 Повінь у Йорданії: 12 загиблих, евакуйовано Петру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2018

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Новини

Повінь у Йорданії: 12 загиблих, евакуйовано Петру

Внаслідок повені, спричиненої сильними зливами, понад десятеро людей загинули в Йорданії. Кілька тисяч туристів евакуювали з історичної Петри.

Рятувальники у місті Мадаба

Рятувальники у місті Мадаба

DW.COM

Через мусони та повені, що тривають в Індії з кінця весни, в країні загинуло 357 людей. Понад 350 тисяч осіб втратили свої будинки. (19.08.2018)

Внаслідок раптових повеней на південному заході Франції загинули щонайменше 13 осіб. Інфраструктура зазнала значних руйнувань. (15.10.2018)

Щонайменше 12 людей загинули внаслідок повені у Йорданії, яку спричинили сильні зливи, інформує агенція AFP. Через негоду близько чотирьох тисяч туристів були змушені тікати з історичного міста Петра, повідомили в суботу, 10 листопада, представники служби з надзвичайних ситуації країни.

Рятувальні команди продовжують пошуки дівчини, котра вважається зниклою безвісти у місті Мадаба після повені. Армія Йорданії задіяла гелікоптери та всюдиходи для пошуку ймовірних постраждалих. 

Державне телебачення країни повідомило, що в деяких районах міста Петра рівень води сягнув чотирьох метрів. Древнє місто Петра, занесене до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО, щороку приваблює сотні тисяч туристів.

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