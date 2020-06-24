Повінь на Західній Україні: рівень води спадає, інтенсивність опадів зменшилась

Інтенсивність опадів на території західних областей України зменшилась, а рівень води поступово спадає. Максимальні рівні води вже пройдено на території Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей. На Закарпатті ситуація нормалізувалася, підтоплень населених пунктів немає, поінформувала ввечері у четвер, 25 червня, пресслужба Офісу президента України.

Як повідомляється, наразі найскладнішою ситуація залишається в 15 районах Івано-Франківщини, трьох районах Закарпаття та одному районі Львівщини. Підтопленими у західних областях залишаються 285 населених пунктів й майже 10 тисяч будинків. Пошкоджено 500 кілометрів автодоріг, 135 мостів та 280 метрів дамб.

Всього ДСНС спільно з Національною поліцією України та органами місцевого самоврядування врятували 331 особу, евакуювали 610 осіб, відселили 290 осіб.

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Президент України Володимир Зеленський, який особисто під час термінової робочої поїздки до Івано-Франківської області оглянув наслідки повені в регіоні, заявив, що необхідні гроші, на такі першочергові роботи, як розчищення доріг, прибирання повалених дерев та уламків, вже виділені.

Прокуратура розслідує низку кримінальних проваджень

За фактом екологічної катастрофи на заході України прокуратура розслідує низку кримінальних проваджень, зокрема про екоцид, заявив заступник генерального прокурора України Олексій Симоненко, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

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"На сьогоднішній день прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження, внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань саме за фактом екоциду, масового знищення рослин і численних порушень природоохоронного законодавства, що призвело до екологічної катастрофи", - сказав Симоненко в ніч на п'ятницю, 26 червня, в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Він підкреслив, що також зареєстровані посадові злочини і відкрито справу за фактом незаконної вирубки лісу. "В ході розслідування також буде дана оцінка діям посадових осіб, проаналізовані численні кримінальні провадження, які розслідуються за фактами незаконної вирубки лісу в цьому регіоні", - уточнив заступник генпрокурора.

В цілому, за словами Симоненка, факти вирубки лісу на Україні носять системний характер, вони межують з корупційними злочинами. "Органи Нацполіції розслідують понад 3,5 тисячі таких справ", - додав він.

Як повідомлялося, жертвами повеней у західних областях України стали троє людей, ще одну людину вважають зниклою безвісти. Зруйновано десятки мостів та сотні кілометрів доріг, підтоплено тисячі будинків. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення майже 700 мільйонів гривень на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней.