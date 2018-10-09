 Полторак: Знайдено ″чорну скриньку″ літака, що впав на Вінниччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2018

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Новини

Полторак: Знайдено "чорну скриньку" літака, що впав на Вінниччині

Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що на місці падіння Су-27 на Вінничині знайшли бортовий самописець. Президент Петро Порошенко висловив співчуття сім'ям загиблих.

Степан Полторак

Степан Полторак

Причини катастрофи винищувача Су-27 повітряних сил Збройних сил України у Вінницькій області під час навчань "Чисте небо-2018" наразі не встановлені, однак знайдено "чорну скриньку". Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак. "Що стосується літака, він у цьому році - якщо не помиляюся, в липні - пройшов ремонт, і ми його отримали з заводу", - зазначив міністр в середу, 17 жовтня.

Міністр зазначив, що розслідування авіакатастрофи триває. Місце падіння винищувача перебуває під охороною.

DW.COM

Президент України Петро Порошенко повідомив, що Степан Полторак подав рапорт про звільнення з військової служби і продовжить керувати оборонним відомством вже в статусі цивільного міністра. (13.10.2018)

Внаслідок авіакатастрофи на Вінниччині загинули двоє військових пілотів. В армії США підтвердили, що в інциденті "був залучений" американець. Військова прокуратура Центрального регіону розпочала розслідування. (16.10.2018)

Навчання тривають

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття сім'ям українського військового та нацгвардійця США, які загинули внаслідок падіння винищувача. Спільне керівництво навчань "Чисте небо-2018", що їх Україна проводить разом із НАТО, прийняло рішення про продовження виконання польотних завдань. Багатонаціональні військові навчання "Чисте небо-2018", що проходять з 8 по 19 жовтня в повітрі над Вінницькою та Хмельницькою областями, покликані підвищити сумісність українськи військово-повітряних сил із силами НАТО.

Нагадаємо, увечері 16 жовтня під час міжнародних навчань "Чисте небо-2018" на території Вінницької області розбився винищувач Су-27, що належав 831 бригаді тактичної авіації з Миргорода (Полтавська область). Загинули два пілоти: начальник авіації повітряного командування "Схід" Повітряних сил Збройних сил України і військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США.

Військова прокуратура Вінницького гарнізону розпочала розслідування причин аварії. У його рамках на аеродрромах в Миргороді та Старокостянтинові (Хмельницька область) вилучено льотну документацію і документи на літак, допитують свідків обставин вильоту повітряного судна.

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