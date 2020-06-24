 Повінь на заході України: уряд виділить 700 мільйонів гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2020

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Новини

Повінь на заході України: уряд виділить 700 мільйонів гривень

Український уряд виділив майже 700 мільйонів гривень на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.

Підтоплення на Івано-Франківщині

Підтоплення на Івано-Франківщині

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення коштів на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней в західних областях України. Відповідний проєкт розпорядження було схвалено на позачерговому засіданні уряду в четвер, 25 червня, інформує урядовий портал.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, повінь в п’яти західних областях стала однією з найбільших в Україні за останні десятиріччя, масштаб руйнувань виявився колосальним. "Вчора ми з міністром внутрішніх справ здійснили робочу поїздку на Прикарпаття. (...) Ми зробили повністю інспекцію і рівнинної частини, і гірської. І там, і там колосальні підтоплення, проводилася евакуація, є постраждалі домогосподарства, є постраждалі люди, на жаль, є і загиблі", - зазначив Шмигаль.

Він повідомив про виділення коштів з резервного фонду на потреби областей, плюс додаткових коштів - агентствам, які будуть ліквідовувати наслідки стихії, відбудовувати дамби, робити берегоукріплення тощо.

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У свою чергу міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко повідомив, що проєкт розпорядження про надання допомоги населенню та проведення першочергових, невідкладних аварійно-відновлювальних заходів передбачає виділення коштів з резервного фонду державного бюджету в сумі 672 мільйона гривень.

Зокрема, передбачається виділення 480 мільйонів гривень для потреб Івано-Франківської області, яка постраждала від повеней найбільше. Чернівецька та Закарпатська області отримають по 30 мільйонів гривень, Львівська - 10 мільйонів.

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Кошти на відновлювальні роботи отримають: Державне агентство водних ресурсів України у сумі 92 мільйонів гривень, Державне агентство лісових ресурсів - 30 мільйонів гривень, а також відомства і органи, що проводять рятувальні роботи: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Національна гвардія та Національна поліція.

"Це - перше наше рішення. По мірі того, як будемо отримувати нові розрахунки, будемо ухвалювати додаткові рішення про виділення коштів на ліквідацію наслідків стихії", - наголосив Денис Шмигаль.

Як повідомлялося, жертвами повеней у західних областях України стали троє людей, ще одну людину вважають зниклою безвісти. Зруйновано десятки мостів та сотні кілометрів доріг, підтоплено тисячі будинків. Згідно з останніми даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), найбільш складна ситуація залишається на території 15-ти районів Івано-Франківської області, 3-ьох районів Чернівецької області і одного району Львівської області. Всього силами ДСНС спільно з Національною поліцією та органами місцевого самоврядування врятовано 331 особу, евакуйовано 610 людей, відселено 290 осіб.

  • Затоплені п'ять областей

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Затоплені п'ять областей

    Критична ситуація внаслідок інтенсивних опадів 22-24 червня спостерігається у п'яти західних областях України - Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, там лише за три дні підтопило 285 населених пунктів.

  • Епіцентр негоди - Івано-Франківщина

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Епіцентр негоди - Івано-Франківщина

    Найбільше від повені постраждала Івано-Франківська область. Станом на ранок четверга, 25 червня, там налічувалося 234 підтоплення, повідомляє ДСНС. Унаслідок негоди у регіоні загинули троє людей.

  • Понад півтори тисячі рятувальників

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Понад півтори тисячі рятувальників

    За даними ДСНС, у ліквідації наслідків повеней у Західній Україні станом на 25 червня беруть участь понад 1600 осіб і 469 одиниць техніки. До робіт залучили, зокрема, і сили Національної гвардії України.

  • Зруйновані дороги і мости

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Зруйновані дороги і мости

    Повінь завдала шкоди транспортній інфраструктурі регіону. У середу, 24 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про 110 кілометрів автодоріг та 19 мостів, зруйнованих унаслідок повені. Наступного дня ДСНС повідомила, що 500 кілометрів автодоріг і 135 мостів, а також 280 метрів дамб пошкоджені.

  • Евакуація постраждалих

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Евакуація постраждалих

    24 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова МВС Арсен Аваков здійснили повітряний моніторинг підтоплених районів та відвідали один із населених пунктів Надвірнянського району Івано-Франківщини. "Наразі евакуйовано понад 200 людей (…) Відсутні газо-, електрозабезпечення, оскільки не витримали електроопори, йде замикання, працюють електрики", - повідомив Аваков.

  • Річка Прут розлилася

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Допомога уряду в Києві

    Український уряд ухвалив комплекс заходів для подолання наслідків повеней. Серед них - постійний моніторинг річок регіону для вчасного вжиття запобіжних заходів, допомога постраждалим та евакуйованим людям, нагляд за санітарно-епідеміологічною ситуацією, щоб не допустити спалахів інфекційних захворювань через забруднення колодязів.

  • Обсяг збитків невідомий

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Обсяг збитків невідомий

    Суму збитків, завданих негодою, поки оцінити не береться ніхто. Влада обіцяє надати свої оцінки після 1 липня - саме до цього дня мають обстежити зруйновані та пошкоджені будівлі та дороги.

  • Перша допомога

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Перша допомога

    Попри відсутність даних про збитки, уряд України уже вирішив виділити Івано-Франківській області початкову допомогу на ліквідацію наслідків негоди обсягом 500 мільйонів гривень. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, також є додаткова потреба у 82 мільйонах гривень для відновлення дамб і берегів, які пошкодила повінь.

    Автор: Данило Білик


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