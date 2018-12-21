Повстанці-хусити передали єменському уряду контроль над Ходейдою

Повстанці-хусити у Ємені в суботу, 29 грудня, передали контроль над стратегічно важливим портовим містом Ходейда на узбережжі Червоного моря єменській береговій охороні. Про це повідомляють агентства dpa та AP з посиланням на власні джерела.

Офіційна передача міста під контроль уряду Ємену відбулася в присутності представників моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй. Під час мирних переговорів під контролем ООН, які відбулися в першій половині грудня в Швеції, між сторонами конфлікту було досягнуто домовленості про припинення вогню у Ходейді та виведення з міста військ повстанців.

Нагадаємо, що 21 грудня Рада Безпеки ООН схвалила рішення про розміщення в Ходейді спостерігачів ООН для контролю над дотриманням режиму припинення вогню, що набув чинності 18 грудня. Згодом до Ходейди прибула команда спостерігачів ООН на чолі з нідерландським генералом Патріком Кеммертом.

Порт Ходейда має стратегічне значення, адже з його розблокуванням можна буде одразу розпочати масштабні поставки продовольства та медикаментів, необхідних мільйонам громадян Ємену. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за чотири роки громадянської війни в Ємені загинуло близько 10 тисяч осіб, ще понад 60 тисяч - отримали потранення. А за даними організації Save the Children, близько 85 тисяч дітей у Ємені могли померти з голоду за останні три з половиною роки.