Польська партія "Право і справедливість" (ПіС)

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Право й справедливість - польська політична партія.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Право і справедливість". Політична партія "Право і справедливість" (ПіС) – є польською консервативною партією. Її заснував 2001 року Лех Качинський. Нині лідером ПіС є Ярослав Качинський. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Польщі жінки повстали проти посилення заборони абортів. До них долучаються незадоволені тим, як уряд бореться проти COVID-19. Чи може це розхитати крісло під Ярославом Качинським, Матеушем Моравецьким, Анджеєм Дудою та правлячою партією "Право і справедливість"?