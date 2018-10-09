Пожежа на складах поблизу Ічні: СБУ розглядає три версії

Наразі розглядаються три версії причин детонації боєприпасів на військовому арсеналі поблизу міста Ічнія. ДНСН повідомляє про евакуацію понад 12,5 тисячі мешканців Ічні та інших населених пунктів.
Співробітники СБУ розглядають три версії причин займання на військових складах поблизу міста Ічня в Чернігівській області. Про це в вівторок, 9 жовтня, повідомив президент України Петро Порошенко на нараді в Києві. "Основна з них - вчинення диверсії з проникненням на територію складів диверсійної групи, друга - порушення правил пожежної безпеки або зберігання боєприпасів, третя - навмисний підпал або підрив для приховування нестачі боєприпасів", - цитує президента, сайт прес-служби президента України.
"З огляду на близькість до російського кордону, не випадково, що основною версією Служби безпеки України, Військової прокуратури є диверсія", - зазначив Порошенко.
На тлі цього президент України Петро Порошенко наполіг на проведенні перевірки всіх, хто охороняв військовий об'єкт у ніч, коли сталися вибухи. Вивчення такого "досвіду" потрібне, щоб "не допустити повторення атаки диверсійно-розвідувальних груп противника", наголосив Порошенко. Він також додав, що очікує "швидких" і "відповідальних" результатів розслідування.
Заповнені наполовину склади
Водночас міністр оборони України Степан Полторак запевнив, що на момент підриву склади були заповнені на 50 відсотків. Згідно з даними керівника оборонного відомства, найбільш дефіцитні та критично важливі для Збройних сил України (ЗСУ) боєприпаси раніше передислокували на інші арсенали та бази з захищеним типом зберігання.
На даний час у боротьбі з вогнем використовують два спеціальних протипожежних танки. Найближчим часом очікується прибуття на місце вибухів ще трьох таких танків.
Нагадаємо, інформація про вибухи на військових складах надійшла о 3:30 за київським часом. Згідно з повідомленням сайту Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), станом на 18:00 за київським часом з прилеглих до складів районів евакуювали понад 12,5 тисячі осіб. Евакуації підлягають мешканці міста Ічні та 30 населених пунтктів, розташованих у 16-кілометровій зоні поблизу військового об'єкта.
Також з центральної районної лікарні евакуйовано 163 хворих. Їх перевезли до лікувальних закладів селища міського типу Парафіївка, зазначається на сайті відомства.