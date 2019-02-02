Пожежа в Парижі: прокуратура повідомляє про кримінальний підпал

Правоохоронці у Парижі затримали жінку, яка мешкала у багатоповерхівці, де внаслідок пожежі загинули восьмеро людей.
Прокуратура Парижа вранці у вівторок, 5 лютого, повідомила про затримання жінки, яка може бути причетною до пожежі в багатоповерхівці, у якій загинули восьмеро осіб. При цьому зазначається, що йдеться про підпал з кримінальних мотивів.
У паризькій прокуратурі також повідомили про 30 мешканців, які внаслідок пожежі отримали травми і отримують медичну допомогу, передає агенція dpa.
У ніч на 5 лютого у багатоповерхівці в 16-му окрузі Парижа виникла пожежа. Вогонь спалахнув на останніх поверхах будинку, зведеного у 1970-х роках. Пожежу вдалося загасити лише о 7-й ранку. Під час гасіння рятувальники евакуювали людей з восьмиповерхівки, а також прилеглих будинків.
Округ лежить на правому березі Сени, на заході столиці Франції. У цьому паризькому окрузі розташовані посольства близько 90 держав світу. Округ також відомий великою кількістю музеїв та популярних ресторанів.
За уточненими даними, внаслідок вибуху в пекарні в центрі Парижа загинули двоє пожежників та іспанська туристка. Ще щонайменше 47 людей поранені. У МВС Франції вважають, що причиною вибуху міг стати витік газу. (12.01.2019)