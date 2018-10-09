 Пожежа на складах поблизу Ічні: СБУ розглядає три версії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Пожежа на складах поблизу Ічні: СБУ розглядає три версії

Наразі розглядаються три версії причин детонації боєприпасів на військовому арсеналі поблизу міста Ічнія. ДНСН повідомляє про евакуацію понад 12,5 тисячі мешканців Ічні та інших населених пунктів.

Пожежа на складах поблизу міста Ічня

Пожежа на складах поблизу міста Ічня

Співробітники СБУ розглядають три версії причин займання на військових складах поблизу міста Ічня в Чернігівській області. Про це в вівторок, 9 жовтня, повідомив президент України Петро Порошенко на нараді в Києві. "Основна з них - вчинення диверсії з проникненням на територію складів диверсійної групи, друга - порушення правил пожежної безпеки або зберігання боєприпасів, третя - навмисний підпал або підрив для приховування нестачі боєприпасів", - цитує президента, сайт прес-служби президента України.

"З огляду на близькість до російського кордону, не випадково, що основною версією Служби безпеки України, Військової прокуратури є диверсія", - зазначив Порошенко.

На тлі цього президент України Петро Порошенко наполіг на проведенні перевірки всіх, хто охороняв військовий об'єкт у ніч, коли сталися вибухи. Вивчення такого "досвіду" потрібне, щоб "не допустити повторення атаки диверсійно-розвідувальних груп противника", наголосив Порошенко. Він також додав, що очікує "швидких" і "відповідальних" результатів розслідування.

Заповнені наполовину склади

DW.COM

Масштабна пожежа на складах боєприпасів поблизу міста Ічня Чернігівської області є четвертим подібним інцидентом після початку конфлікту на Донбасі. Чому Україна досі не зробила висновків? (09.10.2018)

На території арсеналу в Ічні Чернігівської області стався вибух. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що рятувальники евакуювали близько 10 тисяч людей. Військова прокуратура порушила справу. (09.10.2018)

Пожежа на арсеналі біля Ічні Чернігівської області почалася після вибухів у різних місцях на його території, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. СБУ відпрацьовує версію про можливу диверсію. (09.10.2018)

Водночас міністр оборони України Степан Полторак запевнив, що на момент підриву склади були заповнені на 50 відсотків. Згідно з даними керівника оборонного відомства, найбільш дефіцитні та критично важливі для Збройних сил України (ЗСУ) боєприпаси раніше передислокували на інші арсенали та бази з захищеним типом зберігання.

На даний час у боротьбі з вогнем використовують два спеціальних протипожежних танки. Найближчим часом очікується прибуття на місце вибухів ще трьох таких танків.

Нагадаємо, інформація про вибухи на військових складах надійшла о 3:30 за київським часом. Згідно з повідомленням сайту Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), станом на 18:00 за київським часом з прилеглих до складів районів евакуювали понад 12,5 тисячі осіб. Евакуації підлягають мешканці міста Ічні та 30 населених пунтктів, розташованих у 16-кілометровій зоні поблизу військового об'єкта.

Також з центральної районної лікарні евакуйовано 163 хворих. Їх перевезли до лікувальних закладів селища міського типу Парафіївка, зазначається на сайті відомства.

Дивитись відео 00:41
Now live
00:41 хв

Горить арсенал на Чернігівщині (09.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Горить арсенал на Чернігівщині (09.10.2018)  

Також за темою

Ukraine Explosion in einem Munitionslager

Від тероризму до розкрадання: чому в Україні вибухають артилерійські склади 09.10.2018

Розслідування вибухів на складах із боєприпасами в Україні починаються із гучних заяв про ворожі диверсії. Та з часом кінці кримінальних справ плутаються у банальній недбалості, а то й у зловживаннях військових.

Nato Flagge

Україна готується до посилення Угорщиною блокування в НАТО 02.10.2018

Попри заклики з боку, зокрема, США, Угорщина заблокувала засідання Комісії Україна-НАТО під час зустрічі міністрів оборони Альянсу в Брюсселі. Українські дипломати очікують ескалації з боку Будапешта.

Andrij Sadovyj

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що йде в президенти 03.10.2018

Мер Львова Андрій Садовий оголосив про намір балотуватися в президенти України на виборах наступного року. Він пообіцяв найближчим часом оприлюднити склад своєї команди.

Реклама

Докладно

Вибухи на військовій базі в Ічні

Чому в Україні вибухають артилерійські склади

Розслідування вибухів на складах із боєприпасами в Україні починаються із гучних заяв про ворожі диверсії. Що ж далі? 

МВФ знизив прогноз зростання світової економіки

МВФ знизив прогноз зростання світової економіки

Міжнародний валютний фонд очікує, що в 2018-2019 роках ВВП світу зростатиме на 3,7 відсотка. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  