Погляд з Брюсселя: Європа без Меркель можлива

Для багатьох оглядачів у Брюсселі захід політичної зірки канцлерки ФРН Анґели Меркель, що розпочався в Берліні з її відмови від подальшого головування в партії ХДС, не став несподіванкою. Ще влітку цього року після провального саміту ЄС з вирішення кризи біженців уміння Меркель досягати поставленої мети значно ослабло на тлі постійних внутрішніх чвар у великій коаліції між ХДС, ХСС та СДПН. Уже тоді політичний портал Politico, що вважається таким собі внутрішнім політичним виданням політичної еліти ЄС у Брюсселі, писав про те, "як Меркель розколює ЄС".

Це відбулося ще задовго до земельних виборів у Баварії та Гессені, де велика коаліція зазнала значних електоральних втрат. Зрозуміло, що обраний 2015 року Анґелою Меркель курс у питанні біженців посприяв злету популістів у багатьох країнах-членах ЄС. Крім того, досі канцлерці ФРН так і не вдалося домогтися солідарності в міграційній політиці та досягти обов'язкових квот розподілу біженців між країнами ЄС. Але зрештою Меркель також виступила за закриття зовнішніх кордонів Євросоюзу та спорудження в Північній Африці центрів для розміщення мігрантів.

"Дехто зрадіє"

Якщо Меркель колись піде ще й з посади канцлерки, то, мабуть, у Польщі, Угорщині чи Італії ніхто за нею не плакатиме. Крім того, чимало політиків у кризових країнах ЄС негативно оцінюють роль Меркель під час подолання фінансово-економічної кризи в таких членах Єврозони, як Греція, Кіпр, Португалія, Іспанія, Ірландія, а тепер й Італія, адже та політика була занадто жорсткою та вкрай сильно наголошувала на скороченні бюджетних витрат.

Дехто на півдні ЄС зрадіє відходу Меркель. На фото - акція протесту в Італії в жовтні 2012 року

"Європа без Меркель - це, звісно, можливо. Якщо перебувати в такій ролі лідера, як у випадку з Німеччиною та канцлеркою, то, певна річ, є країни чи уряди, що невдоволені її діями. Тож не лише в Східній Європі, а також і на півдні ЄС знайдуться люди, котрі зрадіють відходу канцлерки", - запевнив керівник розташованої в Брюсселі аналітичного центру European Policy Centre Яніс Еммануілідіс у розмові з DW.

У Греції та Польщі Меркель називали "нацисткою". Під час акції протесту в Греції в травні 2015 року

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, котрий представляє праворадикальні політичні сили, закинув Анґелі Меркель, що та недооцінила питання біженців. Такий закид Сальвіні зробив у вересні цього року під час інтерв'ю для DW. А вже після виборів у Гессені Сальвіні заявив, що результат цих виборів - "удар молотом" по Меркель.

Гарант "певної стабільності"

Однак у більшості країн ЄС Меркель все-таки цінують, вважає Еммануілідіс. Хоча б за те, що та найдовше перебуває на посаді глави уряду та найбільш досвідчена серед нинішніх політиків Європи. "Гадаю, що в цілому в Європі цінували певну стабільність в Берліні. І ця стабільність була важлива з точки зору європейської перспективи та перспективи більшості країн-учасниць. А в епоху нестабільності це - неабияка цінність", - зазначає керівник брюссельського аналітичного центру European Policy Centre.

Водночас багатьом у Брюсселі ще потрібно звикнути до думки, що "матінка Меркель", як її називають навіть у фракції християнських демократів у Європарламенті, вже в найближчому майбутньому піде з політичної арени, каже Еммануілідіс. "Поки що ще важко абстрагуватися від Меркель як політика, котра 13 років при владі, однак згодом дуже швидко з'ясується, хто стане її наступником. Тож потім настане епоха "після Меркель", - прогнозує аналітик.

Затягування важливих рішень?

Уже впродовж кількох місяців на рівні ЄС постійно відкладали ухвалення рішень у таких питаннях як міграційна політика, Brexit або реформи Єврозони. Причина полягала в тому, що канцлерка ФРН була заклопотана вирішенням проблем всередині правлячої в Німеччині коаліції, тож не мала часу перейматися ще й кризою в ЄС. А після її заяви про те, що вона має намір піти з політичної арени, спочатку відмовившись від головування в ХДС, а 2021 року не балотуючись на посаду канцлерки, Анґела Меркель сама себе перетворила на таку собі "кривеньку качечку".

Попри це Німеччина була й залишається найпотужнішою й фінансово найміцнішою країною-членом Євросоюзу, а отже, багато в чому визначає його курс. Щоправда зараз, на тлі заяв Меркель, європейські дипломати припускають неспроможність домовитися щодо бюджету ЄС до виборів в Європарламент 2019 року. Питанням бюджету ЄС відає німецький єврокомісар Ґюнтер Еттінґер (Günter Oettinger), якого до Брюсселя відрядила саме Меркель.

Незрозуміло також, як вплине відхід Меркель на кадрові питання й розподіл посад у європейських структурах. Приміром, наступного тижня мало відбутися обрання на перше місце в списку Європейської народної партії німецького консерватора з ХСС Манфреда Вебера (Manfred Weber), який наступної осені хоче претендувати на посаду голови Єврокомісії. Тут вирішальну роль мала відігравати федеральна канцлерка.

Макрону потрібні нові партнери в ЄС

Відхід Меркель з європейської політичної арени не дуже сподобається й президенту Франції Еммануелю Макрону, який, разом "зі своєю доброю подругою Меркель" прагнув проштовхнути свій план реформ валютного союзу. "Це теж напевно означає, що настане певний період нестабільності. І це - не та перспектива, на яку сподівався президент Макрон", - зазначає Еммануілідіс.

Тепер Еммануелю Макрону доведеться шукати інших парнтерів у ЄС

"З другого боку, з самого початку існування в Німеччині великої коаліції ми побачили, що як канцлерка, так і уряд в цілому не підтримують пропозиції Макрона. Питання зараз в тому, якого розвитку подій треба очікувати після відходу Меркель", - наголошує брюссельський аналітик. Зрештою, відхід нинішньої канцлерки з позиції лідерки європейської політики може виявитися і шансом для Макрона.

До речі, своєю заявою Меркель розвіяла одну плітку, яка вже давно лунає в Брюсселі. Меркель дала зрозуміти, що не претендує на жодний відповідальний пост у європейських структурах. Раніше дехто зі спостерігачів не виключав, що Меркель може посісти посаду глави Єврокомісії або президента Ради ЄС. Обидві посади звільняться наступного року.

13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду Початок ери Меркель Доба Меркель почалася 2005 року. "Хочу служити Німеччині", - зачитала вона текст присяги, заступаючи на посаду федеральної канцлерки 22 листопада 2005 року. Вона стала не тільки першою канцлеркою ФРН, а й першою главою уряду зі Східної Німеччини - федеральних земель, які раніше були територією комуністичної Німецької демократичної республіки (НДР).

13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду Меркель та гість із Тибету Початок канцлерської кар'єри Меркель був позначений стриманістю характеру та радше президентським стилем керівництва. З першою кризовою ситуацією вона зіштовхнулася вже на другому році правління: її зустріч з Далай-ламою викликала невдоволення в Пекіні й помітно затьмарила німецько-китайські відносини.

13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду Хто боїться собаку Путіна? Кажуть, що Меркель завжди раціональна та зберігає спокій. А ось Володимир Путін, очевидно, хотів випробувати канцлерку на міцність, приймаючи її 2007 року у своїй резиденції в Сочі. Російському президентові вдалося знайти слабке місце Меркель: вона боїться собак. Попри це Путін дозволив лабрадорці Коні безперешкодно обнюхати канцлерку.

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13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду Геть атомну енергетику Анґела Меркель, яка має освіту фізика, не змогла передбачити атомної катастрофи у такій високотехнологічній країні, як Японія. Під впливом аварії на АЕС у Фукусімі у 2011 році переконана прихильниця атомної енергетики блискавично перетворилася на її супротивницю. Попри те, що саме перед цим термін експлуатації німецьких реакторів подовжили, вирок канцлерки був невблаганний: геть від атому!

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13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду Криза дружби Пікантна справа. Як виявилося, німецьких політиків прослуховує найкращий друг - США. Агентство національної безпеки США дісталось і телефону канцлерки. Утім, у підслуханих телефонних розмовах від Меркель не почули жодних одкровень. Однак для неї це була дуже небезпечна внутрішньо- та зовнішньополітична ситуація. Реакція Меркель: "Прослуховування серед друзів неприпустиме!"

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13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду Дати волю емоціям Спостерігаючи за фіналом Чемпіонату світу з футболу 2014 року в Ріо-де-Жанейро, зазвичай скупа на жести та міміку Меркель відкинула всі протокольні обмеження. Вона - як і німецька національна збірна, яка зрештою перемогла - в зеніті популярності.

13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду Ми впораємося, чи не так?! Право на притулок не може бути обмежене, заявила канцлерка 2015 року - саме тоді, коли сотні тисяч сирійців, іракців, а також вихідців з Балкан прибували до Німеччини. Оптимістичне кредо Меркель "Ми впораємося!" наразилось у країні на скептичне "Чи впораємося ми?". Саме тодішня політика Меркель щодо біженців призвела до електоральних втрат на виборах 2017 року.

13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду Загроза тероризму на тлі масової міграції з близькосхідних країн 13 листопада 2015 року. Теракти в Парижі. Надзвичайний стан у Франції. Меркель запевняє сусідів у всебічній підтримці. Страх перед тероризмом з боку ісламістів зростає. І це тоді, коли Німеччина й надалі приймає величезну кількість біженців переважно з близькосхідних країн. 2015 рік був для Меркель украй непростим.

13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду 2016-й рік: Дональд Трамп - президент США У листопаді 2016 року Америка обрала Дональда Трампа своїм президентом. Трамп як під час передвиборної кампанії, так і після свого обрання на пост глави держави різко критикував Німеччину. Рознос Трампа викликав, зокрема, значний дисбаланс у двосторонній торгівлі зі США на користь ФРН. Це стало справжнім випробуванням для Меркель. Попри це Меркель проводить з Трампом переговори.

13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду Гіркий смак меду На виборах до Бундестагу 2017 року ХДС і ХСС разом здобули близько 33 відсотків голосів. Цього було досить для того, щоб її партія на правах старшого партнера розпочала переговори щодо формування нового уряду, який би знову очолила Меркель. Але результат засвідчив і значні електоральні втрати ХДС - не в останню чергу через політику Меркель щодо біженців.

13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду Поразка попри перемогу Християнсько-демократичний союз на чолі з Анґелою Меркель та його партія-сестра - Християнсько-соціальний союз у Баварії - як і до цього, формують найбільшу фракцію в Бундестазі після виборів-2017. Однак їхній результат після виборів виявився гіршим за попередній, а консультації з двома потенційними коаліційними партнерами - Зеленими та ліберальною ВДП - провалилися через вихід з них останніх.

13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду Новий виклик - праві популісти Результатом голосування 2017 року стало й перше з часу заснування ФРН проходження до Бундестагу правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Лідер списку правопопулістів, які взяли третє місце, Александер Ґауланд пообіцяв чинити сильний тиск на канцлерку. "Ми будемо переслідувати пані Меркель", - запевнив політик після оприлюднення прогнозів щодо результатів виборів до Бундестагу. Автор: Дмитро Губенко, Валерій Сааков, Фолькер Ваґенер

