Полторак: Знайдено "чорну скриньку" літака, що впав на Вінниччині

Причини катастрофи винищувача Су-27 повітряних сил Збройних сил України у Вінницькій області під час навчань "Чисте небо-2018" наразі не встановлені, однак знайдено "чорну скриньку". Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак. "Що стосується літака, він у цьому році - якщо не помиляюся, в липні - пройшов ремонт, і ми його отримали з заводу", - зазначив міністр в середу, 17 жовтня.

Міністр зазначив, що розслідування авіакатастрофи триває. Місце падіння винищувача перебуває під охороною.

Навчання тривають

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття сім'ям українського військового та нацгвардійця США, які загинули внаслідок падіння винищувача. Спільне керівництво навчань "Чисте небо-2018", що їх Україна проводить разом із НАТО, прийняло рішення про продовження виконання польотних завдань. Багатонаціональні військові навчання "Чисте небо-2018", що проходять з 8 по 19 жовтня в повітрі над Вінницькою та Хмельницькою областями, покликані підвищити сумісність українськи військово-повітряних сил із силами НАТО.

Нагадаємо, увечері 16 жовтня під час міжнародних навчань "Чисте небо-2018" на території Вінницької області розбився винищувач Су-27, що належав 831 бригаді тактичної авіації з Миргорода (Полтавська область). Загинули два пілоти: начальник авіації повітряного командування "Схід" Повітряних сил Збройних сил України і військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США.

Військова прокуратура Вінницького гарнізону розпочала розслідування причин аварії. У його рамках на аеродрромах в Миргороді та Старокостянтинові (Хмельницька область) вилучено льотну документацію і документи на літак, допитують свідків обставин вильоту повітряного судна.