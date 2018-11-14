Пожежі в Каліфорнії: кількість зниклих безвісти перевищила 1200

Кількість загиблих через потужні лісові пожежі, що продовжують вирувати у Каліфорнії, зросла до 76, повідомив ввечері у суботу, 17 листопада, шериф округу Б'ютт Корі Хонеа, передає агенція dpa. За останні дві доби число зниклих безвісти зросло майже на 700 осіб - зараз в цьому списку зазначені 1276 імен. За словами шерифа, в списках зниклих є люди, що перебувають у безпеці, але дані про це ще не надійшли в загальну базу. Також деякі з імен дублюються.

Дональд Трамп відвідав зону стихійного лиха в Каліфорнії

Президент США Дональд Трамп 17 листопада відвідав райони, спустошені пожежами, та зустрівся з місцевою владою. Він наполягає, що причина стихійного лиха у поганому управлінні лісовим господарством.

Ця пожежа стала найбільш руйнівною за всю історію Каліфорнії. Невелике містечко Парадайс на півночі штату залишилось в руїнах, там вогонь знищив 9,7 тисячі будинків. Близько 47 тисяч людей не можуть повернутися додому і ночують в центрах надзвичайних ситуацій, церквах та школах, а також у наметах та автомобілях. Поблизу узбережжя Малібу зруйновано майже 500 будинків.

Руїни будинку в Малібу

У боротьбі з вогнем задіяні тисячі пожежників, пошукові команди, літаки та гелікоптери. Ситуація ускладнюється сильним вітром, який сприяє поширенню вогню. Метеорологічна служба прогнозує, що наступного тижня у штаті, який оголошений зоною стихійного лиха, підуть дощі.