Пожежа в соборі в Нанті: слідство підозрює підпал

Причиною пожежі в соборі святих Петра і Павла у французькому Нанті міг бути підпал - цю версію зараз вивчають слідчі. Вогонь спалахнув одразу у трьох місцях, що не могло бути збігом обставин, заявив у суботу, 18 липня, прокурор міста П'єр Саннес, передає агенція dpa.
За його словами, одне місце займання було в органі і ще два - в нефі собору. За даними пожежної служби, вогонь вже взятий під контроль.
За даними ЗМІ, вогонь майже повністю знищив орган в соборі. Також зруйнований великий вітраж 15 століття.
Собор святих Петра і Павла у Нанті було збудовано у 15-му сторіччі у стилі пізньої французької готики. Його було відреставровано після попередньої пожежі, що сталася 1972 року, лише 1985 року.
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Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Початок катастрофи
У верхній частині собору Паризької Богоматері, де проводились масштабні ремонтні роботи, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом спалахнуло полум'я. Вогонь швидко охопив значну частину покрівлі заставленої риштованнями будівлі.
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Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Завалився центральний шпиль
Згодом під дією вогню обвалилася центральна частина покрівлі разом зі шпилем посередині. Шпиль був 93 метри заввишки.
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Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Невситиме полум'я
Після падіння більшої частини покрівлі, деякі фрагменти якої походили ще з ХІІІ століття, пекельне інферно запалало з іще більшою силою.
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Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Біль вечірнього Парижа
Зазвичай відображення вогнів паризького нічного освітлення у хвилях Сени викликає хвилю романтичних почуттів. Однак цього разу до сяяння славнозвісних паризьких ліхтарів додалася й моторошна заграва страшної пожежі в Нотр-Дам де Парі.
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Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Безсилі пожежники
На гасіння пожежі паризька влада кинула десятки одиниць спецтехніки та близько 400 пожежників. Утім, їхні зусилля своєчасно загасити вогонь та відвернути падіння даху виявилися марними. Пожежні літаки та гелікоптери не застосовували, оскільки ті скидають одразу тонни води, що може завдати не меншої шкоди будівлі, ніж сам вогонь.
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Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Врятувати хоч щось
Та однак праця пожежників не стала марною. Завдяки їхнім зусиллям з приборкування вогню вдалося врятувати значну частину культурних цінностей, у тому числі унікальні картини та статуї. На щастя, завдяки початку ремонтних робіт деякі культурні цінності з собору вивезли ще раніше, тож їх оминула доля стати всього лише поживою для вогню.
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Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Вцілілі башти західного фасаду
Згодом вогонь перекинувся й на одну з башт західного фасаду, але пожежниками вдалося загасити його в зародку. Тож можна сказати, що башти істотно не постраждали.
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Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Розпач парижан
Пожежа в соборі, що вже століттями вважається одним із символів французької столиці, вразила сотні мільйонів людей на всій планеті. Однак найбільше від цього потерпають самі парижани. Дехто від розпачу й жалю вирішив стати на коліна в молитві.
Автор: Валерій Сааков