 Повітря у німецьких містах під час локдауну стало чистішим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2020

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Новини

Повітря у німецьких містах під час локдауну стало чистішим

Скорочення числа автомобілів у містах під час коронакризи вплинуло на забрудненість повітря оксидами азоту. З березня по квітень у 48 містах ФРН зафіксували зменшення обсягів оксидів азоту в повітрі на 30 відсотків.

У березні-квітні кількість автомобілів на вулицях німецьких міст, зокрема і Берліна. скоротилася

У березні-квітні кількість автомобілів на вулицях німецьких міст, зокрема і Берліна. різко скоротилася

Скорочення числа автомобілів у німецьких містах під час локдауну призвело до суттєвого зменшення обсягів оксидів азоту (NOx) у повітрі. Про це повідомила Метеорологіча служба Німеччини (DWD) у п'ятницю, 17 липня.

Як зауважила служба, якщо прибрати метеорологічні впливи, то з 23 березня по 19 квітня в 48 містах країни, в яких проживає понад 100 тисяч жителів, спостерігалося покращення якості повітря стосовно вмісту оксидів азоту приблизно на 30 відсотків.

У багатьох містах надмірне забруднення діоксидом азоту (NO2) є причиною заборони руху автомобілів з дизельними двигунами або ж обмеження швидкості. Окрім вихлопних газів дизельних авто, погода також має значний вплив на вимірювані показники забруднення, зазначає агентство новин dpa.

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Визначальним для граничного показника ЄС є середнє річне значення, воно не повинно перевищувати 40 мікрограмів на кубічний метр повітря. Минулого року даний показник у 25 містах Німеччини був вище цієї межі.

Метеорологіча служба порівняла дані щодо вмісту оксидів азоту в повітрі з 2015-го по 2020 рік з двома чотиритижневими періодами локдауну. Протягом перших чотирьох тижнів до 19 квітня концентрація оксидів азоту в робочі дні знизилася на 31 відсоток (плюс/мінус 8 відсотків) порівняно з очікуваними показниками за умови відсутності локдауну. Обсяг діоксиду азоту, на який звертається особлива увага, у цей період скоротився на 22 відсотки (плюс/мінус 6 відсотків).

Під час другого чотиритижневого період обмежень, коли уряд почав певні послаблення, скорочення обсягів оксидів азоту було не таким помітними в силу зростання кількості автомобілів на вулицях міст.

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Як пояснив експерт DWD Крістіан Плас-Дюльмер (Christian Plaß-Dülmer), передусім два метеорологічні параметри - вітер і температура - мають вирішальний вплив на концентрацію оксидів азоту, а отже, і на якість повітря. За його словами, проблема при дослідженні полягала в тому, що ефект впливу локдауну на якість повітря лиша на основі показників концентрації не можна було б встановити, оскільки він був би завуальований одночасною зміною погодних умов.

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