2020

У центрі Варшави сотні мітингарів знову протестували проти посилення заборони абортів. Між ними і правоохоронцями стались сутички.

Конституційний суд, Качинський та аборти: у Польщі оголосили нову ходу протесту (відео)

Конституційний суд, Качинський та аборти: у Польщі оголосили нову ходу протесту (відео) 09.11.2020

Страйк жінок у Польщі триває. Активістки закликають громадян щопонеділка, починаючи з 9 листопада, виходити на марші протесту, аби домогтися відставки уряду та пом'якшити законодавство про аборти.
Протести у Польщі: поляків обурила заборона абортів і коронавірус (06.11.2020)

Протести у Польщі: поляків обурила заборона абортів і коронавірус (06.11.2020) 06.11.2020

У Польщі жінки повстали проти посилення заборони абортів. До них долучаються незадоволені тим, як уряд бореться проти COVID-19. Чи може це розхитати крісло під Ярославом Качинським, Матеушем Моравецьким, Анджеєм Дудою та правлячою партією "Право і справедливість"?
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