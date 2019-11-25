 Пограбування музею у Дрездені: поліція розповіла деталі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2019

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Пограбування музею у Дрездені: поліція розповіла деталі

Скарбницю "Зелене склепіння", за попередніми даними, пограбували двоє людей, які залізли у приміщення через вікно. Деякі прикраси, які спершу вважали зниклими, знайшли на місці злочину.

Правоохоронці на місці злочину

Правоохоронці на місці злочину

Поліція Дрездена розповіла деталі пограбування музейної скарбниці "Зелене склепіння", яке відбулося в ніч на понеділок, 25 листопада. Крадіжку, за попередніми даними, скоїли двоє злочинців, які розрізали ґрати на вікні, що виходить у двір, та залізли через нього у приміщення. Після цього вони підійшли до вітрини із дорогоцінностями та розбили її сокирою. "Справа була завершена за кілька хвилин", - повідомив очільник поліції Фолкер Ланґе (Volker Lange), цитує агенція dpa. При цьому поліція припускає, що до злочину причетні ще кілька людей.

Наразі правоохоронці вивчають, чи була пов'язана крадіжка із пожежею електричного щитка неподалік від музею, через що була відключена електрика. Згідно зі свідченнями, грабіжники втекли з місця злочину на автомобілі Audi A6. Таке саме авто пізніше було підпалено на одній з підземних стоянок за кілька кілометрів від центру Дрездена. Зараз автівку вивчають криміналісти. Ще раніше поліція не виключила, що злочинці втекли з міста автобаном.

Приміщення скарбниці Зелене склепіння

Приміщення скарбниці "Зелене склепіння"

Злочинці викрали гарнітури з діамантів 18 сторіччя. Сума завданого збитку досі точно невідома. Ввечері стало відомо, що були викрадені не всі гарнітури, як вважалося спершу. "Ми знаємо, що після того, як місце злочину знову оглянули і був здійснений пошук доказів, на щастя, багато об'єктів виявилися ще там", - сказала генеральна директорка музейного об'єднання Дрездена Маріон Акерманн (Marion Ackermann) в інтерв'ю radioeins.

За словами Акерманн, головна шкода полягає не у вартості вкрадених коштовностей, а у порушенні цілісності ансамблю прикрас. Вона сподівається, що через всесвітню славу вкрадених ювелірних виробів їх не вдасться продати. Водночас вона висловила побоювання, що коштовності будуть розділені і каміння можуть продати окремо.

Поліція розшукує злочинців

Поліція розшукує злочинців

Раніше видання Bild повідомило про те, що вартість викрадених об'єктів складає близько одного мільярда євро. "Зелене склепіння" - колишня скарбниця саксонського курфюрста Августа Сильного. З 1724 року вона працює як музей.

  • Зелене склепіння, Дрезден, 2019 рік

    Найгучніші музейні крадіжки Європи

    Зелене склепіння, Дрезден, 2019 рік

    У ніч на понеділок, 25 листопада, у німецькому Дрездені пограбували музей "Зелене склепіння". Метою грабіжників була вітрина з трьома дорогоцінними діамантовими гарнітурами. Головна шкода полягає не у вартості вкраденого, а у порушенні цілісності ансамблю прикрас, повідомило керівництво музею. Видання Bild повідомило про те, що вартість викрадених об'єктів складає близько одного мільярда євро.

  • Музей Боде, Берлін, 2017 рік

    Найгучніші музейні крадіжки Європи

    Музей Боде, Берлін, 2017 рік

    Наприкінці березня 2017 року зловмисники вкрали одну з п'ятьох канадських золотих монет номіналом один мільйон доларів. Монета виготовлена з чистого золота та має вагу 100 кілограмів, діаметр 53 сантиметри та товщину три сантиметри. 2018 року прокуратура висунула звинувачення чотирьом чоловікам у зв'язку з крадіжкою. Саму монету досі так і не знайшли.

  • Кастельвеккіо, Верона, 2015 рік

    Найгучніші музейні крадіжки Європи

    Кастельвеккіо, Верона, 2015 рік

    У листопаді 2015 року група озброєних людей викрала 17 картин епохи ренесансу і бароко з музею "Кастельвеккіо" в італійській Вероні. Загальну вартість творів оцінювали в 15 мільйонів євро. Роботи, зокрема Пітера Пауля Рубенса і Тінторетто, зрештою знайшли в Україні й передали назад у музей. На фото знахідку в травні 2016 року розглядає тодішній президент України Петро Порошенко.

  • Колекція Бюрле, Цюрих, 2008 рік

    Найгучніші музейні крадіжки Європи

    Колекція Бюрле, Цюрих, 2008 рік

    "Хлопчик у червоному жилеті" Поля Сезанна - один із чотирьох творів загальною вартістю 180 мільйонів франків, які були викрадені озброєними чоловіками з Колекції Бюрле в швейцарському Цюриху в лютому 2008 року. Картини, серед яких були й роботи Клода Моне та Вінсента ван Гога, знайшли чотири роки потому. Крадіїв засудили до семи років в'язниці.

  • Музей Мунка, Осло, 2004 рік

    Найгучніші музейні крадіжки Європи

    Музей Мунка, Осло, 2004 рік

    У серпні 2004 група озброєних злочинців пограбувала музей Едварда Мунка в норвезькій столиці Осло, вкравши одну з версій всесвітньо відомої картини "Крик" та твір "Мадонна". Загальну вартість їх тоді оцінили в 90 мільйонів євро. Обидві картини знайшли, злодіїв засудили до багаторічного ув'язнення.

  • Музей групи Міст, Берлін, 2002 рік

    Найгучніші музейні крадіжки Європи

    Музей групи "Міст", Берлін, 2002 рік

    У квітні 2002 року з музею мистецької групи "Міст" (Brücke) в Берліні вкрали дев'ять картин відомих експресіоністів загальною вартістю близько 3,6 мільйона євро. Лише за кілька тижнів роботи художників, серед яких Еміль Нольде та Макс Пехштайн (на фото його робота "Молода дівчина"), знайшли. Крадіїв засудили до максимально п'яти з половиною років за ґратами.

  • Галерея мистецтв Ширн, Франкфурт, 1994 рік

    Найгучніші музейні крадіжки Європи

    Галерея мистецтв Ширн, Франкфурт, 1994 рік

    Ця картина німецького митця епохи романтизму Каспара Давіда Фрідріха - один із трьох творів, які викрали з франкфуртської галереї мистецтв Ширн у липні 1994 року разом з двома роботами англійця Вільяма Тернера. Їхню вартість тоді оцінювали в 70 мільйонів німецьких марок. Роками пізніше картини вдалося знайти. Крадії отримали до 11 років ув'язнення. Замовники злочину досі невідомі.

    Автор: Данило Білик


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Музейну скарбницю у Дрездені пограбували на мільярд євро

Невідомі пограбували всесвітньо відому музейну скарбницю "Зелене склепіння" у Дрездені. Викрадено три діамантові гарнітури. (25.11.2019)  

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