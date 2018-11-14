 Пожежі в Каліфорнії: кількість зниклих безвісти перевищила 1200 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2018

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Новини

Пожежі в Каліфорнії: кількість зниклих безвісти перевищила 1200

Щонайменше 76 людей загинули через масштабні лісові пожежі в Каліфорнії. В списках зниклих безвісти вказано 1276 осіб.

Пошукові операції у Каліфорнії продовжуються

Пошукові операції у Каліфорнії продовжуються

Кількість загиблих через потужні лісові пожежі, що продовжують вирувати у Каліфорнії, зросла до 76, повідомив ввечері у суботу, 17 листопада, шериф округу Б'ютт Корі Хонеа, передає агенція dpa. За останні дві доби число зниклих безвісти зросло майже на 700 осіб - зараз в цьому списку зазначені 1276 імен. За словами шерифа, в списках зниклих є люди, що перебувають у безпеці, але дані про це ще не надійшли в загальну базу. Також деякі з імен дублюються.

Дональд Трамп відвідав зону стихійного лиха в Каліфорнії

Дональд Трамп відвідав зону стихійного лиха в Каліфорнії

Президент США Дональд Трамп 17 листопада відвідав райони, спустошені пожежами, та зустрівся з місцевою владою. Він наполягає, що причина стихійного лиха у поганому управлінні лісовим господарством. 

Ця пожежа стала найбільш руйнівною за всю історію Каліфорнії. Невелике містечко Парадайс на півночі штату залишилось в руїнах, там вогонь знищив 9,7 тисячі будинків. Близько 47 тисяч людей не можуть повернутися додому і ночують в центрах надзвичайних ситуацій, церквах та школах, а також у наметах та автомобілях. Поблизу узбережжя Малібу зруйновано майже 500 будинків.

Руїни будинку в Малібу

Руїни будинку в Малібу

У боротьбі з вогнем задіяні тисячі пожежників, пошукові команди, літаки та гелікоптери. Ситуація ускладнюється сильним вітром, який сприяє поширенню вогню. Метеорологічна служба прогнозує, що наступного тижня у штаті, який оголошений зоною стихійного лиха, підуть дощі.

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Каліфорнія у вогні: масштаби нищівних пожеж (12.10.2017)

DW.COM

Пожежі в Каліфорнії: кількість загиблих зростає

Щонайменше 56 людей загинули через потужні пожежі у каліфорнійському містечку Парадайс, ще двоє - у Малібу. Зниклими безвісти вважаються близько 130 осіб. (15.11.2018)  

Понад 600 людей в Каліфорнії вважаються зниклими через пожежу

Лісові пожежі в Каліфорнії забрали життя вже 63-х осіб. Зниклими безвісти вважаються ще 631. (16.11.2018)  

У Каліфорнії зникли безвісти через пожежі більше тисячі осіб

Через масштабні пожежі у Каліфорнії зниклими безвісти вважаються 1011 осіб. Кількість загиблих вже перевищила 70. (17.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

Каліфорнія у вогні: масштаби нищівних пожеж (12.10.2017)  

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Щонайменше 56 людей загинули через потужні пожежі у каліфорнійському містечку Парадайс, ще двоє - у Малібу. Зниклими безвісти вважаються близько 130 осіб.

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