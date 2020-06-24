Повінь на заході України: уряд виділить 700 мільйонів гривень

Український уряд виділив майже 700 мільйонів гривень на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення коштів на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней в західних областях України. Відповідний проєкт розпорядження було схвалено на позачерговому засіданні уряду в четвер, 25 червня, інформує урядовий портал.
За словами прем’єра Дениса Шмигаля, повінь в п’яти західних областях стала однією з найбільших в Україні за останні десятиріччя, масштаб руйнувань виявився колосальним. "Вчора ми з міністром внутрішніх справ здійснили робочу поїздку на Прикарпаття. (...) Ми зробили повністю інспекцію і рівнинної частини, і гірської. І там, і там колосальні підтоплення, проводилася евакуація, є постраждалі домогосподарства, є постраждалі люди, на жаль, є і загиблі", - зазначив Шмигаль.
Він повідомив про виділення коштів з резервного фонду на потреби областей, плюс додаткових коштів - агентствам, які будуть ліквідовувати наслідки стихії, відбудовувати дамби, робити берегоукріплення тощо.
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У свою чергу міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко повідомив, що проєкт розпорядження про надання допомоги населенню та проведення першочергових, невідкладних аварійно-відновлювальних заходів передбачає виділення коштів з резервного фонду державного бюджету в сумі 672 мільйона гривень.
Зокрема, передбачається виділення 480 мільйонів гривень для потреб Івано-Франківської області, яка постраждала від повеней найбільше. Чернівецька та Закарпатська області отримають по 30 мільйонів гривень, Львівська - 10 мільйонів.
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Кошти на відновлювальні роботи отримають: Державне агентство водних ресурсів України у сумі 92 мільйонів гривень, Державне агентство лісових ресурсів - 30 мільйонів гривень, а також відомства і органи, що проводять рятувальні роботи: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Національна гвардія та Національна поліція.
"Це - перше наше рішення. По мірі того, як будемо отримувати нові розрахунки, будемо ухвалювати додаткові рішення про виділення коштів на ліквідацію наслідків стихії", - наголосив Денис Шмигаль.
Як повідомлялося, жертвами повеней у західних областях України стали троє людей, ще одну людину вважають зниклою безвісти. Зруйновано десятки мостів та сотні кілометрів доріг, підтоплено тисячі будинків. Згідно з останніми даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), найбільш складна ситуація залишається на території 15-ти районів Івано-Франківської області, 3-ьох районів Чернівецької області і одного району Львівської області. Всього силами ДСНС спільно з Національною поліцією та органами місцевого самоврядування врятовано 331 особу, евакуйовано 610 людей, відселено 290 осіб.