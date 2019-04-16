Пожежа в соборі в Нанті: слідство підозрює підпал

Причиною пожежі в соборі святих Петра і Павла у французькому Нанті міг бути підпал - цю версію зараз вивчають слідчі. Вогонь спалахнув одразу у трьох місцях, що не могло бути збігом обставин, заявив у суботу, 18 липня, прокурор міста П'єр Саннес, передає агенція dpa.

За його словами, одне місце займання було в органі і ще два - в нефі собору. За даними пожежної служби, вогонь вже взятий під контроль.

За даними ЗМІ, вогонь майже повністю знищив орган в соборі. Також зруйнований великий вітраж 15 століття.

Собор святих Петра і Павла у Нанті було збудовано у 15-му сторіччі у стилі пізньої французької готики. Його було відреставровано після попередньої пожежі, що сталася 1972 року, лише 1985 року.

Дивитись відео 01:18 Поділитись Наслідки пожежі в Нотр-Дам де Парі (16.04.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3GtTs Наслідки пожежі в Нотр-Дам де Парі (16.04.2019)