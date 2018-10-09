Пожежа на складах поблизу Ічні: СБУ розглядає три версії

Співробітники СБУ розглядають три версії причин займання на військових складах поблизу міста Ічня в Чернігівській області. Про це в вівторок, 9 жовтня, повідомив президент України Петро Порошенко на нараді в Києві. "Основна з них - вчинення диверсії з проникненням на територію складів диверсійної групи, друга - порушення правил пожежної безпеки або зберігання боєприпасів, третя - навмисний підпал або підрив для приховування нестачі боєприпасів", - цитує президента, сайт прес-служби президента України.

"З огляду на близькість до російського кордону, не випадково, що основною версією Служби безпеки України, Військової прокуратури є диверсія", - зазначив Порошенко.

На тлі цього президент України Петро Порошенко наполіг на проведенні перевірки всіх, хто охороняв військовий об'єкт у ніч, коли сталися вибухи. Вивчення такого "досвіду" потрібне, щоб "не допустити повторення атаки диверсійно-розвідувальних груп противника", наголосив Порошенко. Він також додав, що очікує "швидких" і "відповідальних" результатів розслідування.

Заповнені наполовину склади

Водночас міністр оборони України Степан Полторак запевнив, що на момент підриву склади були заповнені на 50 відсотків. Згідно з даними керівника оборонного відомства, найбільш дефіцитні та критично важливі для Збройних сил України (ЗСУ) боєприпаси раніше передислокували на інші арсенали та бази з захищеним типом зберігання.

На даний час у боротьбі з вогнем використовують два спеціальних протипожежних танки. Найближчим часом очікується прибуття на місце вибухів ще трьох таких танків.

Нагадаємо, інформація про вибухи на військових складах надійшла о 3:30 за київським часом. Згідно з повідомленням сайту Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), станом на 18:00 за київським часом з прилеглих до складів районів евакуювали понад 12,5 тисячі осіб. Евакуації підлягають мешканці міста Ічні та 30 населених пунтктів, розташованих у 16-кілометровій зоні поблизу військового об'єкта.

Також з центральної районної лікарні евакуйовано 163 хворих. Їх перевезли до лікувальних закладів селища міського типу Парафіївка, зазначається на сайті відомства.