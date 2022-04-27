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Пожежа

Пожежа - полум'я, яке знищує все, що може горіти.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пожежа". Пожежею називають полум'я, яке охоплює все, що може горіти, а також саме горіння, знищення чого-небудь вогнем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Бєлгородській області РФ горів склад боєприпасів

У Бєлгородській області РФ горів склад боєприпасів 27.04.2022

У ніч на 27 квітня на складі боєприпасів у Бєлгородській області сталися вибухи і пожежа, які, як стверджує місцева влада, досить швидко ліквідували.
Коментар: Війна стукає в будинки росіян

Коментар: Війна стукає в будинки росіян 26.04.2022

Розв'язана Путіним війна з Україною може призвести до того, що в російські міста прийдуть не лише бідність і похоронки, а й прилетять бомби, вважає Федір Крашенінніков.
На Півночі Італії вирують лісові пожежі

На Півночі Італії вирують лісові пожежі 17.04.2022

Полум'я біля озера Лаго-Маджоре вдалося взяти під контроль. Однак у Ломбардії, а також у Лігурії та П'ємонті пожежі не вщухають.
РФ звинувачує Україну в авіаударі по нафтобазі в російському Бєлгороді

РФ звинувачує Україну в авіаударі по нафтобазі в російському Бєлгороді 01.04.2022

За словами губернатора Бєлгородської області РФ, на нафтобазі спалахнула пожежа внаслідок авіаудару з двох вертольотів Збройних сил України, "котрі зайшли на територію Росії на низькій висоті".
Обстріли Києва: пошкоджені торговий центр та будинки, є загиблі

Обстріли Києва: пошкоджені торговий центр та будинки, є загиблі 21.03.2022

У неділю, 20 березня, у столиці обстріляли житлові будинки та торговий центр. Згідно з офіційними даними, загинули щонайменше восьмеро людей.
У Києві снаряд влучив у дев'ятиповерхівку на Оболоні, є загиблі

У Києві снаряд влучив у дев'ятиповерхівку на Оболоні, є загиблі 14.03.2022

Внаслідок пожежі та руйнувань загинули двоє людей. Рятувальники продовжують роботу.
Запорізька АЕС: обстріли, пожежа, захоплення російськими військовими

Запорізька АЕС: обстріли, пожежа, захоплення російськими військовими 04.03.2022

Пожежу, що спалахнула після обстрілів на найбільшій у Європі - Запорізькій АЕС, загасили. Загрози радіації немає. Контроль над територією АЕС захопили російські військові.
На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли РФ

На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли РФ 04.03.2022

Потужні обстріли російськими військовими найбільшої в Європі АЕС в українському Енергодарі зачепили перший енергоблок. На станції спалахнула пожежа, до ліквідації якої вогнеборцям не дають доступу.

Під Васильковом горить нафтобаза та йдуть бої за аеропорт

Під Васильковом горить нафтобаза та йдуть бої за аеропорт 27.02.2022

На нафтобазі поблизу Василькова на Київщині палає пожежа. Нафтобаза спалахнула після влучення ракети російських військ. Поруч тривають бої за аеропорт.
США: у Нью-Йорку під час пожежі в житловому будинку загинули 19 людей

США: у Нью-Йорку під час пожежі в житловому будинку загинули 19 людей 10.01.2022

Внаслідок займання у багатоповерховому житловому будинку в Нью-Йорку загинули 19 людей, ще 63 постраждали, повідомив мер Ерік Адамс. З вогнем боролося близько 200 пожежників.

Пожежу в парламентському комплексі в ПАР повністю загасили

Пожежу в парламентському комплексі в ПАР повністю загасили 04.01.2022

Ніхто не постраждав, але комплексу завдано значної матеріальної шкоди. Заарештовано підозрюваного, якого звинувачують у крадіжці зі зломом, підпалі, крадіжці ноутбуків депутатів, документів та посуду.
Пожежа серйозно пошкодила комплекс будівель парламенту ПАР

Пожежа серйозно пошкодила комплекс будівель парламенту ПАР 03.01.2022

Внаслідок пожежі обвалився дах історичної пленарної зали, а в деяких стінах комплексу з'явилися великі тріщини.
У будівлі парламенту ПАР в Кейптауні сталася пожежа

У будівлі парламенту ПАР в Кейптауні сталася пожежа 02.01.2022

У столиці Південно-Африканської республіки Кейптауні загорілася будівля парламенту. Про постраждалих поки не повідомляється, причина займання також ще невідома.

Пожежа в лікарні на Івано-Франківщині: четверо загиблих

Пожежа в лікарні на Івано-Франківщині: четверо загиблих 29.12.2021

Під час пожежі в Косівській лікарні загинули четверо людей. Займання почалося, бо поруч із кисневими концентраторами запалили заупокійну свічку, заявили в ДСНС.
Десятки людей загинули у пожежі на поромі в Бангладеш

Десятки людей загинули у пожежі на поромі в Бангладеш 24.12.2021

Судно перевозило 800 пасажирів. Після того, як воно загорілося, люди були змушені стрибати у річку, аби врятуватися.
На Вінниччині горів готель: люди стрибали з вікон

На Вінниччині горів готель: люди стрибали з вікон 22.12.2021

Під час пожежі в готелі на Вінниччині троє людей вистрибнули з вікон. Від отриманих внаслідок цього ушкоджень загинула дівчина.
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