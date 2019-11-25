Пограбування музею у Дрездені: поліція розповіла деталі

Поліція Дрездена розповіла деталі пограбування музейної скарбниці "Зелене склепіння", яке відбулося в ніч на понеділок, 25 листопада. Крадіжку, за попередніми даними, скоїли двоє злочинців, які розрізали ґрати на вікні, що виходить у двір, та залізли через нього у приміщення. Після цього вони підійшли до вітрини із дорогоцінностями та розбили її сокирою. "Справа була завершена за кілька хвилин", - повідомив очільник поліції Фолкер Ланґе (Volker Lange), цитує агенція dpa. При цьому поліція припускає, що до злочину причетні ще кілька людей.

Наразі правоохоронці вивчають, чи була пов'язана крадіжка із пожежею електричного щитка неподалік від музею, через що була відключена електрика. Згідно зі свідченнями, грабіжники втекли з місця злочину на автомобілі Audi A6. Таке саме авто пізніше було підпалено на одній з підземних стоянок за кілька кілометрів від центру Дрездена. Зараз автівку вивчають криміналісти. Ще раніше поліція не виключила, що злочинці втекли з міста автобаном.

Приміщення скарбниці "Зелене склепіння"

Злочинці викрали гарнітури з діамантів 18 сторіччя. Сума завданого збитку досі точно невідома. Ввечері стало відомо, що були викрадені не всі гарнітури, як вважалося спершу. "Ми знаємо, що після того, як місце злочину знову оглянули і був здійснений пошук доказів, на щастя, багато об'єктів виявилися ще там", - сказала генеральна директорка музейного об'єднання Дрездена Маріон Акерманн (Marion Ackermann) в інтерв'ю radioeins.

За словами Акерманн, головна шкода полягає не у вартості вкрадених коштовностей, а у порушенні цілісності ансамблю прикрас. Вона сподівається, що через всесвітню славу вкрадених ювелірних виробів їх не вдасться продати. Водночас вона висловила побоювання, що коштовності будуть розділені і каміння можуть продати окремо.

Поліція розшукує злочинців

Раніше видання Bild повідомило про те, що вартість викрадених об'єктів складає близько одного мільярда євро. "Зелене склепіння" - колишня скарбниця саксонського курфюрста Августа Сильного. З 1724 року вона працює як музей.