 Пожежі в Греції: кількість загиблих зросла до щонайменше 88 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2018

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Новини

Пожежі в Греції: кількість загиблих зросла до щонайменше 88

Кількість жертв масштабних лісових пожеж у Греції зросла до 88 осіб. Прем'єр-міністр країни Алексіс Ципрас визнав політичну відповідальність за трагедію.

Лісова пожежа біля міста Кинета (23 липня 2018 року)

Лісова пожежа біля міста Кинета в Греції (23 липня 2018 року)

Щонайменше 88 людей загинули через пожежі, що вирували поблизу Афін майже тиждень, повідомила у суботу, 28 липня, інформагенція AFP з посиланням на міністерство охорони здоров'я Греції. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти. Спеціалісти-патологоанатоми продовжують роботу з ідентифікації жертв пожеж.

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Грецький прем'єр-міністр Алексіс Ціпрас під час засідання уряду 27 липня визнав політичну відповідальність за трагедію, спричинену лісовими пожежами. Уряд спрямував до фонду допомоги постраждалим від вогняної стихії 40 мільйонів євро.

Пожежі в Греції розпочалися 23 липня. Ситуацію з гасінням вогню ускладнював сильний вітер - його швидкість досягала 80 кілометрів на годину. Для боротьби з пожежею у Греції залучили літаки, гелікоптери та військові безпілотники. Кіпр та Іспанія першими запропонували Греції свою допомогу у боротьбі з пожежами після того, як вона звернулась із запитом до Європейського Союзу. У боротьбі з вогнем грецьким рятувальникам допомагали також бригади з Румунії та Італії.

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