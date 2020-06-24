 Повінь на Західній Україні: рівень води спадає, інтенсивність опадів зменшилась | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Повінь на Західній Україні: рівень води спадає, інтенсивність опадів зменшилась

Підтопленими у західних областях залишаються 285 населених пунктів й майже 10 тисяч будинків. Пошкоджено 500 кілометрів автодоріг, 135 мостів та 280 метрів дамб.

Повінь на Західній Україні пошкодила понад сто мостів

Повінь на Західній Україні пошкодила понад сто мостів

Інтенсивність опадів на території західних областей України зменшилась, а рівень води поступово спадає. Максимальні рівні води вже пройдено на території Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей. На Закарпатті ситуація нормалізувалася, підтоплень населених пунктів немає, поінформувала ввечері у четвер, 25 червня, пресслужба Офісу президента України.

Як повідомляється, наразі найскладнішою ситуація залишається в 15 районах Івано-Франківщини, трьох районах Закарпаття та одному районі Львівщини. Підтопленими у західних областях залишаються 285 населених пунктів й майже 10 тисяч будинків. Пошкоджено 500 кілометрів автодоріг, 135 мостів та 280 метрів дамб.

Всього ДСНС спільно з Національною поліцією України та органами місцевого самоврядування врятували 331 особу, евакуювали 610 осіб, відселили 290 осіб.

Читайте також: Західна Україна: нацгвардійці допомагають долати наслідки повеней

Президент України Володимир Зеленський, який особисто під час термінової робочої поїздки до Івано-Франківської області оглянув наслідки повені в регіоні, заявив, що необхідні гроші, на такі першочергові роботи, як розчищення доріг, прибирання повалених дерев та уламків, вже виділені.

Прокуратура розслідує низку кримінальних проваджень

За фактом екологічної катастрофи на заході України прокуратура розслідує низку кримінальних проваджень, зокрема про екоцид, заявив заступник генерального прокурора України Олексій Симоненко, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Дивитись відео 01:26

Захід України у полоні повеней (24.06.2020)

"На сьогоднішній день прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження, внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань саме за фактом екоциду, масового знищення рослин і численних порушень природоохоронного законодавства, що призвело до екологічної катастрофи", - сказав Симоненко в ніч на п'ятницю, 26 червня, в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Він підкреслив, що також зареєстровані посадові злочини і відкрито справу за фактом незаконної вирубки лісу. "В ході розслідування також буде дана оцінка діям посадових осіб, проаналізовані численні кримінальні провадження, які розслідуються за фактами незаконної вирубки лісу в цьому регіоні", - уточнив заступник генпрокурора.

В цілому, за словами Симоненка, факти вирубки лісу на Україні носять системний характер, вони межують з корупційними злочинами. "Органи Нацполіції розслідують понад 3,5 тисячі таких справ", - додав він.

Як повідомлялося, жертвами повеней у західних областях України стали троє людей, ще одну людину вважають зниклою безвісти. Зруйновано десятки мостів та сотні кілометрів доріг, підтоплено тисячі будинків. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення майже 700 мільйонів гривень на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней.

  • Затоплені п'ять областей

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Затоплені п'ять областей

    Критична ситуація внаслідок інтенсивних опадів 22-24 червня спостерігається у п'яти західних областях України - Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, там лише за три дні підтопило 285 населених пунктів.

  • Епіцентр негоди - Івано-Франківщина

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Епіцентр негоди - Івано-Франківщина

    Найбільше від повені постраждала Івано-Франківська область. Станом на ранок четверга, 25 червня, там налічувалося 234 підтоплення, повідомляє ДСНС. Унаслідок негоди у регіоні загинули троє людей.

  • Понад півтори тисячі рятувальників

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Понад півтори тисячі рятувальників

    За даними ДСНС, у ліквідації наслідків повеней у Західній Україні станом на 25 червня беруть участь понад 1600 осіб і 469 одиниць техніки. До робіт залучили, зокрема, і сили Національної гвардії України.

  • Зруйновані дороги і мости

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Зруйновані дороги і мости

    Повінь завдала шкоди транспортній інфраструктурі регіону. У середу, 24 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про 110 кілометрів автодоріг та 19 мостів, зруйнованих унаслідок повені. Наступного дня ДСНС повідомила, що 500 кілометрів автодоріг і 135 мостів, а також 280 метрів дамб пошкоджені.

  • Евакуація постраждалих

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Евакуація постраждалих

    24 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова МВС Арсен Аваков здійснили повітряний моніторинг підтоплених районів та відвідали один із населених пунктів Надвірнянського району Івано-Франківщини. "Наразі евакуйовано понад 200 людей (…) Відсутні газо-, електрозабезпечення, оскільки не витримали електроопори, йде замикання, працюють електрики", - повідомив Аваков.

  • Річка Прут розлилася

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Допомога уряду в Києві

    Український уряд ухвалив комплекс заходів для подолання наслідків повеней. Серед них - постійний моніторинг річок регіону для вчасного вжиття запобіжних заходів, допомога постраждалим та евакуйованим людям, нагляд за санітарно-епідеміологічною ситуацією, щоб не допустити спалахів інфекційних захворювань через забруднення колодязів.

  • Обсяг збитків невідомий

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Обсяг збитків невідомий

    Суму збитків, завданих негодою, поки оцінити не береться ніхто. Влада обіцяє надати свої оцінки після 1 липня - саме до цього дня мають обстежити зруйновані та пошкоджені будівлі та дороги.

  • Перша допомога

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Перша допомога

    Попри відсутність даних про збитки, уряд України уже вирішив виділити Івано-Франківській області початкову допомогу на ліквідацію наслідків негоди обсягом 500 мільйонів гривень. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, також є додаткова потреба у 82 мільйонах гривень для відновлення дамб і берегів, які пошкодила повінь.

    Автор: Данило Білик


Також за темою

Ukraine | Überchwemmung

Повінь на заході України: уряд виділить 700 мільйонів гривень 25.06.2020

Український уряд виділив майже 700 мільйонів гривень на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.

Ukraine Überschwemmungen

Західна Україна: нацгвардійці допомагають долати наслідки повеней 24.06.2020

Близько 150 бійців Нацгвардії прибули до Івано-Франківської області, щоб допомогти ліквідовувати наслідки повеней. Рятувальники працюють цілодобово.

Реклама

Докладно

Symbolbild zu viele Fragen (bahrialtay - Fotolia.com)

Що відомо про нового в.о. міністра освіти і науки

Попри протести уряд призначив ректора Чернігівського НТУ Сергія Шкарлета в.о. міністра освіти і науки України.  

Autobranche in der Krise wegen Corona. (picture-alliance/SvenSimon)

По кому в Україні вдарить криза німецького автопрому (відео)

У ФРН прогнозують спад виробництва автомобілів на понад 20 відсотків. Це загрожує втратою тисяч робочих місць в Україні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  