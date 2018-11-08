Повінь у Йорданії: 12 загиблих, евакуйовано Петру

Щонайменше 12 людей загинули внаслідок повені у Йорданії, яку спричинили сильні зливи, інформує агенція AFP. Через негоду близько чотирьох тисяч туристів були змушені тікати з історичного міста Петра, повідомили в суботу, 10 листопада, представники служби з надзвичайних ситуації країни.

Рятувальні команди продовжують пошуки дівчини, котра вважається зниклою безвісти у місті Мадаба після повені. Армія Йорданії задіяла гелікоптери та всюдиходи для пошуку ймовірних постраждалих.

Державне телебачення країни повідомило, що в деяких районах міста Петра рівень води сягнув чотирьох метрів. Древнє місто Петра, занесене до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО, щороку приваблює сотні тисяч туристів.